22.06.2020

Eis für Wohlbefinden und Gesundheit Eis des Jahres: Diese Eissorte ist 2020 im Trend

Sommer, Sonne, Eiszeit – in diesem Jahr locken die Eisdielen wieder mit ausgefallenen Eiskreationen. 2020 sind exotische Gewürze besonders gefragt. Das sind die Eistrends der Speiseeishersteller.

Von Sarah Arzberger

Auch in diesem Jahr locken die Eisdielen wieder mit außergewöhnlichen Sorten, wie z.B. mit dem Eis des Jahres. Eine Variation von "Fior di latte", die mit Kurkuma und Ingwer kombiniert wird. - © kerdkanno – stock.adobe.com Weitere Beiträge zu diesem Artikel Eis des Jahres: Was ist dieses Jahr im Trend?

Ausgefallene Eissorten: Eismacher wollen den Weltmeistertitel

Schokolade, Vanille und Erdbeere – das sind die Eisklassiker, die jedes Jahr bei den Deutschen hoch im Kurs stehen. Oft schaffen es aber auch Geschmacksrichtungen, die als Eis des Jahres ausgeschrieben wurden, in die Top 10 der beliebtesten Eissorten. Wie zum Beispiel das "Black Forest"-Eis im Jahr 2019. Ob das Eis des Jahres 2020 auch den Sprung in diese Liste schafft?

Das Eis des Jahres 2020

Wer dieses Jahr den Eistrend nicht verpassen möchte, muss die Geschmacksrichtung Goldene Milch probieren. Sie ist eine Variation des Klassikers "Fior di latte". In der neuen Version wird sie mit Gewürzen wie Kurkuma und Ingwer kombiniert, so Annalisa Carino, Sprecherin von Uniteis, die Union der italienischen Speiseeishersteller. Goldene Milch kann in zwei Varianten hergestellt werden: Als klassisches Milcheis, verfeinert durch eine Dekoration aus Kurkumapulver und dunkler Schokolade, oder als Organe-Sorbet.

Nach den vergangenen Gewinnersorten, die von deutschem Gebäck inspiriert wurden, soll das neue Eis des Jahres gesunde Ernährung und Genuss verbinden, erklärt Carnio. Deswegen auch die Kombination von "Fiori di latte" und den Gewürzen Kurkuma und Ingwer, die für Gesundheit und gute Ernährung stehen.

Kurkuma ist eine krautige Pflanze, die aus Südasien stammt und in tropischen Gebieten angebaut wird. Das Gewürz wird oft im Lebensmittelbereich verwendet, ist aber auch für seine pharmakologischen Eigenschaften bekannt. Auch Ingwer wird in tropischen Ländern angebaut und wird häufig als Gewürz eingesetzt, besonders in getrockneter Form, als Pulver oder frisch in dünnen Scheiben. Ingwer hat außerdem viele gesundheitsfördernde Eigenschaften: Er wirkt antiseptisch, antibakteriell, antioxidativ, nervenberuhigend und reinigend.

Internationale Eis des Jahres

Wer wissen will, welches Eis international im Trend ist, kann der Empfehlung von Artglace folgen. Der europäische Dachverband der handwerklich arbeitenden Eishersteller wählt jedes Jahr symbolisch für einen Mitgliedstaat des Vereins eine neue Sorte. Dieses Jahr ist es mit Erdbeer-Variegato den Niederlanden gewidmet.

Fruchteis immer beliebter

Der Trend, dass Fruchteissorten und Sorbets immer beliebter werden, hält auch in diesem Jahr an. Besonders Mango, Himbeere und Erdbeere werden von den Kunden oft gekauft. "Viele sagen sich: ich gönne mir mal was, das aber wenig Kalorien hat", sagt Carnio. Neben den Fruchteissorten verlieren die klassischen Sorten jedoch nicht an Beliebtheit. Die Top 10 der am meisten verkauften Sorten führten 2019 die Geschmacksrichtungen Schokolade und Vanille an. Eine Überraschung ist laut Carino allerdings der dritte Platz, der an die Sorte Haselnuss geht.

Die beliebtesten Eissorten 2020