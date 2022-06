Tobias Büttgen ist Dachdecker und kennt das Problem aus eigener Erfahrung. Dachbahnen zur Abdichtung, zum Beispiel von Flachdächern, werden immer noch mühsam von Hand mit Hakenklinge zugeschnitten. Das ist zeitaufwändig, umständlich und auch körperlich eine anstrengende Arbeit. Jetzt gibt es eine Lösung für das Problem.

Eine Erfindung, die Dachdeckern die Arbeit erleichtern soll: Der Flat Roof Fox. - © privat

"Trotz zahlreicher technischer Neuerungen werden Bitumen-Rollen, die im Schnitt 30 bis 40 Kilo wiegen, auf den Dächern händisch zugeschnitten. Das dauert und geht richtig ins Kreuz", weiß Büttgen. Dies wollte der 32-Jährige nicht länger hinnehmen und tüftelte. "Ich habe mir überlegt, eine handliche Maschine zu entwickeln, die diese Arbeit übernehmen kann."

Erstes Funktionsmuster gebaut

Konzentriert ging Büttgen nun daran, seine Idee für ein Schneidegerät, das die Arbeit erleichtern sollte, umzusetzen. Im UTG Augsburg fand er ideale Räumlichkeiten und Kontakte, um sein Vorhaben umzusetzen. Die Anforderung war, dass es sich um ein leichtes, aber dennoch robustes und einfach zu handhabendes elektrisches Gerät handeln sollte. Mit diesem ersten Funktionsmuster testete Büttgen, ob seine Vorstellung auch in der Praxis funktioniert und welche Materialien es braucht, damit die Maschine auch die schweren und im Sommer oft klebrigen, weichen Bitumenrollen verarbeiten kann. Denn es nützt nichts, wenn Bitumen am Gerät oder den Klingen anhaftet und dadurch den Schneideprozess einschränkt.

Zusammenarbeit mit Ingenieurbüro

Ausgestattet mit diesen ersten Erfahrungen beauftragte Büttgen ein renommiertes Ingenieurbüro, mit dem zusammen er die Maschine, den Flat Roof Fox, entwickelte. Gleichzeitig baute er auch den Kontakt zu einem Metallbauer sowie zu einem Softwareentwickler auf, mit denen er gemeinsam einen Prototypen fertigte. "Diese gewissenhafte Vorbereitung hat sich bewährt", betont Büttgen. Denn herausgekommen ist ein Gerät, das aus der praktischen Erfahrung heraus perfekt für den Einsatz auf dem Dach passt.

Das kann der Roof Fox

Die Maschine ist mit zwei Rädern ausgestattet, wird mit 230 Volt Wechselstrom betrieben und kann bei Bedarf mit aufs Dach genommen werden. Die Bitumenrolle bringt sich selbständig in die richtige Position, so dass ein schiefes Einziehen verhindert wird. Der Flat Roof Fox schneidet sowohl längs als auch quer und am Gerät lassen sich Anzahl und Schnittlänge einstellen. Die gewünschten Abschnitte werden dann aufeinandergestapelt. Alle Bauteile, die mit dem Bitumen in Verbindung kommen, sind mit einer bitumenabweisenden Beschichtung versehen, so dass das Gerät leicht zu reinigen ist.

Von Vorteil ist, dass die handelsüblichen Klingen mit wenigen Handgriffen gewechselt werden können. "Die Vorteile für den Dachdeckerbetrieb sind enorm", sagt Büttgen. "Die Firmen haben eine deutliche Zeitersparnis, die Schnitte sind exakt, die Mitarbeiter schonen ihre Gesundheit und die Handwerker auf dem Dach können in der gesparten Zeit für andere Arbeiten eingesetzt werden."

Erste Präsentation auf der Dach + Holz in Köln

Vorstellen wird Büttgen seinen Flat Roof Fox auf der Fachmesse für das Dachdeckerhandwerk Dach + Holz, die vom 5. bis 8. Juli in Köln stattfindet. Zu finden ist er in Halle 6 am Stand 6.426D. Für die Zukunft plant der Unternehmer bereits die Weiterentwicklung des Flat Roof Fox.