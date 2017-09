14.08.2017

Geschenke an Kunden und Geschäftspartner

Beschenken Unternehmer einen Geschäftspartner oder einen Kunden, müssen diese in Höhe des Geschenkwerts eigentlich einkommensteuerpflichtige Einnahmen versteuern, also Steuern zahlen. Damit die Beschenkten ihre Präsente unbesteuert genießen können, kann der schenke Handwerker ihn mit einer Pauschalsteuer beim Finanzamt "freikaufen". Dabei gibt es jedoch einige Steuerregeln zu beachten.

Von Bernhard Köstler

Geschenke an Geschäftspartner, Kunden und Arbeitnehmer gehören zum Alltag eines selbstständigen Handwerkers. Unstrittig ist seit jeher, dass die Ausgaben für Geschenke den Gewinn nur mindern dürfen, wenn diese netto nicht mehr als 35 Euro je Beschenktem pro Jahr betragen. Mit einer 30-prozentigen Pauschalsteuer nach § 37b EStG kann der der Schenker den Beschenkten vom Finanzamt "freikaufen".

Hintergrund: Wird ein Geschäftspartner oder ein Kunde beschenkt, muss er in Höhe des Geschenks eigentlich eine Einnahme nach § 8 EStG im Wert dieses Geschenks beim Finanzamt erklären und versteuern. Das würde natürlich die Freude über das Geschenk trüben. Deshalb kann der Schenker eine Pauschalsteuer von 30 Prozent des Geschenkwerts inklusive Solidaritätszuschlag und pauschaler Kirchensteuer ans Finanzamt abführen. Dann lässt das Finanzamt den Beschenkten wegen der Geschenkversteuerung zufrieden.

In einem Urteil hat der Bundesfinanzhof klargestellt, dass die Pauschalsteuer nach § 37b EStG in Punkto Betriebsausgabenabzug das Schicksal des Betriebsausgabenabzugs für das Präsent teilt.

Mit anderen Worten: Darf der Handwerker die Kosten für ein Präsent als Betriebsausgabe abziehen, wirkt sich auch die Pauschalsteuer als Betriebsausgabe gewinnmindernd aus. Scheidet dagegen der Betriebsausgabenabzug für ein Präsent aus (teurer als netto 35 Euro; Rechnung verloren), gilt das Betriebsausgabenabzugsverbot auch für die Pauschalsteuer (BFH, Urteil v. 30.3.2017, Az. IV R 13/14).

Praxis-Tipp: Der Bundesfinanzhof ging in seinem Urteil jedoch einen Schritt weiter und urteilte, dass die Pauschalsteuer nach § 37b EStG als "weiteres Geschenk" zu bewerten ist. Schließlich spart sich der Beschenkte ja die Steuerzahlung für sein Präsent. Diese Aussage ist verheerend. Denn dadurch kommt der Betriebsausgabenabzug nur noch in Betracht, wenn das Präsent sowie die Pauschalsteuer zusammen nicht mehr als 35 Euro betragen.

Ganz so einfach ist es nun aber doch wieder nicht. Wegen der gegensätzlichen Aussagen im BMF-Schreiben und im BFH-Urteil wandte sich der Bund der Steuerzahler ans Bundesfinanzministerium und forderte eine Klarstellung. In einer Pressemitteilung teilte der Bund der Steuerzahler die unternehmerfreundliche Auffassung des Bundesfinanzministeriums mit (PM v. 29.8.2017). Danach gilt Folgendes:

Sie haben bei der Pauschalsteuer ein Wahlrecht: Entscheiden Sie sich für die Abführung der Pauschalsteuer für Präsente an Nichtarbeitnehmer (= Kunden/Geschäftsfreunde), besteht die Abzugsverpflichtung für alle Geschenke an Nichtarbeitnehmer.

Bei Abführung der Pauschalsteuer für Nichtarbeitnehmer, haben Sie für Präsente an Arbeitnehmer jedoch erneut ein Wahlrecht. Sie können auch für Arbeitnehmer die Pauschalsteuer abführen, sie müssen jedoch nicht. Entscheiden Sie sich jedoch auch bei den Arbeitnehmern für die Abführung der Pauschalsteuer, muss wiederum jeden beschenkten Arbeitnehmer die Pauschalsteuer abgeführt werden.

Aufgrund mehrerer positiver Urteile des Bundesfinanzhofs hat das Bundesfinanzministerium ein Infoschreiben zur Pauschalsteuer nach § 37b EStG veröffentlicht (BMF, Schreiben v. 19.05.2015, Az.: IV C 6 – S 2297-b/14/10001).

Beschenken Sie ausländische Geschäftspartner oder Arbeitnehmer einer ausländischen Zweigniederlassung und die Beschenkten sind in Deutschland einkommensteuerlich nicht erfasst, müssen Sie für diese Geschenke keine Pauschalsteuer ans Finanzamt abführen, weil Deutschland kein Besteuerungsrecht für die erhaltenen Geschenke hat. Bisher verlangte das Finanzamt die Pauschalsteuer unabhängig von der Steuerpflicht des Beschenkten.

Die 30-prozentige Pauschalsteuer wird nur noch für Zuwendungen fällig, die beim Empfänger dem Grunde nach zu einkommensteuerbaren und einkommensteuerpflichtigen Einkünften führen. Beschenken Sie Privatkunden, fällt deshalb keine Pauschalsteuer an. Bisher verlangten die Finanzämter auch für Privatkunden die "Freikauf-Steuer".

Führen Sie die Pauschalsteuer für einen Beschenkten nicht ans Finanzamt ab, müssen Sie plausible Nachweise dafür haben. Lassen Sie sich also vom Beschenkten schriftlich bestätigen, dass er in Deutschland einkommensteuerlich nicht erfasst ist oder dass er ein Privatkunde ist und bewahren Sie diese Nachweise bei Ihren Geschäftsunterlagen (Lohnbuchhaltung) auf.

Steuer-Know-how zur Pauschalsteuer nach § 37b EStG

Alles-oder-nichts-Prinzip: Entscheidet sich ein selbstständiger Handwerker für Geschenke an Geschäftspartner für die Abführung der Pauschalsteuer nach § 37b EStG, muss er die Steuer für alle Geschenke an Geschäftspartner abführen – vorausgesetzt, der Beschenkte ist in Deutschland einkommensteuerlich erfasst.

Trennung: Es kann zwischen Abführung der Pauschalsteuer für Sachzuwendungen an Geschäftspartner und Arbeitnehmer getrennt werden. Konkret: Führt ein Handwerker für Geschäftspartner die 37b-Pauschalsteuer ab, gilt das nicht automatisch für Sachzuwendungen an seine Arbeitnehmer.

Obergrenze: Die Pauschalsteuer kann nicht abgeführt werden, wenn der Wert des Präsents mehr als 10.000 Euro beträgt.

Sachzuwendungen: Die Pauschalsteuer wird nur fällig, wenn das Geschenk eine Sachzuwendung oder eine Geschenk-Reise oder eine Geschenk-Veranstaltung ist. Für Geldgeschenke gilt die Pauschalsteuer nicht.

Wert: Die Pauschalsteuer gilt für Geschenke ab einem Wert von mehr als zehn Euro. Das bedeutet im Klartext: Auch wenn Geschenke maximal 35 Euro kosten und deshalb als Betriebsausgabe abziehbar sind, wird die Pauschalsteuer fällig.

Betriebsausgabe: Zum Betriebsausgabenabzug für die Pauschalsteuer gilt Folgendes: Die Pauschalsteuer teilt steuerlich das Schicksal des Geschenks. Dürfen die Kosten für das Geschenk nicht als Betriebsausgabe abgezogen werden, darf auch die Pauschalsteuer nicht gewinnmindernd verbucht werden. Ist das Geschenk abziehbar, gilt das auch für die Pauschalsteuer.

Weiteres Geschenk: Die vom Schenker übernommene Pauschalsteuer ist ein "weiteres Geschenk" an den Kunden oder Geschäftspartner. Bei Ermittlung der 35-Euro-Grenze ist die Pauschalsteuer deshalb einzubeziehen.

Lohnsteuer: Die Pauschalsteuer ist eine Art Lohnsteuer. Deshalb ist die Pauschalsteuer in der Lohnsteueranmeldung anzumelden und mit der übrigen Lohnsteuer ans Finanzamt abzuführen.

Verlosungen: Sachgewinne aus Verlosungen, Preisausschreiben und sonstigen Gewinnspielen sowie Prämien bei einer Neukundengewinnung führen nicht zur Fälligkeit der 30-prozentigen Pauschalsteuer.

Nachträglicher Verzicht: Der Bundesfinanzhof erlaubt es, dass rückwirkend auf die Abführung der Pauschalsteuer verzichtet werden kann (z.B. nach einer Lohnsteuerprüfung). Das Problem dabei: Dann wendet sich das Finanzamt an die Beschenkten und fordert von diesen die Steuer.