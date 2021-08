Nachhaltige Mode, die zu hundert Prozent von Maßschneidern aus allen Teilen Deutschlands handgefertigt wird: Das steckt hinter der neuen Marke NCHTFLTR. Die Gründer wollen damit auch mit Vorurteilen aufräumen und Maßschneider besser miteinander vernetzen.

Von Eileen Wesolowski

Felix Flechtner, Sebastian Oertel, Nicolas Greiner und Florian Lickteig (v.l.) wollen mit einer neuen Modemarke das Image von Maßschneidern verändern.

Schwarze Stoffe, Lederoptiken, moderne Schnitte. Wer die Kollektionen von NCHTFLTR das erste Mal sieht, assoziiert damit vermutlich nicht den Beruf der Maßschneiderin oder des Maßschneiders. Aber genau das ist besonders an der neuen Modemarke: "Alle Teile bestehen aus nachhaltigen Materialien und werden zu hundert Prozent von Maßschneidern aus Deutschland handgefertigt. Vom Prototyp bis hin zum fertigen Kleidungsstück wird kein einziger Teilschritt an die Industrie ausgelagert", sagt Felix Flechtner.

Flechtner ist selbst Maßschneider mit eigenem Atelier im bayerischen Herzogenaurach. Er hat die Marke 2020 gemeinsam mit Florian Lickteig und Sebastian Oertel gegründet, die hauptberuflich bei einem großen Sportartikelhersteller in Herzogenaurach arbeiten. Alle drei bringen unterschiedliche Expertisen aus dem Modebereich mit, die in das gemeinsame Projekt einfließen. So kümmert sich Oertel etwa um die Designs der Kollektionen, Lickteig ist für die Bereiche Marketing und Finanzen zuständig und Flechtner näht die ersten Entwürfe.

Die finale Produktion der Kleidung aber übernehmen Maßschneider: "Wenn wir eine Bestellung über unseren Onlineshop erhalten, packen wir jedem Maßschneider, der in unserem Netzwerk ist, ein Paket", so Flechtner. Darin enthalten sind die Zuschnitte sowie entsprechende Beschriftungen – eben alles, was die Handwerker brauchen, um das Kleidungsstück zu fertigen. "Zuvor haben wir veranschlagt, wie viele Stunden pro Teil benötigt werden. Das halten wir in einem Vertrag mit den Maßschneidern fest. Wenn sie mit ihrer Arbeit fertig sind, schicken sie die fertige Kleidung an uns zurück und wir versenden sie anschließend weiter an die Kunden."

Flexibles Arbeiten soll Beruf attraktiver machen

Zurzeit arbeiten drei Branchenkollegen für NCHTFLTR , die Flechtner auch persönlich kennt. Die neue Modemarke ist aber nur ein Teil einer größeren Idee: "NCHTFLTR ist unsere Marke, bei der wir uns kreativ ausleben können. Dahinter steht unsere Firma 'Flick and Kaxx', eine Art Vermittlungsagentur", so Flechtner. Ziel sei es, ein noch größeres Netzwerk aufzubauen, in dem Maßschneider die Möglichkeit erhalten, auf Freelancer-Basis für verschiedene Projekte zu arbeiten. "Das können Aufträge im Rahmen unserer Modemarke sein, aber auch Projekte anderer Kollegen, die kurzfristig Unterstützung suchen", erklärt Flechtner.

Mithilfe des Netzwerks wollen die Geschäftspartner auch die gängigen Arbeitsstrukturen der Branche verändern: "Flexibles Arbeiten wird auch in meinem Beruf immer beliebter. Wir wollen Maßschneidern die Chance geben, auch dann zu arbeiten, wenn bei ihnen gerade keine größeren Aufträge anstehen", erklärt er.

Im Oktober erscheint die neue Kollektion von NCHTFLTR, die neben einer schwarzen Hose, auch aus einem gelben Pullover und ein weißes Hemd besteht. - © NCHTFLTR/Kai Bauer

Szenemode aus nachhaltigen Materialien

Wenn es um das Image des Handwerksberuf geht, spiele aber auch die neue Modemarke eine wichtige Rolle: "Wir wollten mit NCHTFLTR etwas machen, das stylish und kreativ ist. Denn viele Menschen denken immer noch, dass Maßschneider nur altbackene Kleidung nähen, die dazu auch noch teuer ist", sagt Flechtner.

Inspiriert ist die Mode von der sogenannten 'Underground-Rave-Culture', zu der Lickteig und Oertel auch einen persönlichen Bezug haben. Diese Subkultur – geprägt von Menschen, die zumeist elektronische Musik hören und dunkle Kleidung tragen – ist vor allem aus dem Berliner Nachtleben bekannt.

Zum neuen Ansatz gehört es auch, dass für die Kollektionen möglichst nachhaltige Materialien ausgewählt werden. Hauptverantwortlich ist hier Sebastian Oertel, der immer auf der Suche nach neuen Stofftrends ist. "Wir achten darauf, keine tierischen Produkte wie Leder oder Pelz zu verwenden", erklärt Flechtner. Auch nach Umweltstandards zertifizierte Materialien wie Jersey-Stoffe gehören dazu. " Einige unserer Teile sind zum Beispiel aus Kaktus-Leder. Das ist eine vegane Alternative, die aber genauso aussieht wie normales Leder.“

Crowdfunding-Kampagne gestartet

Die erste Kollektion ist bereits im Frühling 2021 auf den Markt gekommen. Diese sei vor allem bei Kunden aus Berlin gut angekommen, die selbst Teil der Rave-Szene sind. Die Preise pro Teil starten ab 70 Euro und werden im eigenen Onlineshop verkauft. Der Unternehmenssitz ist in Herzogenaurach.

Dunkle Stoffe, extravagante Schnitte und nachhaltige Materialien prägen die Kleidung. - © NCHTFLTR/Kai Bauer

In Zukunft sollen weitere Kollektionen folgen. "Die bisherigen Teile sind perfekt, um damit zum Beispiel in den Club zu gehen. Die neuen Kollektionen enthalten aber auch ein paar elegantere Teile", sagt Flechtner. Für Oktober gibt es drei neue Teile, im Frühjahr/Sommer 2022 soll es eine größere Kollektion geben.

Um zu gewährleisten, dass auch auf finanzieller Seite alles klappt, haben die Gründer im August eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Über eine Onlineplattform wollen sie insgesamt 10.000 Euro sammeln. "Unsere Kosten für die Materialien und die Produktion sind sehr hoch. Mit dem Geld wollen wir gewährleisten, dass wir unsere Qualitätsstandards halten", so Flechtner. Erste Ideen und Entwürfe der Kollektionen wollen sie mit ihren Unterstützern teilen. Zudem sei eine Werbekampagne angedacht. Hierbei unterstützt auch die Content- und PR-Managerin Theresa Scarabello, die seit Kurzem ebenfalls Teil des Teams ist.

Netzwerk aus Maßschneidern soll weiter wachsen

Und wie sieht es mit den langfristigen Zielen aus? Zurzeit widmen sich die Geschäftsführer ihrer Modemarke nur nebenberuflich. "Schön wäre es natürlich, wenn sie sich etabliert und wir irgendwann davon leben können", so Flechtner. Noch wichtiger sei aber, dass das dahinterstehende Netzwerk aus Maßschneidern weiterwächst. "Wir möchten mit NCHTFLTR zeigen, welche neuen Wege Maßschneiderinnen und Maßschneider gehen können. Deshalb würde es mich sehr freuen, wenn unsere Idee auch im Handwerk gut ankommt."

Hier geht es zum NCHTFLTR Onlineshop.

Hier geht es zur Crowdfunding-Kampagne von NCHTFLTR.