So zahlen Arbeitgeber die Energiepauschale aus

Mit der Energiepauschale in Höhe von 300 Euro soll ein Ausgleich für die hohen Energiepreise geschaffen werden. Arbeitgeber zahlen die Pauschale an ihre Beschäftigten. Bezüglich der genauen Umsetzung dieser Auszahlung ergeben sich jedoch zahlreiche Fragen.

Von Gastautor Volker Görzel

Die einmalige Energiepauschale von 300 Euro soll einen Ausgleich für die hohen Energiepreise schaffen. - © maho - stock.adobe.com

An wen wird die Pauschale ausgezahlt?

An Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wenn sie:

zum September in einem gegenwärtigen ersten Dienstverhältnis stehen,

in eine der Steuerklassen I bis IV eingeordnet sind oder

als geringfügig Beschäftigte pauschal besteuerten Arbeitslohn (§40a EstG) beziehen.

Hierzu zählen unter anderem auch:

Beschäftige in der passiven Phase der Altersteilzeit,

Personen, die ausschließlich steuerfreien Arbeitslohn beziehen,

Beschäftigte mit einem aktiven Dienstverhältnis, die dem sogenannten Progressionsvorbehalt unterliegende Lohnersatzleistungen beziehen (beispielsweise Beschäftigte in Elternzeit mit Elterngeldbezug).

Der 1. September stellt keinen Stichtag dar

Der Anspruch auf die Auszahlung besteht, sobald irgendwann im Jahr 2022 die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt werden. Auch wenn im September noch kein Dienstverhältnis besteht, kann die Auszahlung nachträglich über eine Steuererklärung erfolgen.

Auch Minijobber erhalten die Energiepauschale

Bescheinigt der oder die Beschäftigte dem Arbeitgeber vor der Auszahlung, dass es sich um das erste Dienstverhältnis handelt, kann eine Auszahlung durch den Arbeitgeber erfolgen. Gibt der Arbeitgeber allerdings gar keine Lohnsteuer-Anmeldung ab (Minijob in einem Privathaushalt), kann die Pauschale nur über die eigene Steuererklärung von den Beschäftigten geltend gemacht werden.

Achtung! Keine Pauschale erhalten:

Pensionäre und Rentner, soweit sie keine anderen Einkünfte zum Beispiel aus freiberuflicher Tätigkeit beziehen

Steuerpflichtige ohne Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt in Deutschland

beschränkt steuerpflichtige Grenzpendler

Wie und wann soll die Energiepauschale ausgezahlt werden?

Idealerweise zahlen die Arbeitgeber die Energiepauschale mit der ersten, nach dem 31. August 2022 vorzunehmenden Lohnzahlung aus.

Finanziert werden soll die Pauschale durch eine Entnahme vom Gesamtbetrag der einzubehaltenden Lohnsteuer und diese soll bei der Lohnsteuer-Anmeldung gesondert abgesetzt werden. Bei einer monatlichen Anmeldung ist die Energiepreispauschale in der bis zum 10. September 2022 fälligen Anmeldung für den August 2022 abzusetzen. Dazu wird die Energiepreispauschale in der Lohnsteuer-Anmeldung mit einer zusätzlichen Kennzahl aufgeführt. Übersteigt die insgesamt zu gewährende Energiepreispauschale den Betrag, der insgesamt an Lohnsteuer abzuführen ist, wird dieser übersteigende Betrag dem Arbeitgeber vom Finanzamt ersetzt.

Hinweis: Die ausgezahlte Energiepreispauschale ist in der Lohnsteuerbescheinigung mit dem Großbuchstaben E anzugeben.