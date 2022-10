Eine Weltmeisterschaft, 15 Austragungsländer, 61 Wettkämpfe: Die WorldSkills 2022 finden in diesem Jahr nicht wie geplant in Shanghai, sondern als Special Edition rund um den Globus statt. Das deutsche Team geht mit 37 Teilnehmern an den Start – darunter der amtierende Europameister im Fliesenlegen.

In Stuttgart feierten in dieser Woche 25 Nationen den Beginn der WorldSkills 2022. Das Handwerk startet ab dem 10. Oktober mit deutscher Beteiligung in die beruflichen Wettkämpfe. - © WorldSkills International

Eigentlich hätten die WorldSkills schon 2021 in Shanghai stattfinden sollen. Dann wurde auch der Ersatztermin im Oktober 2022 pandemiebedingt gestrichen. So kommt es, dass die WM der Berufe in diesem Jahr etwas anders abläuft als geplant. Die 61 Wettkämpfe verteilen sich international auf 15 verschiedene Länder und Regionen der Welt. Deutschland ist in neun Disziplinen Gastgeberland. Die Wettkämpfe auf deutschem Boden finden in Stuttgart, Nürnberg, Leonberg, Soest, Dresden und Lahr statt.

Die WorldSkills sind ein internationaler Leistungsvergleich nicht-akademischer Berufe. Bis Ende November treten mehr als 1.000 Nachwuchskräfte aus 57 Ländern und Regionen in beruflichen Wettkämpfen gegeneinander an. Den Anfang machten im schweizerischen Bern die Prototypenbauer – ohne deutsche Beteiligung. Gold holte sich Feng-Yue Lei aus Chinesisch Taipei, besser bekannt als Taiwan.

Startschuss fürs deutsche Handwerk bei den WorldSkills 2022

Das deutsche Handwerk startet am 10. Oktober in die ersten Wettkämpfe. In Nürnberg will sich der 23-jährige Frederik Stiegen in einem dreitägigen Wettkampf eine Medaille in der Disziplin Kälte- und Klimatechnik erarbeiten. Weitere Skills mit deutscher Handwerksbeteiligung sind unter anderem "Stuckateur*in", "Maler*in", "Maurer*in", "Zimmerer*in" oder "Anlagenmechaniker*in SHK". Qualifiziert haben sich die Teilnehmer zuvor größtenteils über berufliche Leistungswettbewerbe.

Gold-Hoffnung im Skill Fliesenlegen

In der Disziplin Fliesenlegen geht das deutsche Nationalteam mit dem amtierenden Europameister Yannic Schlachter an den Start. Bei den EuroSkills 2021 holte sich Schlachter souverän den Sieg. "Die drei Tage liefen perfekt. Ich war richtig im Flow", sagte er der Deutschen Handwerks Zeitung nach seinem Titelgewinn. Mit einer Goldmedaille bei den WorldSkills 2022 möchte Schlachter den amtierenden Weltmeister Janis Gentner ablösen. Dieser holte bei der letztmaligen WM 2019 neben Zimmerer Alexander Bruns die einzigen Titel fürs deutsche Handwerk. Im Medaillen-Ranking landete die das deutsche Team auf Platz 14.

Die Hoffnung auf ein besseres Abschneiden in diesem Jahr ist groß. Ebenso die Vorfreude. "Die Stimmung ist hervorragend. Alle sind bestens trainiert und motiviert. Freuen wir uns auf spannende Wettbewerbe in Deutschland und in der Welt", sagte Hubert Romer, Geschäftsführer und Offizieller Delegierter von WorldSkills Germany, bei der Auftaktveranstaltung in Stuttgart in dieser Woche. fre