Die ersten Auslieferungen des neuen Mercedes-Benz eCitan sollen bereits im Spätsommer oder Herbst dieses Jahres erfolgen. Was der elektrische Stadtlieferwagen für Handwerker mitbringt.

Der Hersteller gibt für den eCitan eine Reichweite von 280 und 284 Kilometern an. - © Tim Buttler

Mercedes-Benz elektrifiziert seinen Citan. Ab dem zweiten Quartal können Kunden den eCitan bestellen. Erste Auslieferungen plant der Hersteller für Spätsommer oder Herbst. Der Einstiegspreis für die niedrigste Ausstattung liegt bei 36.000 Euro. Hauptzielgruppe des Fahrzeugs seien kleine und mittelständische Handwerksunternehmen aus allen Branchen. Die Deutsche Handwerks Zeitung durfte mit dem Kastenwagen in Göteborg schon einmal auf Testfahrt gehen. Fazit: Der Kompakttransporter lässt sich dank der hohen Sitzposition bequem durch den Stadtverkehr steuern. Die Rückfahrkamera, die auf Knopfdruck ein besonders weitwinkeliges Bild zeigt, erleichtert das Rückwärtsfahren und Einparken.

Nutzlast, Laderaum, Anhängelast

Was Handwerker besonders freuen dürfte: Bei der Entwicklung wurde besonderer Wert daraufgelegt, dass sich die elektrische Version bezüglich Nutz- und Anhängelast kaum vom Verbrenner unterscheidet. So passen bei der Kompaktversion mit einer Länge von 4.498 Millimetern weiterhin zwei Europaletten in den Laderaum bei einer Nutzlast von bis zu 544 Kilogramm. In der Langversion (4.922 Millimeter) kann der Lieferwagen sogar bis zu 722 Kilogramm schultern. Die Anhängelast liegt wie beim Diesel jeweils bei 1.450 Kilogramm. Neben dem Kastenwagen wird es den eCitan auch als Tourer für den Personentransport geben. Zunächst allerdings nur in der kürzeren Version, die Langversion soll zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.

Die Trennwand zwischen Fahrerkabine und Laderaum hat in der Grundausstattung des gewerblichen Transporters kein Fenster, das gibt es erst gegen einen Aufpreis. Dritte Option ist ein schwenkbares Gitter auf der Beifahrerseite, das sich um 90 Grad drehen und verriegeln lässt. Dadurch und mit dem Umklappen des Beifahrersitzes steigt die Laderaumlänge auf 3,05 Meter beim Kompaktmodell und auf 3,41 Meter bei der Version mit langem Radstand.

Der Elektromotor

Nicht mithalten mit dem Verbrenner kann der eCitan naturgemäß bei der Reichweite, die je nach Typ zwischen 280 und 284 Kilometern angegeben wird. Bei der Testfahrt in Göteborg hat die Restreichweite, gemessen an den bereits gefahrenen Kilometern, mit den Angaben des Herstellers übereingestimmt. Ob sich das im Berufsalltag eines Handwerksunternehmens auch schaffen lässt, dürfte stark von der Fahrweise abhängen. Der Fronttriebler bietet dafür die Fahrprogramme "Comfort" und "Eco" sowie drei Rekuperationsstufen (D-/D/D+).

image Bilder des Mercedes-Benz eCtian Kastenwagens Der eCitan Kastenwagen wird in zwei Längen von 4.498 Millimeter als Kompakt- und mit 4.922 Millimeter in der Langversion verfügbar sein. - © Mercedes-Benz

Die seitliche Schiebetür ließ sich bei der Probefahrt leicht und weit öffnen. Auf Wunsch ist eine weitere Tür erhältlich… - © Tim Buttler

…in Kombination mit den beiden seitlichen Türen und den beiden Teilen der Hecktür war der Lagerraum gut zugänglich. - © Tim Buttler

Die zwei Pedale sind etwas eng angeordnet. Bei der Probefahrt mit Sportschuhen war das kein Problem, das könnte aber bei klobigen Arbeitsschuhen etwas anders aussehen. - © Tim Buttler

Die beiden Versionen haben ein Ladevolumen von 2,9 und 3,62 Kubikmetern. Wie bei dem Dieselvorgänger passen bis zu zwei Europaletten in das Fahrzeug. - © Tim Buttler

Das typische Mercedes-Multifunktionslenkrad hebt den Stadtlieferwagen von den baugleichen Kangoo E-Tech und Nissan Townstar EV ab. - © Tim Buttler

Beim Test war das optionale Multimediasystem MBUX mit seinem sieben Zoll großen Touchscreen übersichtlich aufgebaut und leicht zu bedienen. Entweder zwei oder optional drei Handwerker können im Kastenwagen mitfahren. - © Tim Buttler

Geladen wird die 45-Kilowattstunden-Batterie des Kompakttransporters mit 11 Kilowatt (optional 22 Kilowatt) mit Wechselstrom (AC). Die AC-Ladezeit liegt bei 4,5 Stunden (2,5 Stunden bei 22 Kilowatt). An DC-Schnellladestationen ist der Akku laut Hersteller binnen 38 min von zehn auf 80 Prozent aufgeladen. - © Tim Buttler

Geladen wird die 45-Kilowattstunden-Batterie des Fahrzeugs mit 11 Kilowatt (optional 22 Kilowatt) Wechselstrom (AC). Die AC-Ladezeit liegt bei 4,5 Stunden (2,5 Stunden bei 22 Kilowatt). An DC-Schnellladestationen ist der Akku laut Hersteller binnen 38 Minuten von zehn auf 80 Prozent aufgeladen. Die Lithium-Ionen-Batterie sitzt im Unterboden vor der Hinterachse, dadurch sei sie Crash geschützt. Der 122 PS starke Elektromotor liefert mit einem maximalen Drehmoment von 245 Newtonmetern ordentlich Schub, was sich bei der Testfahrt mit einer kraftvollen Beschleunigung aus dem Stand heraus bemerkbar machte.

Klimatisierung durch optionale Wärmepumpe

Eine weitere Option für den Mercedes ist eine Wärmepumpe. Diese soll den Strombedarf reduzieren und durch ein aktives Thermomanagement den Großteil der Energie für eine stabile Reichweite des Autos bereitstellen. Durch das Thermomanagement ist ebenfalls eine Vorklimatisierung gewährleistet, welche schon vor der Fahrt eine der Jahreszeit entsprechende Temperatur in der Fahrzeugkabine erzeuge.

Baugleiche Modelle Kangoo E-Tech und Townstar EV

Gebaut wird der neue eCitan beim Kooperationspartner Renault im französischen Maubeuge, wo auch der baugleiche Kangoo E-Tech und der Nissan Townstar EV vom Band rollen. Der Mercedes hebt sich mit seinem Multimediasystem MBUX, dem Multifunktionslenkrad und der typischen Mercedes-Front von den Schwestermodellen ab. Beim Test war das optionale MBUX mit seinem sieben Zoll großen Touchscreen übersichtlich aufgebaut und leicht zu bedienen. Das Smartphone kann über Apple Car Play, Android Auto, per Bluetooth-Anbindung und Digital Radio verbunden werden.

Die wichtigsten Daten im Überblick

eCitan Kompakt eCitan Lang eCitan Tourer Leistung 90 Kilowatt 90 Kilowatt 90 Kilowatt Höchstgeschwindigkeit 132 km/h 132 km/h 132 km/h AC-Ladezeit bis 11 kW (Serie) 4,5 Stunden 4,5 Stunden 4,5 Stunden AC-Ladezeit bis 22 kW (optional) 2,5 Stunden 2,5 Stunden 2,5 Stunden Länge 4.498 Millimeter 4.922 Millimeter 4.498 Millimeter Breite 1.859 Millimeter 1.859 Millimeter 1.859 Millimeter Höhe 1.819 Millimeter 1.830 Millimeter 1.819 Millimeter Ladevolumen max. nach VDA-Norm 2,9 Kubikmeter 3,62 Kubikmeter 1.979 Liter Zulässiges Gesamtgewicht / Zuladung 2.200-2.240 / 521-544 Kilogramm 2.480-2.490 / 485-722 Kilogramm 2.390 / 375-516 Kilogramm Wendekreis 11,2 Meter 13,2 Meter 11,2 Meter Anhängelast gebremst / ungebremst Bis zu 1.450 / 750 Kilogramm Bis zu 1.400 / 750 Kilogramm Bis zu 1.500 / 750 Kilogramm Reichweite (WLTP) 284 Kilometer 283 Kilometer 280 Kilometer

Fahrassistenz- und Sicherheitssysteme

Serienmäßig enthalten sind: ABS und ESP® Systeme, Halogen-Scheinwerfer, Licht- und Regensensor, Mercedes-Benz Notrufsystem.

Serienmäßig im Kastenwagen enthalten sind: Berganfahr-, Seitenwind-, Müdigkeits-Assistent, sechs Airbags.

Serienmäßig im Tourer enthalten sind: Brems-, Spurhalte-, Totwinkel-, Geschwindigkeitslimit-Assistent mit Schildererkennung, sieben Airbags.



Zusätzlich gibt es diese Assistenzsysteme auf Wunsch: Abstands-*, Lenk-*, Fernlicht-, Park-Assistent mit Rückfahrkamera, LED-Scheinwerfer und Teil-LED Heckleuchten, LED-Nebelscheinwerfer.



*Laut Mercedes-Benz zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar.