Genovefa Leng und Cordula Gardemeier werden beim UFH-Bundeskongress in Magdeburg ausgezeichnet. Sie siegten beim Wettbewerb "Unternehmerfrau im Handwerk 2022" in den Kategorien "Selbstständige Unternehmerfrau" und "Mitarbeitende Unternehmerfrau".

Die Siegerinnen Genovefa Leng (3.v.l.) und Cordula Gardemeier (3.v.r.), zusammen mit den Laudatorinnen Melanie Röger (li.), Geschäftsführerin von Würth Modyf und UFH-Bundesvorsitzende Tatjana Lanvermann (2.v.l.) sowie Holzmann-Medien-Verleger Alexander Holzmann (2.v.r.) und Patrick Neumann, Chefredakteur von "handwerk magazin". - © Christian Hüller

Genovefa Leng und Cordula Gardemeier sind die Unternehmerfrauen im Handwerk 2022. Die Orthopädiemechanikermeisterin Genovefa Leng siegte in der Kategorie "Selbstständige Unternehmerfrau im Handwerk", Cordula Gardemeier in der Kategorie "Mitarbeitende Unternehmerfrau im Handwerk".

Der Wettbewerb wurde vom Wirtschaftsmagazin "handwerk magazin" zum 28. Mal ausgeschrieben.

"Ich gehe einen anderen Weg"

Die 38-jährige Genovefa Leng ist Geschäftsführerin des Sanitätshauses Klein in Dieburg und Darmstadt. Sie hat den Familienbetrieb im Jahr 2014 von ihrem Vater übernommen und ist heute Chefin von 140 Mitarbeitern. Ihr Erfolgsrezept beschreibt die Orthopädiemechanikermeisterin so: "Ich gehe einen anderen Weg." Sie setzt auf Service, ein besonderes Ambiente, hochqualifizierte Mitarbeiter und sieht sich selbst mehr als Strippenzieherin im Hintergrund. "Ich bin überwältigt, dass unser Handwerk so wahrgenommen wird." Ihren Preis erhielt die Betriebswirtin des Handwerks, die ihre Ausbildung im Familienbetrieb absolvierte und danach zwei Jahre in Österreich arbeitete, aus den Händen von Laudatorin Melanie Röger, Geschäftsführerin von Würth Modyf.

In der Kategorie "Mitarbeitende Unternehmerfrau im Handwerk" wurde Cordula Gardemeier für ihre Lebensleistung ausgezeichnet, wie die UFH-Bundesvorsitzende Tatjana Lanvermann in ihrer Laudatio betonte. Die gelernte Bauzeichnerin und Diplom-Ingenieurin für Bauwesen leitet heute mit ihrem Mann die Volker Gardemeier GmbH in Osterburg. Zu Beginn der Selbstständigkeit ihres Mannes arbeitete sie noch Vollzeit in ihrem Beruf, kümmerte sich um die Tochter und um die Pflege mehrerer Familienangehöriger. "Ich freue mich sehr, dass die Arbeit so wertgeschätzt wird", sagte die 60-Jährige. dan