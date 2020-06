04.06.2020

BFM-Update zur Bonpflicht Klarheit beim eBon: Der gedruckte Kassenzettel muss nicht sein

Der eBon wurde in der Diskussion um die Bonpflicht schon früh als Alternative zum gedruckten Kassenzettel genannt. Doch die praktische Umsetzung scheiterte teils an rechtlichen Unsicherheiten. Das Bundesfinanzministerium hat die Vorgaben jetzt konkretisiert.

Von Max Frehner

"Das wird völlig überflüssige Müllberge produzieren", schimpfte Daniel Schneider, Hauptgeschäftsführer des Bäcker-Zentralverbands, über die zum Jahreswechsel eingeführte Bonpflicht. Kein deutscher Innungsbäcker könne diese unsinnige Bürokratie-Maßnahme nachvollziehen.

Dabei hat das Bundesfinanzministerium (BMF) mit der Belegausgabepflicht gute Absichten. Sie soll helfen, den Steuerbetrug in Deutschland einzudämmen. Prüfer könnten eine Manipulation der Kasse leichter nachweisen, indem sie die Bons mit den Aufzeichnungen der Kassensoftware abgleichen, so das BMF. Da das neue Kassengesetz neben der Bonpflicht auch den Einsatz manipulationssicherer Kassensysteme vorschreibt, ist umstritten, ob die Maßnahme tatsächlich notwendig ist.

Trotz heftiger Proteste zu Beginn des Jahres sind Unternehmer mit elektronischem Kassensystem seit dem 1. Januar 2020 verpflichtet, für jeden Geschäftsvorfall einen Beleg zu erstellen. Ein Vorstoß der FDP-Fraktion im Bundestag, Bäckereien unter bestimmten Voraussetzungen von der Bonpflicht zu befreien, scheiterte zuletzt im Finanzausschuss. Wer sich von der Belegausgabepflicht befreien lassen möchte, kann jedoch weiterhin einen individuellen Antrag beim Finanzamt stellen. In einzelnen Fällen führte dies zum Erfolg.

BMF veröffentlicht Konkretisierungen zur Ausgabe von elektronischen Belegen

Um zumindest dem Umweltaspekt zu begegnen, liebäugelten Unternehmer wie der Dresdner Bäckermeister Marlon Gnauck mit der Variante, elektronische statt gedruckter Kassenbons anzubieten. Im Kassengesetz ist diese Möglichkeit explizit vorgesehen. In der Praxis ergaben sich für den Unternehmer jedoch einige Rechtsfragen. So war zunächst unklar, wie der elektronische Kassenzettel erstellt und dem Kunden angeboten werden muss.

Das BMF hat hierzu inzwischen Stellung bezogen. Die Belegausgabepflicht sei erfüllt, wenn der eBon nach abgeschlossener Transaktion auf einem Server bereitgestellt und dem Kunden zum Download angeboten wird. Den elektronischen Beleg muss sich der Kunde mit einer kostenfreien Standardsoftware auf sein Endgerät laden und ansehen können. Hierfür bieten sich Datenformate wie JPG, PNG oder PDF an. Es bestehen keine technischen Vorgaben wie der Beleg zur Entgegennahme bereitgestellt oder übermittelt werden muss. "Es ist zum Beispiel zulässig, wenn der Kunde unmittelbar über eine Bildschirmanzeige (z. B. in Form eines QR-Codes) den elektronischen Beleg entgegennehmen kann. Eine Übermittlung kann auch z. B. als Download-Link, per Near-Field-Communication (NFC), per E-Mail oder direkt in ein Kundenkonto erfolgen", heißt es im aktuellen Anwendungserlass zu § 146a AO des BMF.

Wichtig in diesem Zusammenhang: Wie beim gedruckten Kassenzettel besteht auch beim eBon keine Mitnahmepflicht. Der digitale Bon muss also zwar erstellt, nicht jedoch heruntergeladen werden. Gerade in Bäckereien ist anzunehmen, dass dies wie bei der gedruckten Variante die gängige Praxis sein wird. Es ist dennoch nicht ausreichend, den eBon lediglich auf einem Bildschirm sichtbar zu machen. Eine elektronische Entgegennahme muss zwingend möglich sein, so das BMF. Zudem muss der Beleg sämtliche Angaben enthalten, die auch beim Papierbon vorgeschrieben sind.

Diese Klarstellung könnte den eBon deutlich praxistauglicher machen

In dem kürzlich geänderten Anwendungserlass des BMF steckt aber noch eine weitere entscheidende Klarstellung. Bislang war davon auszugehen, dass Kunden dem eBon aktiv zustimmen müssen. Bäckereien mussten also bei jedem Einkauf vorab das Einverständnis zum elektronischen Verfahren einholen, sei es mündlich oder per Auswahl auf dem Touchdisplay. Diese Regelung hat das BMF nun gekippt. Eine elektronische Bereitstellung des Beleges erfordert zwar weiterhin der Zustimmung des Kunden. Diese bedürfe aber keiner besonderen Form und könne auch konkludent erfolgen. Ein Hinweis der Kunden auf die grundsätzlich elektronisch erfolgende Belegausgabe sollte damit ausreichen, um von einer Zustimmung des Kunden auszugehen, wenn dieser einer solchen Ausgabeform nicht ausdrücklich widerspricht, so die Einschätzung des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH).