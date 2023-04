Die Bundesregierung will die Wärmewende einleiten und dafür das Gebäudeenergiegesetz überarbeiten. Das Installateur-Handwerk übt in einer Stellungnahme deutliche Kritik. Die Ausnahmeregeln seien unzureichend, es mangele an Technologieoffenheit und Zahlen würden schön gerechnet.

Von Karin Birk

Ab 2024 soll möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit Erneuerbaren Energien betrieben werden. - © PhotographyByMK - stock.adobe.com

Die Kritik des Installateur-Handwerks an der Wärmewende reißt nicht ab. "Der vorliegende Gesetzesentwurf ist überambitioniert", sagt Andreas Müller, Geschäftsführer Technik beim Zentralverband Heizung, Sanitär, Klima (ZVSHK) mit Blick auf den gemeinsamen von Bundeswirtschafts- und Bundesbauministerium vorgelegten Gesetzesentwurf zum Gebäudeenergiegesetz (GEG). Dieser sieht vor, dass im Regelfall ab 2024 jede neue Heizung 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Das Gesetz soll am 19. April im Kabinett verabschiedet werden.

Kritik an zu kurzen Fristen

Bemängelt wird von Müller schon allein die Frist zur Stellungnahme des 155 Seiten umfassenden Entwurfs. Dafür wurden Verbänden und Ländern gerade mal acht Tage über Ostern eingeräumt. "Eine zu kurze Fristsetzung für eine angemessene Stellungnahme", heißt es in der Stellungnahme. Zu kurz bemessen seien auch die Fristen zur Einführung der Wärmepumpe oder anderer klimafreundlicher Technologien. Hier fordert der Verband Verlängerungen von einem halben bis einem Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes. Unrealistisch sind nach Einschätzung Müllers auch die veranschlagten Kosten. "Die Zahlen sind schön gerechnet." Auch hätte er sich bei der Wärmewende mehr Technologieoffenheit gewünscht.

Hier die Punkte im Einzelnen:

Verband: Berechnungen der Ministerien schwer nachvollziehbar

Das Bundeswirtschafts- und das Bundesbauministerium beziffern in ihrem Anfang April vorgelegten Gesetzesentwurf die jährlichen Kosten für den Einbau klimafreundlicher Heizungen für Hauseigentümer auf insgesamt 9,1 Milliarden Euro pro Jahr bis 2028. Dem stehen nach Angaben des Wirtschaftsministeriums über eine Betriebszeit der Heizungen von 18 Jahren Einsparungen von rund elf Milliarden Euro gegenüber. Für den Verband sind diese Zahlen nur "bedingt nachvollziehbar". "Die hierfür getroffenen Annahmen erscheinen teilweise unrealistisch beziehungsweise falsch", heißt es etwa mit Blick auf die Lebensdauer von Wärmepumpen.

Nicht nachvollziehbar ist für Müller auch, weshalb Effizienzgewinne durch Optimierungen, Wärmerückgewinnung oder Modernisierungen wie etwa dem Einbau einer neuen Gasheizung nicht berücksichtigt werden und das 65-Prozent-Erneuerbare-Ziel künftig nur auf Erneuerbare Energien und den verbleibenden fossilen Energieverbrauch abstellt.

Weitreichendere Ausnahmeregelungen gefordert

Generell sollen bestehende Heizungen nach dem Gesetzesentwurf weiter betrieben und kaputte Heizungen repariert werden können. Allerdings dürfen Heizkessel nur bis Ende 2044 mit fossilen Brennstoffen befeuert werden. Gaskessel können danach nur noch dann genutzt werden, wenn sie vollständig mit grünen Gasen betrieben werden. Für den Fall, dass eine Öl- oder Gasheizung schon vorher nicht mehr zu reparieren ist, soll es mehrjährige Übergangsfristen und eine Ausnahme für über 80-Jährige geben. Für diese entfällt im Havariefall die Pflicht zur Umstellung auf Erneuerbares Heizen. Nach Ansicht des Verbands ist diese Ausnahmeregelung weder "nachvollziehbar" noch "ausreichend".

Mit Blick auf die Förderung, für die noch keine Details bekannt sind, fordert der Verband, dass diese die wesentlich höheren und gegebenenfalls vor Ablauf der regulären Nutzungsdauer anfallenden Investitionskosten für Erneuerbare-Energien-Heizungen abfedern und langfristig zur Verfügung stehen.

Mehr Einsatz von Pellets im Neubau gefordert

Angesichts künftiger Heizungsmöglichkeiten hätte sich der ZVSHK mehr Technologieoffenheit gewünscht. Unverständlich sei etwa, dass im Neubau künftig Holzfeuerungen – als 100-prozentige erneuerbare Wärmelösung – nicht allein zum Einsatz kommen sollen. Auch sollten Biomassenheizungen als Hybridheizungen zur Erfüllung des 65-Prozent-Zieles erlaubt sein. Kritisch sieht der Verband, dass Prozesswärme aus Biomasse im Neubau ebenfalls nicht zur Erfüllung der 65-Prozent-Regel vorgesehen ist. Grundsätzlich möglich im Neubau sei aber die Ergänzung einer Wärmepumpe mit einem Pelletkaminofen oder bei Mehrfamilienhäusern mit einem Holzheizkessel.

Weniger strenge Regeln für Wärmepumpen bemängelt

Möglich sein soll im Neu- und Bestandsbau neben dem Einbau einer reinen Wärmepumpe, der Anschluss an ein Fernwärmenetz, der Einbau einer Stromdirektheizung oder einer Solarthermieheizung, sofern sie den ganzen Wärmebedarf des Gebäudes abdeckt. Möglich sein soll auch der Einbau einer Hybridheizung, bei der an besonders kalten Tagen die Wärmepumpe durch eine fossile Heizung ergänzt werden darf. Kritisch merkt der Verband an, dass der Gesetzgeber bei der Wärmepumpe nicht annähernd so restriktiv ist wie bei anderen Heizsystemen. "Der Betrieb mit fossilem Strom wird toleriert und eine verpflichtende Kombination mit Photovoltaik gibt es nicht."

Im Bestand sind Gas- und Biomasseheizungen weiter möglich

Im Bestand soll der Einbau einer reinen Biomasseheizung mit Holz oder Pellets weiter möglich sein. Auch soll der Einbau einer neuen Gasheizung weiter erlaubt werden. Allerdings unter der Voraussetzung, dass 65 Prozent erneuerbare Gase genutzt werden. Dazu zählen nachhaltiges Biomethan, Bio-Flüssiggas oder grüner und unter bestimmten Voraussetzungen blauer Wasserstoff. Eingebaut werden dürfen sollen auch sogenannte "H2-Ready-Gasheizungen", die später einmal ganz mit Wasserstoff betrieben werden können. Dies soll aber nur dann erlaubt sein, wenn es einen verbindlichen Investitions- und Transformationsplan für Wasserstoffnetze gibt und diese Heizungen schon 2030 mit mindestens 50 Prozent Biomethan und spätestens ab 2036 mit mindestens 65 Prozent Wasserstoff aus einem Wasserstoffnetz betrieben werden.