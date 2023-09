Gold, Silber, Bronze – dazu etliche Exzellenzmedaillen: Die Nationalmannschaft der Berufe zündet bei den Europameisterschaften ein Medaillenfeuerwerk und präsentiert sich als starke Mannschaft. Über Emotionen vor Ort, Missgeschicke kurz vor Wettkampfende und mit exklusiven Bildern von den Wettkämpfen.

Von Daniela Lorenz und Julian Windscheid

Der Moment des Jubels, in dem sich alle Emotionen entladen. Es ist der Moment, in dem klar ist, dass Stuckateurmeister Nils Kugler aus Unterböhringen bei den EuroSkills in Danzig eine Medaille gewinnen wird. - © Julian Windscheid

In den letzten Minuten des Wettkampfs ist es laut in der Halle. Zuschauer haben sich versammelt und feuern die Wettbewerber an. Zimmerer Jonas Lauhoff arbeitet hochkonzentriert und schnell. Auf seiner Stirn haben sich kleine Schweißperlen gebildet. An der Bande beobachten Familie und Freunde den 23-Jährigen: "Er muss fertig werden", raunt jemand im Publikum. Dann endlich richtet sich Jonas Lauhoff auf und lächelt. So wie die Anspannung von ihm abfällt, atmen auch die Zuschauer durch. Jubel brandet auf. Es ist geschafft.

"Das waren die drei härtesten, anspruchsvollsten und zugleich spannendsten Tage meines Lebens", sagt Jonas Lauhoff unmittelbar nach der Schlusssirene bei den EuroSkills, der Europameisterschaft der Berufe. Am nächsten Tag hält er nach der Medaillenzeremonie im Stadion von Danzig Gold in Händen. "Die ganze Arbeit, der Schweiß der letzten zwei Jahre zahlt sich jetzt in diesem kleinen Stück Edelmetall aus", freut er sich.

Drei Goldmedaillen für das Handwerk

Groß ist die Freude auch bei den anderen beiden Europameistern aus dem Handwerk. "Ich habe nicht damit gerechnet, überhaupt nicht", sagt Land- und Baumaschinenmechatroniker Tim Damerius nach dem Gewinn seines Europameistertitels. Und Bäcker Alexander Weinhold gibt zu, dass die Goldmedaille für ihn überraschend kam: "Ich habe mich zwar oben gesehen, aber nicht auf dem ersten Platz."

Bei den EuroSkills treten sowohl Teilnehmer aus dem Handwerk als auch der Industrie an. Das deutsche Teamergebnis komplettieren zwei weitere Gold- und neun Silbermedaillen, einmal Bronze sowie acht Exzellenzmedaillen für besonders gute Leistungen (siehe Kasten). Was die Anzahl der erreichten Medaillenpunkte angeht, liegt die deutsche Mannschaft auf Platz zwei der Nationenwertung hinter der Schweiz. Das beste Punkteergebnis innerhalb der deutschen Mannschaft erzielt Frederik Stiegen im Skill Kälte- und Klimatechnik ("Best of Nation"). Das gute Abschneiden unterstreicht die Qualität des Teams, insbesondere wenn man bedenkt, dass die jungen Talente nur einmal in ihrem Leben die Chance bekommen, an den EuroSkills teilzunehmen.

image Das waren die EuroSkills 2023 in Danzig Vor der Eröffnungsfeier zur EuroSkills 2023 stellt sich die deutsche Nationalmannschaft der Berufe den Fotografen. Die "Opening Ceremony" findet in der Polsat Plus Arena Gdańsk statt. Dem Stadion von Danzig, in dem Deutschland bei der Fußball-Europameisterschaft 2012 das Viertelfinale gegen Griechenland gewann (4:2). - © Julian Windscheid

Zur "Opening Ceremony" kommen rund 600 Fachkräfte aus 32 Nationen zusammen. Die Stadt Danzig übernahm im vergangenen Jahr die Organisation der EuroSkills 2023, nachdem Russland und St. Petersburg die Austragung entzogen wurde. - © Julian Windscheid

Es geht los. Vorfreude auf die Europameisterschaft, die drei Tage lang in Polen ausgetragen wird: Franz Prostmeier (links), Teilnehmer im Skill Fleischer und Teamleader und Mentalcoach Tom Kossak. - © Julian Windscheid

Für Deutschland gehen bei den EuroSkills 30 Spitzenfachkräfte in 27 Wettkampfdisziplinen an den Start. Darunter Julian Lühe im Skill Digital Construction, Krisztian Kalmar im Skill CNC-Fräsen und Lisa Tiepelmann im Skill Bodenlegen (von links nach rechts). - © Julian Windscheid

Gleich geht es los: Team Germany formiert sich zum Einmarsch ins Stadion von Danzig. - © Julian Windscheid

Am nächsten Morgen: Nach einer kurzen Nacht wartet die Mannschaft vor dem Hotel auf den Shuttlebus zur Wettkampfstätte auf dem Amber Expo-Gelände von Danzig in unmittelbarer Nähe zum Stadion. - © Julian Windscheid

Das Teamhotel teilt sich die deutsche Mannschaft mit den Teams aus Österreich, Schweden und Island. Nicht immer funktioniert der Shuttle reibungslos, dann heißt es warten. - © Julian Windscheid

Der Bus ist da: Justus Sinn (Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik), Nils Kugler (Stuckateurmeister), Frederik Stiegen (Mechatroniker für Kältetechnik) und Kai Schmidt (Elektroniker für Automatisierungstechnik; im Uhrzeigersinn) starten in einen neuen Wettkampftag. - © Julian Windscheid

Auf dem Wettkampf-Gelände hat Stefanie Hahn aus Kitzingen Spaß mit dem finnischen Experten. Der Skill-Arbeitsplatz der Anlagenmechanikerin SHK befindet sich zwischen dem polnischen und dem finnischen Teilnehmer (im Hintergrund mit Stefanie Hahns Trainer André Schnabel). - © Julian Windscheid

Bäcker Alexander Weinhold aus München meistert seine Wettkampfaufgaben und sichert sich den Europameister-Titel vor Dänemark und Frankreich. - © Julian Windscheid

Die Arbeit der Mechatroniker Daniel Schmid (2.v.re.) und Timo Oßwald (rechts) wird von den Skill-Experten begutachtet. Am Ende holen sie sich mit 731 Punkten die Goldmedaille vor Portugal (Silber), Ungarn (Bronze) und den Niederlanden (ebenfalls Bronze). - © Julian Windscheid

Justus Sinn aus Laichingen fehlen im Skill Electrical Installations nur knappe drei Punkte zur Bronzemedaille. Sein Bundestrainer Ralph Saßmannshausen ist stolz auf ihn: "Justus hat sich sehr gut geschlagen." - © Julian Windscheid

Lisa-Marie Scheel arbeitet bei ihrer Aufgabe mit Headset und einem Schauspiel-Patienten. Die Pflegefachfrau in Ausbildung aus Hamburg gewinnt Silber und muss sich nur der finnischen Teilnehmerin geschlagen geben. - © Julian Windscheid

Malerin und Lackiererin Freya Spitzer nimmt eine Exzellenzmedaille und 711 Punkte mit nach Hamburg. - © Julian Windscheid

Zimmerer Jonas Lauhoff hatte in Danzig Unterstützung von seinem Teamkollegen aus der Zimmerer-Nationalmannschaft, Lukas Baumann. Dessen Einschätzung während des Wettkampfs: "Die Schnitte sehen sehr gut aus und Jonas gibt Vollgas. Er ist auch weiter als die anderen. Wir sind sehr stolz auf Jonas.“ Mit dieser Einschätzung liegt er goldrichtig. - © Julian Windscheid

Die Fingerkuppen der linken Hand musste sich Tim Hakemeyer aus Hannover nach dem Wettkampf pflastern. Der Maurer arbeitete ohne Handschuhe und schnitt sich die Fingerkuppen an den rasiermesserscharfen Steinen auf. Sein Silber war es ihm wert, denn: "Man muss den Stein fühlen. Ich merke, schon wenn ich den Stein aufsetze, ob er perfekt sitzt." - © Julian Windscheid

Skill Maurer und Skill Bodenleger finden im selben Zelt auf der Amber Expo statt. Gegen den Lärm schützt sich Parkettlegerin Lisa Tiepelmann doppelt - mit Ohrstöpseln und Lärmschutz-Kopfhörern. - © Julian Windscheid

Steinmetz Johannes Reiter - auch gelernter Schreiner - war nach drei Tagen Wettkampf vor der Zeit fertig: "Ich habe die ganze Zeit überlegt, was ich noch kontrollieren kann. Ich habe dann alle Maße nochmal kontrolliert und Kleinigkeiten nachgearbeitet." Mit 720 Punkten sichert er sich Platz 2 hinter der Schweizer Teilnehmerin. - © Julian Windscheid

Gestylt im Mannschaftsoutfit für die Medaillenübergabe und die "Closing Ceremony": Pflegefachfrau in Ausbildung Lisa-Marie Scheel und Bauingenieur-Student Julian Lühe verlassen das Teamhotel. Zurück kommen beide mit einer Silbermedaille. - © Julian Windscheid

Als dieses Bild entsteht, wissen sie es noch nicht. Hier stehen zwei künftige Europameister zusammen: Land- und Baumaschinenmechatroniker Tim Damerius aus Trebur und Zimmerer Jonas Lauhoff aus Martinfeld gehen an diesem Abend als Goldmedaillengewinner nach Hause. - © Julian Windscheid

Bis zur "Closing Ceremony" dauert es noch: Steinmetz Johannes Reiter und Kfz-Mechtroniker Manuel Schmied. Um den Hals haben sie das EuroSkills-Teilnehmer-Badge, die Eintrittskarte zur Arena. Daran gut zu erkennen, die vielen Sticker verschiedener Nationen. Das Sammeln und Tauschen der Sticker mit den Teilnehmern anderer Länder ist sehr beliebt. - © Julian Windscheid

Bei der mehrstündigen Medaillenzeremonie wird es für das Team emotional. In jedem Skill werden die drei Nationen auf die Bühne gerufen, die Gold, Silber und Bronze unter sich ausmachen. In den Sekunden davor sieht man in hoffnungsvolle Gesichter, wie hier in die von Felix Huber, Nils Kugler, Jonas Lauhoff, Tim Hakemeyer und Robin Liebler (von links nach rechts). - © Julian Windscheid

Dann der Moment des Jubels, in dem sich alle Emotionen entladen. Es ist der Moment, in dem klar ist, dass Stuckateurmeister Nils Kugler aus Unterböhringen bei den EuroSkills in Danzig eine Medaille gewinnen wird. Die ganze Mannschaft freut sich mit ihm und vier Bauhandwerker liegen sich in den Armen. Es gratulieren Nils Kugler (mit dem Rücken zum Fotografen) der bereits gekürte Europameister Jonas Lauhoff aus Martinfeld (Zimmerer, rechts) und Vize-Europameister Tim Hakemeyer aus Hannover (Maurer, links) sowie Robin Liebler aus Bad Boll (Fliesenleger, verdeckt). Er wird später – wie Nils Kugler auch – mit einer Silbermedaille das Stadion verlassen. - © Julian Windscheid

Abräumer: Das Bauhandwerk holte in allen vier Gewerken Maurer, Zimmerer, Stuckateure und Fliesenleger Medaillen ( 1x Gold, 3 x Silber) und hatte viel zu feiern: Hier Kevin Schulz, Bundestrainer der Maurer, mit seinem erfolgreichen Teilnehmer Tim Hakemeyer und Zimmerer-Europameister Jonas Lauhoff (von links nach rechts). - © Julian Windscheid

Zimmerer Jonas Lauhoff jubelt über Gold. Die nächste Titelchance haben junge Handwerker 2024 bei den WorldSkills im französischen Lyon; die nächsten EuroSkills finden dann 2025 im dänischen Herning statt. - © Julian Windscheid

Anstrengende drei Tage Wettbewerb

Neben den vielen stolzen Eltern, Familienangehörigen und Freunden, die nach Danzig gekommen sind, fiebern die Trainer mit ihren Schützlingen mit. "Justus hat sich sehr gut geschlagen", sagt Ralph Saßmannshausen, Bundestrainer Elektro­installation, über seinen Teilnehmer Justus Sinn. "Ich bin sehr stolz. Dafür machen wir das, zu sehen wie diese jungen Menschen sich voller Energie in dieses Thema reinknien und alles geben."

Drei Tage Wettbewerb mit Verzögerungen, Wartezeiten und durch Klimaanlagen heruntergekühlte Zelte, in denen die Wettkämpfe stattfinden, fordern der 30-köpfigen Mannschaft alles ab. Erschöpfend und anstrengend sei die Zeit gewesen, sagen die meisten. Alles in allem, aber "nichts Ungewöhnliches", resümiert Teamleaderin Marie-Luise Fuchs nach dem zweiten Wettkampftag, denn Team Germany liefert trotz allem ab.

"Ich war ein bisschen früher fertig und habe die ganze Zeit überlegt, was ich noch kontrollieren kann", sagt Steinmetz Johannes Reiter, "ich bin froh, dass es vorbei ist." Metzgermeister Franz Prostmeier lässt sich von einem abgebrannten Arbeitsplatz genauso wenig beeindrucken wie Fliesenleger Robin Liebler von einem Missgeschick: "Kurz vor Ende war es noch spannend, weil ich mit dem Fuß an einer Fliese hängen geblieben bin und die Spitze abgebrochen ist, aber ich habe es geschafft, sie auszutauschen und jetzt sieht alles gut aus."

Emotionale Medaillenzeremonie

Am nächsten Tag werden alle drei mit einer Silbermedaille bei der Abschlussfeier im Danziger Stadion belohnt. Bei der mehrstündigen Medaillenzeremonie wird es für das ganze Team noch einmal hochemotional. In jedem Skill werden die drei Nationen auf die Bühne gerufen, die Gold, Silber und Bronze unter sich ausmachen. In den Sekunden davor sieht man in angespannte und gleichzeitig hoffnungsvolle junge Gesichter. Wird "Germany" aufgerufen, bricht das komplette Team in Jubel aus. Jeder freut sich für jeden. Auch Freunde und Familie feiern mit. Und was sie empfinden, bringt Tobias Ständer, der Chef von Zimmerer Jonas Lauhoff, auf den Punkt: "Für uns ist es eine wahnsinnige Auszeichnung, einen Europameister ausgebildet zu haben."