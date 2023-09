Medaillenregen für die deutsche Berufe-Nationalmannschaft bei den EuroSkills 2023: Allein fürs Handwerk gab es dreimal Gold. Die Ergebnisse im Überblick.

Medaillengewinner unter sich (v.l.n.r.): Stuckateur Nils Kugler (Silber), Zimmerer Jonas Lauhoff (Gold), Maurer Tim Hakemeyer (Silber) und Fliesenleger Robin Liebler (Silber) - © DHZ

Starke Bilanz für das deutsche Handwerk bei der Europameisterschaft der Berufe: Das deutsche Team holte drei Gold- und sieben Silbermedaillen. Vier weitere Handwerkerinnen und Handwerker erhielten eine Exzellenzmedaille für herausragende Leistungen. Auch in den nichthandwerklichen Disziplinen war Deutschland erfolgreich. Hier gab es je zwei Gold- und Silbermedaillen, eine Bronzemedaille sowie vier Exzellenzmedaillen.

Europameister Jonas Lauhoff: "Schweiß der letzten zwei Jahre zahlt sich aus"

"Die ganze Arbeit, der Schweiß der letzten zwei Jahre zahlt sich jetzt in dem kleinen Stück Edelmetall aus", freute sich Zimmerer und Europameister Jonas Lauhoff nach der Siegerehrung im polnischen Danzig. Für Tim Damerius, Goldmedaillengewinner im Skill Land- und Baumaschinen-Mechatroniker, kam der geteilte erste Platz mit dem Schweizer Antoine Cottens durchaus überraschend: "Unglaublich, ich hätte nicht damit gerechnet", sagte er. Ähnlich erging es Gold-Bäcker Alexander Weinhold. Er habe sich zwar oben gesehen, aber nicht auf dem ersten Platz. Den Europameistertitel als Ergebnis monatelanger Vorbereitung bezeichnete er als schöne Bestätigung. "Es fühlt sich sehr gut an", sagte er grinsend mit der Deutschlandfahne um die Schultern und Gold um den Hals.

"Nationalteam ist Aushängeschild der dualen Ausbildung"

Glückwünsche kamen von Deutschlands oberstem Handwerker Jörg Dittrich: "Dass das Bäckerhandwerk mit Alexander Weinhold bereits bei seiner ersten Teilnahme Gold holt, dass mit Lisa Tiepelmann eine junge Parkettlegerin in einem vermeintlichen Männerberuf eine Exzellenzmedaille erreicht und dass der junge Klimahandwerker Frederik Stiegen als 'Best of Nation' ausgezeichnet wurde, spiegelt die Vielfältigkeit des Handwerks und zeigt, wie immens wichtig die kommende Generation Handwerk für die Zukunft und die damit anstehenden Aufgaben ist", kommentierte der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks das beste Ergebnis, das aus Sicht des Handwerks jemals bei einem EuroSkills-Wettbewerb erzielt wurde.

Auch der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe gratulierte dem deutschen Team. "Wir sind wahnsinnig stolz auf das, was das Team hier in diesem dreitägigen Wettkampf-Marathon gezeigt hat", sagte Felix Pakleppa, der den Wettbewerb selbst vor Ort verfolgte. Die Erfolge der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten, dass die duale Ausbildung eine solide Basis für eine erfolgreiche Karriere sei. "Dafür ist das Nationalteam unser Aushängeschild", so Pakleppa.

Deutschland bei den EuroSkills 2023: Nur die Schweiz war erfolgreicher

Die Europameisterschaft der Berufe findet alle zwei Jahre statt. Rund 600 junge Fachkräfte unter 25 Jahren aus 32 Ländern gingen in diesem Jahr in den 43 Wettbewerben an den Start. Die deutsche Berufe-Nationalmannschaft war in Danzig in 27 Disziplinen vertreten, 17 davon waren handwerkliche Berufe. Die erfolgreichste Nation bei den EuroSkills 2023 war die Schweiz mit zwölf Gold- und drei Silbermedaillen. Dahinter folgt Deutschland – gemessen an der durchschnittlichen Medaillenpunktzahl.

Die Anforderungen bei der Europameisterschaft der Berufe sind hoch. Während des mehrtägigen Wettbewerbs müssen die Nachwuchshandwerker ein vorgegebenes Werkstück in einer bestimmten Zeit errichten. Neben Schnelligkeit sind fachgerechte Ausführung und absolute Präzision gefragt. Am Ende bewertet ein Expertenteam alle Werkstücke. Dabei entscheiden mitunter Millimeter über einen Platz auf dem Siegertreppchen.

In eigener Sache: Die Deutsche Handwerks Zeitung hat die SHK-Anlagenmechanikerin Stefanie Hahn (ohne Medaille) bei ihrem Wettkampf in Danzig begleitet. Was die 23-Jährige bei ihrem Wettbewerb in Polen erlebt hat, dokumentiert ein Videoportrait. Es wird voraussichtlich Ende des Jahres zu sehen sein.

EuroSkills 2023: Alle deutschen Medaillen im Überblick