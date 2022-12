Mit dem Jahressteuergesetz hat der Bundesrat kurz vor Jahresende noch zahlreiche Steuer-Änderungen beschlossen. Hier die wichtigsten Neuerungen zum häuslichen Arbeitszimmer und zur Homeoffice-Pauschale, die ab 2023 greifen.

Von Bernhard Köstler

Steuerpflichtige können ab 2023 dauerhaft für jeden Kalendertag, an dem sie ausschließlich zuhause arbeiten, einen Betrag von sechs Euro geltend machen. - © Drobot Dean - stock.adobe.com

Am 16. Dezember 2022 hat der Bundesrat grünes Licht für das Jahressteuergesetz 2022 gegeben. In diesem Gesetz sind unzählige Steueränderungen enthalten, die zum 1. Januar 2023 in Kraft treten. Hier die wichtigsten Änderungen, die Arbeitnehmer und Unternehmer zum häuslichen Arbeitszimmer und zur Homeoffice-Pauschale ab dem 1. Januar 2023 kennen sollten.

Häusliches Arbeitszimmer

1. Pauschbetrag statt Höchstbetrag

Ist das häusliche Arbeitszimmer nicht der Mittelpunkt der beruflichen und betrieblichen Betätigung, sondern nutzt ein Arbeitnehmer sein häusliches Arbeitszimmer, weil er keinen anderen Arbeitsplatz für die Erledigung seiner Büroarbeiten hat, kommt 2023 ein Werbungskostenabzug von 1.260 Euro pro Jahr in Betracht (bisher: 1.250 Euro). Das Besondere an dieser Neuregelung: Ab 2023 muss kein Cent der Ausgaben nachgewiesen werden. Der abziehbare Betrag ist ein Pauschbetrag und nicht wie bis Ende 2022 ein Höchstbetrag.

2. Zeitanteilige Kürzung des Pauschbetrags

Einen Haken hat die Neuregelung mit dem Pauschbetrag ab 1. Januar 2023 leider. Werden die Voraussetzungen für den Werbungskostenabzug bzw. Betriebsausgabenabzug für das häusliche Arbeitszimmer erst im Laufe des Jahres erfüllt, ist der Pauschbetrag anteilig zu kürzen. Konkret: Erfüllung der Voraussetzungen für das häusliche Arbeitszimmer ab Juli 2023 = steuerlich absetzbarer Pauschbetrag 630 Euro.

3. Pauschbetrag ist personenbezogen

Der neue Pauschbetrag in Höhe von 1.260 Euro, der ab 1. Januar 2023 für ein häusliches Arbeitszimmer steuerlich abgezogen werden darf, ist personenbezogen zu gewähren. Das bedeutet im Klartext: Nutzen mehrere Personen das häusliche Arbeitszimmer – parallel oder nacheinander – darf jeder den Pauschbetrag von 1.260 Euro jeweils bei seinen Einkünften zum Abzug bringen.

Homeoffice-Pauschale

1. Auch 2023 abziehbar

Wer zu Hause am Küchentisch oder in einer Arbeitsecke im Wohnzimmer arbeitet, weil er kein häusliches Arbeitszimmer nutzt, kann sich auch 2023 über einen Werbungskostenabzug bzw. Betriebsausgabenabzug in Form der Homeoffice-Pauschale freuen. Eigentlich war die steuerliche Absetzbarkeit der Homeoffice-Pauschale auf die Jahre 2020 bis 2022 begrenzt. Im Jahressteuergesetz 2022 wurden die Regelungen zur Homeoffice-Pauschale nun entfristet, gelten danach auch für 2023 und folgende Steuerjahre.

2. Neuer Tagessatz

Bisher betrug der Werbungskostenabzug bzw. Betriebsausgabenabzug für die Homeoffice-Pauschale fünf Euro am Tag. Ab 1. Januar 2023 sind es dann sechs Euro pro Tag. Diese Erhöhung schaut auf den ersten Blick eher mau aus. Doch der eigentliche Clou bei der Homeoffice-Pauschale 2023 ist die Erhöhung des abziehbaren Höchstbetrags

3. Neuer Höchstbetrag

Der abziehbare Höchstbetrag für die Homeoffice-Pauschale betrug in den Jahren 2020 bis 2022 jeweils 600 Euro. Im Jahr 2023 können sich Arbeitnehmer und Unternehmer, die zu Hause Büroarbeiten erledigen müssen, über einen abziehbaren Höchstbetrag von 1.260 Euro im Jahr freuen. Somit fördert der Gesetzgeber nicht mehr nur 120 Tage Homeoffice pro Jahre, sondern 210 Arbeitstage.

4. Kombination mit Fahrtkosten möglich

In den Jahren 2020 bis 2022 waren die Finanzämter bei der Homeoffice-Pauschale sehr streng. Den Abzug gab es nur an Tagen, an denen ein Unternehmer oder Arbeitsnehmer ausschließlich zu Hause gearbeitet hat. Wurde für einen Tag die Homeoffice-Pauschale steuerlich abgesetzt, waren an diesen Tagen steuerliche Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben für Fahrtkosten tabu. Das ändert sich 2023 nun. Denn hat ein Arbeitnehmer bzw. Unternehmer nachweislich keinen anderen Arbeitsplatz, um Büroarbeiten zu erledigen, dürfen Fahrtkosten und die Homeoffice-Pauschale nun kombiniert werden.

Beispiel: Der angestellte Handwerker hat in der Einrichtung seines Arbeitgebers keinen anderen Arbeitsplatz, an dem er seine Büroarbeiten erledigen kann. Er fährt nach den Kundenbesuchen nach Hause und erledigt dort den notwendigen Papierkram. Folge: Ab 2023 kann an solchen Tagen die Homeoffice-Pauschale von sechs Euro neben den Fahrtkosten steuerlich abgesetzt werden.