Experten und Verbände fordern Hilfsangebote für Eigentümer sowie einen Aufschub für die Abgabe der Grundsteuererklärungen. Finanzminister Christian Lindner scheint offen für eine Verlängerung.

Eigentümer von unbebauten oder bebauten Grundstücken müssen eine Grundsteuererklärung abgeben. - © wutzkoh - stock.adobe.com

Angesichts der neuen gesetzlichen Vorschriften zur Grundsteuer müssen rund 36 Millionen wirtschaftliche Einheiten von Eigentümern neu bewertet werden. Gemeinden und Städte berechnen die Grundsteuer neu, die im Jahr 2025 zu leisten ist. Laut Experten und Verbänden stehen Betriebe und Bürger vor immensen bürokratischen Herausforderungen. Die Abgabe der Grundsteuererklärung begann für etliche Eigentümer wegen technischer Probleme mit dem Steuerportal "ElsterOnline" bereits zu Beginn der Abgabefrist im Chaos.

Appell an Finanzminister

Mehrere große Verbände appellieren in Briefen an Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und die Länderfinanzminister. Der Baden-Württembergische Handwerkstag (BWHT) fordert, die Frist zur Abgabe der Feststellungserklärungen um sechs Monate zu verlängern. Da die Handwerksbetriebe und Steuerberater aktuell stark belastet seien, müssten Steuerpflichtige aufgrund der Verzögerungen durch die Finanzverwaltungen mindestens ein halbes Jahr mehr Zeit für die Grundsteuererklärung bekommen.

In einem Brief der Arbeitsgemeinschaft Mittelstand heißt es, Corona- und Energiekrise hätten an der Substanz vieler Betriebe gezehrt. In der derzeit äußerst herausfordernden Situation müsse jede zusätzliche und vermeidbare bürokratische Belastung dringend unterbleiben. Steuergewerkschaft und Bundessteuerberaterkammer warnen vor einem Durcheinander, sollte an der bisherigen Frist bis zum 31. Oktober festgehalten werden. Von einem "Kollabieren der Finanzämter" war gar die Rede.

Betriebe aktuell überfordert: "Zeit wird für viele nicht ausreichen"

Rainer Reichhold, Landeshandwerkspräsident und Präsident der Handwerkskammer Region Stuttgart befürchtet, dass die Zeit für viele Handwerksbetriebe nicht ausreichen wird. "Zudem stehen die Betriebe in der aktuellen Lage vor immensen Herausforderungen. Die explodierenden Energiekosten und Lieferengpässe seien zu bewältigen", so Reichhold. Zudem müssten sich die Betriebe mit den Rückzahlungsbescheiden der Corona-Soforthilfe und teilweise bereits mit den Schlussrechnungen den Bundes-Corona-Hilfen befassen. Nach Angaben der Verwaltung wurden bislang gerade einmal 17 Prozent aller Erklärungen abgegeben. "Offenbar gibt es diese Probleme nicht nur im Handwerk. Das einzig Richtige wäre, die Frist bis ins nächste Jahr hinein zu verlängern", mahnt der Landeshandwerkspräsident.

Hilfsangebote zur Grundsteuererklärung reichen nicht aus

Finanzämter erhalten nach wie vor viele Fragen rund um den Prozess der Grundsteuererklärung. "Steuerberater werden mit Fragen überhäuft. Das Hilfsangebot reicht bei Weitem nicht aus", sagt Matthias Heißner, Immobilienexperte der Vermieterwelt GmbH. Das Unternehmen verbindet mit einer Online Software Expertenempfehlungen für alle Vermieterthemen und automatisiert die Abwicklung aller Vermieteraufgaben. "Spätestens nach dem Ausfall der Steuersoftware Elster, hätte die Frist verlängert werden müssen", kritisiert Heißner. "Eine Verlängerung der Frist bis zum Ende des Jahres ist unumgänglich."

Grundsteuererklärung: Verlängerung der Frist nicht ausgeschlossen

Auch der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) Peter Adrian sprach sich für eine Fristverlängerung aus. Bundesfinanzminister Christian Lindner teilte mit, dass er den Austausch mit den Ländern demnächst suchen würde, um diesen eine Fristverlängerung vorzuschlagen. Dann bliebe der Finanzverwaltung noch ausreichend Zeit, die Neuregelung bis zum Jahresende 2024 umzusetzen. ik