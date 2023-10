Wer erfolgreiche Jahregespräche führen möchte, sollte sich vorher einen Leitfaden zusammenstellen. Mit diesen Tipps und Methoden gelingt es, Zielvereinbarungen festzulegen und die Mitarbeiter wertschätzend zu beurteilen.

Von Wolfgang Zechmeister

In vielen Betrieben finden einmal im Jahr die Jahresgespräche statt. Chefs und Mitarbeiter sprechen über vergangene Projekte und überlegen, welche Ziele sie im kommenden Geschäftsjahr erreichen wollen.

Wichtig ist, dass das Gespräch gut vorbereitet wird. Die Erstellung eines Beurteilungsleitfadens sowie die Planung von einzelnen Zielen kosten zwar Zeit, zahlen sich aber im Nachhinein aus. Denn ein Mitarbeitergespräch ist nur dann erfolgreich, wenn es wertschätzend ist und am Ende auch konkrete Ergebnisse festgehalten werden. Ziele sollten möglichst realistische formuliert sein und so, dass sich beide Seite damit identifizieren können.

Der folgende Beitrag gibt einen Überblick, wie man Zielvereinbarungen festlegen kann und welche Beurteilungskriterien Chefs anwenden können.

Eine Zielvereinbarung liegt nur bei einer einvernehmlichen Festlegung der Ziele vor. Eine grundlegende Voraussetzung dazu ist, dass der Mitarbeiter bei dem Gespräch als gleichwertiger und gleichberechtigter Partner anerkannt und auch so behandelt wird.

Das heißt, dass die Führungskraft den Mitarbeiter an der Gestaltung des Arbeitsinhalts teilnehmen lässt, was nebenbei zu einer erheblichen Motivation seitens des Mitarbeiters beiträgt. Andererseits muss sich der Mitarbeiter im Klaren darüber sein, dass bestimmte Inhalte des Arbeitsverhältnisses vertraglich festgeschrieben werden und er sich verpflichtet, diese bzw. einen bestimmten Erfolg zu erbringen.

Inwieweit das (mehrfache) Verfehlen eines Ziels sich dann juristisch auswirkt, ist ungewiss und hängt sehr von der konkreten Formulierung eines Ziels und von allen Umständen ab, die die Zielerreichung beeinflusst bzw. verhindert haben.

Gibt es keine einvernehmliche Einigung hinsichtlich der Ziele, so kann der Arbeitgeber im Rahmen seines Direktionsrechts die vertraglich geschuldete Arbeitsleistung einfordern bzw. diese konkretisieren. Dies muss dem sog. "billigen Ermessen" entsprechen – und ist rechtlich gesehen "dehnbar wie ein Gummiband". Besser ist es, das Ziel zu verfolgen "Lieber jetzt 'nur' 75 Prozent meiner Vorstellungen erreichen, als 100 Prozent nie!" und sich nach und nach auf 100 Prozent der Sollvorstellung vorzuarbeiten.

Für eine korrekte Formulierung einer Zielvereinbarung lässt sich die "SMART-Formel" zu Hilfe nehmen. Der Autor hat diese auf die sogenannte "SMART-V-6-Formel" erweitert, um nicht nur ein Ziel zu formulieren, sondern auch noch eine Verbindlichkeit beim Mitarbeiter herzustellen – quasi "den Sack zuzumachen":

Jedes Ziel muss konkret und eindeutig formuliert sein. Um erfolgreich zu sein, muss genau festgelegt werden, was dafür getan werden muss.

Ein Ziel muss messbar formuliert sein (Quantität, Qualität, Zeit), sonst verliert man das Ziel aus den Augen.

Das Ziel muss positiv aktivieren. Etwa: "Ich investiere ab morgen täglich die letzten zehn Minuten meiner Arbeitszeit in die Planung des Folgetages." Und nicht: "Ich lasse die Ereignisse nicht mehr planlos auf mich zukommen."

Der Grundsatz lautet: Ehrgeizig aber erreichbar.

Zeitlicher Bezug ist ein Muss, so dass man sich an der Termineinhaltung auch messen kann.

Mit der Zielvereinbarung muss eine persönliche Verpflichtung einhergehen, am besten durch persönliche Unterschrift.

Die Führungskraft wird bei der Zielformulierung nur erfolgreich sein, wenn sie sich an diese sechs Schritte hält.

Bei einer Zielvereinbarung ist grundsätzlich mit "Augenmaß" vorzugehen: Je nachdem, wie viel Arbeit ein Mitarbeiter in die Zielerreichung investieren muss oder wenn er eher restriktiv bei der Zielsetzung ist, sollte lieber nach dem Motto verfahren werden "Lieber jetzt drei Ziele, als in fünf Zielen verlieren!" und "Lieber jetzt 'nur' 75 Prozent meiner Vorstellungen erreichen, als 100 Prozent nie!".

Bei der Zielformulierung wird oftmals auch nicht oder zu wenig berücksichtigt, dass es Faktoren gibt, die der Mitarbeiter selbst gar nicht beeinflussen kann, die aber für die Zielerreichung von erheblicher Wichtigkeit sind. Oder er hat nicht die dafür notwendigen Qualifikationen, Kompetenzen oder Berechtigungen. Dann müssen gleichzeitig mit der Zielformulierung Schulungsmaßnahmen vereinbart und /oder Kompetenzerweiterungen veranlasst werden.

Auch eine Unausgewogenheit von Individual- und Gruppenzielen, eine nicht rechtzeitige Reaktion auf veränderte Rahmenbedingungen, die Fokussierung auf ein dringend zu behebendes Problem oder ein anderes, mit höchster Priorität versehenes "ad-hoc-Projekt" kann dazu führen, dass eine Zielerreichung für den Mitarbeiter überhaupt nicht möglich war.

Leitfaden: Kriterien zur Beurteilung von Mitarbeitern

Im Gespräch können Chefs ihre Mitarbeiter anhand der folgenden Kriterien beurteilen. Einheitliche Kriterien helfen dabei, die einzelnen Mitarbeiter mit dem selben Maßstab zu beurteilen. Wenn Chefs sich zuvor die Kriterien anschauen und für jeden Mitarbeiter vorbereiten, können auch einige Beurteilungsfehler vermieden werden.

1) Effiziente Anwendung der Kenntnisse und Fertigkeiten

Bei diesem Beurteilungsmerkmal geht es um das Vorhandensein von fachlichen Kenntnissen und Fertigkeiten den zeitlichen Aufwand zur Erledigung der Arbeitsaufgaben die Einhaltung von Terminen, kognitive Fähigkeiten (z. B. Auffassungsgabe, Aufmerksamkeit, Erinnerungsfähigkeit, Lernfähigkeit, Kreativität, Planen, nutzbringende Verarbeitung von Wissen) das Verhältnis von Aufwand zum Nutzen (rationelle Durchführung, Arbeitsmenge) die Fähigkeiten, selbständig und prozessoptimiert zu arbeiten die Fähigkeit, Prozesse und Arbeitsabläufe innovativ zu verbessern (z. B. mit Methoden wie Kaizen, Kanban etc.) – nicht nur im eigenen Arbeitsbereich, sondern auch in angrenzenden und benachbarten Aufgabengebieten

2) Verantwortliches Handeln

Bei diesem Beurteilungsmerkmal geht es um die Art der Durchführung sowie das Ergebnis der geleisteten Arbeit, insbesondere um den Umgang und das vorausschauende Denken und Handeln in Bezug auf die vorhandenen Ressourcen (vor allem Arbeitsmittel, Material und Zeit), die Übernahme von Verantwortung, Umsicht und Sorgfalt bei der Arbeitsausführung, das Vorhandensein und die Umsetzung von Kostenbewusstsein, das zielorientierte Arbeiten, die Verwertbarkeit der Arbeitsergebnisse, die Häufigkeit von Fehlern und Mängeln, die Eigeninitiative bei der Lösungssuche in Bezug auf Abläufe, Produkte etc., die Ordnung, Übersichtlichkeit und Sauberkeit in der Arbeitsumgebung, das richtige Setzen von Prioritäten, das Abwägen von Risiken im Rahmen des durch die Arbeitsaufgabe definierten Handlungsspielraums, die Einhaltung des vorhandenen Handlungsspielraums

3) Flexibilität

Bei diesem Beurteilungsmerkmal geht es um sachliche, zeitliche und räumliche Beweglichkeit insbesondere bei der Erledigung von wechselnden Aufgaben und der Bewältigung veränderter Arbeitsbedingungen, der Beweglichkeit des Denkens in Form der Bereitschaft von Übernahme auch anderer Arbeitsaufgaben und der Bewältigung dieser, kreatives Denken und Handeln, dem kontinuierlichen Lernen, auch über den Erhalt des zugewiesenen Aufgabengebietes hinaus, der Eigeninitiative, Bereitschaft und Freiwilligkeit

4) Zusammenarbeit/Teamverhalten

Bei diesem Beurteilungsmerkmal geht es um die Zusammenarbeit mit Vorgesetzten, Kollegen, anderen Stellen und Bereichen sowie um die Zusammenarbeit bzw. gemeinsame Erledigung von Arbeitsaufgaben, die Zusammenarbeit mit anderen Stellen/Bereichen innerhalb der Arbeitsaufgaben, die Zusammenarbeit auch über den eigenen (Aufgaben-) Bereich hinweg, das Maß an intrinsischer (von innen heraus kommender) Motivation, die Weitergabe von Erfahrungen, Informationen und Wissen an Kollegen zur Optimierung der Aufgabenerfüllung des Teams/Bereichs, der Wille zur eigenen sowie zur Weiterentwicklung des Teams die Berücksichtigung von Schnittstellen sowie Prozessketten die Aufnahme von Feedback von anderen sowie die Äußerung von Feedback an andere, das Verhalten gegenüber internen und externen Kunden, das Praktizieren von Hilfsbereitschaft