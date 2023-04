Ab 2024 sollen neue Heizungen vor allem mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Ausnahmen sind möglich.

Von Karin Birk

Ab 2024 soll jede neue Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Allerdings hat sich die Bundesregierung auch auf Ausnahmen verständigt. - © Олександр Луценко - stock.adobe.com

Die Bundesregierung hat sich auf neue Vorschriften für den Einbau von Heizungen verständigt. Danach soll ab 2024 jede neue Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Allerdings soll es Härtefall-Ausnahmen, Übergangsfristen und eine umfassende Förderung geben. Wie es aus Kreisen des Bundeswirtschaftsministeriums hieß, liegt nun ein von allen drei Parteien getragener Gesetzesentwurf des neuen Gebäudeenergiegesetzes (GEG) vor. Er soll jetzt in die Verbände- und Länderanhörung gehen. Hier die wichtigsten Punkte der geplanten Maßnahmen, die aller Voraussicht nach am 19. oder 24. April im Kabinett verabschiedet werden.

Keine Pflicht zum vorzeitigen Heizungsaustausch

Bestehende Heizungen können weiter betrieben und kaputte Heizungen repariert werden. "Es gibt keinen zusätzlichen rechtlichen Zwang, eine funktionierende Heizungsanlage vorzeitig zu ersetzen", heißt es aus Kreisen des Bundesfinanzministeriums. Zwar müssen Heizkessel grundsätzlich nach 30 Jahren ausgetauscht werden. Die bisherigen Ausnahmen für Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern, die seit 1. Februar 2002 in ihren eigenen vier Wänden wohnen, gilt aber weiter. Allerdings sollen Heizkessel nur bis Ende 2044 mit fossilen Brennstoffen befeuert werden. Gaskessel können danach nur noch dann genutzt werden, wenn sie vollständig mit grünen Gasen betrieben werden.

Ältere über 80 Jahren von Regeln ausgenommen

Für den Fall, dass eine Öl- oder Gasheizung schon vorher nicht mehr zu reparieren ist, soll es mehrjährige Übergangsfristen und eine Ausnahme für über 80-Jährige geben. Für diese entfällt im Havariefall die Pflicht zur Umstellung auf Erneuerbares Heizen. Alle anderen können vorübergehend auch eine fossil betriebene Heizung einbauen. Allerdings muss diese innerhalb von drei Jahren so umgestellt werden, dass sie zu 65 Prozent mit Erneuerbaren Energien betrieben wird. So könnte etwa eine Gasheizung später im Rahmen einer Hybridheizung für besonders kalte Tage genutzt werden.

Weitere Ausnahmen möglich

Daneben ist eine allgemeine Härtefallregelung geplant. So sind Ausnahmen von den beschriebenen Regeln vorgesehen, wenn "der Ertrag nicht in einem angemessenen Verhältnis zu den notwendigen Investitionen steht", wie es in Kreisen des Bundeswirtschaftsministeriums heißt. Besteht darüber hinaus die Aussicht auf den Anschluss an ein Fernwärmenetz kann bis zum Ende einer Übergangsfrist von zehn Jahren noch eine Heizung genutzt werden, die die 65-Prozent-Regel nicht erfüllt.

Neben Wärmepumpe auch andere Technologien möglich

Auch muss für die Erfüllung des 65-Prozent-Zieles nicht zwingend eine Wärmepumpe eingebaut werden. Vielmehr hat sich die Ampel auf Technologieoffenheit verständigt. Dabei sind für den Neubau und im Bestandsbau unterschiedliche Möglichkeiten vorgesehen. "Im Neubau sind Wärmepumpen bereis die Standardlösung, daher sieht der Gesetzesentwurf hier keine Biomasse-Heizungen als Option vor", heißt es aus Kreisen des Bundeswirtschaftsministeriums.

Möglich sein soll neben dem Einbau einer reinen Wärmepumpe, der Anschluss an ein Fernwärmenetz, der Einbau einer Stromdirektheizung oder einer Solarthermieheizung sofern sie den ganzen Wärmebedarf des Gebäudes abdeckt. Möglich sein soll auch der Einbau einer Hybridheizung, bei der an besonders kalten Tagen die Wärmepumpe oder Biomassenheizung durch eine fossile Heizung ergänzt werden darf.

Im Bestand Gas- und Biomasseheizungen weiter möglich

Der Einbau einer reinen Biomasseheizung mit Holz oder Pellets soll nur in Bestandsgebäuden genutzt werden, in denen andere Lösungen nicht sinnvoll oder machbar sind. Der Einbau einer neuen Gasheizung soll weiter möglich sein. Allerdings unter der Voraussetzung, dass 65 Prozent erneuerbare Gase genutzt werden. Dazu zählen nachhaltiges Biomethan, Bio-Flüssiggas oder grüner und unter bestimmten Voraussetzungen blauer Wasserstoff.

Reine Wasserstoffheizungen als weitere Option genannt

Sogenannte "H2-Ready-Gasheizungen", die später einmal ganz mit Wasserstoff betrieben werden können, sollen aber nur dann eingebaut werden dürfen, wenn es einen verbindlichen Investitions- und Transformationsplan für Wasserstoffnetze gibt und diese Heizungen schon 2030 mit mindestens 50 Prozent Biomethan und spätestens ab 2036 mit mindestens 65 Prozent Wasserstoff betrieben werden.

Finanzielle Hilfen werden versprochen

Schon jetzt kann nach der Bundesförderung Effiziente Gebäude (BEG) der Einbau von Wärmepumpen mit bis zu 40 Prozent gefördert werden. Dieses Förderung soll neu justiert werden, sodass der Einbau neuer Heizungen sozial abgefedert wird. "Gestaffelt nach Alter der Anlagen können die Besitzer bei Neuanschaffung einen Zuschuss in Form einer Abwrackprämie erhalten", heißt es aus Kreisen des Bundesfinanzministeriums. Auch sollen energetische Sanierungsmaßnahmen wie der Heizungstausch weiter von der Steuer abgesetzt werden können. Weitere Einzelheiten sind allerdings noch nicht bekannt.