02.11.2017

Ruhestand nach 45 Beitragsjahren Rente mit 63: Bald nur noch für bestimmte Branchen?

Viel diskutiert, stark umstritten und doch mittlerweile etabliert: die Rente mit 63. Doch nun kommt sie wieder auf den Prüfstand. Die künftige Jamaika-Koalition plant angeblich eine starke Einschränkung. Ohne Abschläge nach 45 Beitragsjahren in Rente zu gehen, soll nur noch für Berufe mit harter körperlicher Arbeit gelten.

Wieder ist die Rente mit 63 in der Diskussion: Es gibt angeblich Pläne, sie nur noch für Berufstätige gelten zu lassen, die körperlich schwer arbeiten.

Beschäftigte, die die Rente mit 63 derzeit ohne Abschläge in Anspruch nehmen möchten, müssen 45 Beitragsjahre auf dem Rentenkonto nachweisen. Was lange von der SPD erkämpft wurde, steht nun teilweise schon wieder auf der Kippe. Union, FDP und Grüne planen Medienberichten zufolge angeblich, die Rente mit 63 einzuschränken.

Zwar berichtet die "Bild"-Zeitung, dass die Rente mit 63 wieder abgeschafft werden soll. Doch das hat Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter klar dementiert. Änderungen könnten trotzdem anstehen. So könnte die Frühverrentung nach 45 Beitragsjahren künftig nur noch für Beschäftigte in Berufen mit harter körperlicher Arbeit möglich sein. Die meisten Handwerksberufe wären also von einer Änderung nicht betroffen.

Laut faz.net sollen die Einsparungen durch diese Einschränkung teilweise oder ganz Berufsunfähigen über die Erwerbsunfähigen-Rente zugutekommen. Noch sind die Pläne aber nicht bestätigt und erst einmal muss sich sowieso die Koalition bilden.

So gilt erst einmal weiter die Rente mit 63, wie sie im Jahr 2014 in Kraft trat. Doch was genau zählt zu den Beitragsjahren? Alle wichtigen Fakten kurz und bündig zusammengefasst.

Für wen gilt die Rente mit 63?

Die Hauptvoraussetzung ist, dass Arbeitnehmer mindestens 45 Beitragsjahre in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis vorweisen können.

Denn sind sie sozialversicherungspflichtig beschäftigt, zahlen sie monatlich pflichtgemäß in die Rentenversicherung ein. Die Zeit in einem solchen Beschäftigungsverhältnis zählt also zu den Beitragsjahren.

Seit dem 1. Januar 2013 zählen auch Minijobs mit 450 Euro zu den sozialversicherungspflichtigen Berufen und können somit als Beitragsjahre geltend gemacht werden. Rückwirkend gilt diese Regelung allerdings nicht. Nur Mini-Jobber, die vor dem Jahr 2013 aufgestockt und somit in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben, können diese als Beitragsjahre geltend machen. Allerdings gibt es die Möglichkeit der Aufstockung erst seit 1999.

Darüber hinaus zählen Zeiten der Arbeitslosigkeit zu den 45 Beitragsjahren. Allerdings gilt das nur bei Bezügen von ALG I.

Wer Zivil- oder Wehrdienst geleistet hat, bekommt diesen Zeitraum anerkannt. Auch Menschen, die ihre pflegebedürftigen Angehörigen 14 Stunden die Woche betreuen, können die Pflegezeiten als Beitragsjahre geltend machen.

45 Beitragsjahre: Was zählt dazu? Laut Angaben der Deutschen Rentenversicherung zählen Insbesondere folgende Zeiten zu den 45 Beitragsjahren: Zeiten mit den Pflichtbeiträgen aus der Beschäftigung bei geringfügiger, nicht versicherungspflichtiger Beschäftigung (anteilige Berücksichtigung) Pflichtbeiträge aus selbstständiger Tätigkeit Zeiten mit freiwilligen Beiträgen, wenn mindestens 18 Jahre mit Pflichtbeiträgen aus einer Beschäftigung oder selbstständigen Beschäftigung vorhanden sind Zeiten der Wehr- und Zivildienstpflicht Zeiten der nicht erwerbsmäßigen Pflege von Angehörigen Zeiten der Kindererziehung bis zum zehnten Lebensjahr des Kindes Zeiten, in denen Arbeits- und Teilarbeitslosengeld, Leistungen bei Krankheit (zum Beispiel Krankengeld, Verletztengeld) oder Übergangsgeld bezogen wurden Zeiten des Bezugs von Leistungen bei beruflicher Weiterbildung Zeiten des Bezugs von Insolvenzgeld und Konkursausfallgeld

Rente mit 63: Was zählt nicht zu den 45 Beitragsjahren?

Nicht berücksichtigt werden reine Schulzeiten, beispielsweise wenn eine Fachhochschule oder Hochschule besucht wird. Auch der Bezug von Arbeitslosengeld II zählt nicht zu den 45 Beitragsjahren. Anders ist es dagegen bei Arbeitslosengeld I.

Zeiten des Arbeitslosengeld-I-Bezugs werden zu den 45 Beitragsjahren hinzugerechnet. Mit einer Ausnahme: Die letzten beiden Jahre vor Renteneintritt werden nicht berücksichtigt. Dafür wird ein sogenannter "rollierender Stichtag" eingeführt. Dieser soll verhindern, dass Arbeitnehmer mit 61 Jahren aufhören zu arbeiten, zwei Jahre lang Arbeitslosengeld I beziehen und dann in Rente mit 63 gehen. Doch es gilt auch eine Ausnahme von der Ausnahme: Wenn Arbeitnehmer in den letzten beide Jahre vor der Rente arbeitslos werden, weil der Betrieb, in dem sie beschäftigt waren insolvent ist oder weil eine vollständige Geschäftsaufgabe stattfindet, werden die Jahre doch berücksichtigt.

Ab wann kann die Rente mit 63 in Anspruch genommen werden?

Wer 63 Jahre oder älter ist und noch keine Altersrente bezieht, kann laut Gesetz seit 1. Juli 2014 ohne zusätzliche Abschläge in Rente gehen können, vorausgesetzt, dass alle Bedingungen dieser Altersrente erfüllt sind.

Für die Geburtenjahrgänge ab 1953 wird die Altersgrenze von 63 Jahren schrittweise auf 65 Jahre angehoben. Auch wenn Arbeitnehmer Anspruch auf die Rente mit 63 haben, sind sie nicht verpflichtet, diese auch in Anspruch zu nehmen. Sie können weiterarbeiten.

In diesen Schritten wird die "Rente mit 63" zur "Rente mit 65":

Geburtsjahr des Versicherten Anhebung um Monate Auf Alter (Jahr und Monat) 1953 2 63 Jahre und 2 Monate 1954 4 63 Jahre und 4 Monate 1955 6 63 Jahre und 6 Monate 1956 8 63 Jahre und 8 Monate 1957 10 63 Jahre und 10 Monate 1958 12 64 Jahre und 0 Monate 1959 14 64 Jahre und 2 Monate 1960 16 64 Jahre und 4 Monate 1961 18 64 Jahre und 6 Monate 1962 20 64 Jahre und 8 Monate 1963 22 64 Jahre und 10 Monate Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund

Rente mit 63: Was darf man hinzuverdienen, ohne dass die Rente gekürzt wird?

Beim Hinzuverdienst zur "Rente mit 63" gilt das Gleiche wie bei anderen Rentenmodellen, die auf einen vorzeitigen Renteneintritt setzen. Bisher gilt: Liegt er monatlich höher als 450 Euro, wird er auf die Rente angerechnet bzw. wird diese entsprechend gekürzt. Zwei Mal im Jahr dürfen es 900 Euro sein. Ab Juli 2017 werden diese Regelungen allerdings etwas flexibler, so dass es sich nicht mehr um einen monatlichen Hinzuverdienst handelt, der Einfluss auf die Rente hat, sondern um eine Gesamtsumme des ganzes Jahres. Sie darf dann nicht höher als 6.300 Euro liegen.

Die Kürzung der Rente - falls die Hinzuverdienstgrenze überschritten wird - erfolgt ab Juli 2017 nicht mehr in den bisherigen starren Teilrentenschritten. Ist der Hinzuverdienst höher, werden in Zukunft 40 Prozent von dem über den 6.300 Euro liegenden Betrag von der Rente abgezogen

Dieser Beitrag wurde am 1. November 2017 aktualisiert.