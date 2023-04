Das Brüderpaar Robin Schmedes und Simon Biener wagt sich in die Vox-Gründer-Show "Die Höhle der Löwen". Mit dabei haben sie den Deckenblitz, eine Erfindung, die das Streichen der Decke erleichtern soll. Wie es nach dem Deal weiter ging.

Von Jessica Schömburg

Das Brüderpaar Robin Schmedes und Simon Biener aus Niedersachsen stammt aus einer Handwerkerfamilie. Am. 10. April sind sie in der Vox-Gründer-Show "DIe Höhle der Löwen" zu sehen. - © RTL Bernd Michael Maurer

1. Welchen Handwerksberuf haben Sie gelernt und was lieben Sie besonders daran?

Wir sind mit dem Maler- und Stuckateurbetrieb "Biener Profile" unserer Eltern groß geworden und haben so von Kindesbeinen an mit diesen beiden Gewerken zu tun gehabt. Seit unserem Jugendalter haben wir auf den Baustellen mitgearbeitet und nach unserem Abitur haben wir ein Jahr im Familienbetrieb genutzt, um das Handwerk in- und auswendig kennenzulernen. So hat es sich für uns erübrigt, noch einen klassischen Handwerksberuf zu erlernen, sodass wir beide anschließend ein Studium begonnen haben. Was wir besonders am Stuckateur-Handwerk lieben, ist das kreative, filigrane Arbeiten. Unser Fassadenstuck wertet die Immobilien so sehr auf, dass es immer eine wirkliche Freude ist, den Bauherren die fertigen Arbeiten zu präsentieren.

2. Wann und warum haben Sie den Deckenblitz erfunden?

Wir kamen gerade von der Uni nach Hause als unsere Mama im Wohnzimmer beim Streichen der Decke verzweifelte. Sie konnte sich dabei überhaupt nicht orientieren, sodass sie einige Stellen doppelt und andere noch gar nicht gestrichen hatte. Selbst nach dem zweiten Anstrich war die Decke fleckig und unsere Mama plagte sich mit Nackenschmerzen. Da wir wussten, dass das Deckestreichen für fast alle Heimwerker eine der lästigsten Arbeiten ist, wollten wir unbedingt eine Lösung für dieses Problem entwickeln.

3. Wie funktioniert der Deckenblitz?

Der Deckenblitz ist ein Markierstift mit dem die zu streichende Fläche anhand von Orientierungslinien in kleinere Abschnitte unterteilt wird. Der Deckenblitz wird einfach auf eine Teleskopstange oder einen Besenstiel gesteckt und anschließend beispielsweise ein grobes Schachbrettmuster an der Decke angebracht, indem man erst längs und dann quer Linien an der Decke zieht. Beim Überstreichen mit Wandfarbe verschwindet unser eigens entwickelter Spezialfarbstoff. Dadurch kann man sich perfekt orientieren, übersieht keine Stellen mehr oder muss gar doppelt streichen. Das spart bis zu 50 Prozent Zeit und Kraft und sorgt für ein super gleichmäßiges Streichergebnis, da man es durch die gewonnene Orientierung schafft perfekt "nass in nass" zu streichen. Auch beim Erneuern von hellen Wandanstrichen ist das eine große Erleichterung. Tatsächlich macht das Streichen mit dem Deckenblitz auch wesentlich mehr Spaß, da man durch den optischen Effekt sieht, wie schnell man vorankommt und super motiviert wird.

Der Deckenblitz Markierstift verfügt über eine überstreichbare Spezialtinte. Daher sollen die Linien nach dem Streichen verschwinden.. - © RTL Bernd-Michael Maurer

4. Inwiefern ist er nicht nur für Privatpersonen, sondern auch für Handwerker zu empfehlen?

Der Deckenblitz ist für jeden geeignet. Ob für den Anfänger, der neben der neu gewonnenen Orientierung auch von unserem beigelegten Streich-Guide profitieren kann, oder dem Vollprofi, der durch die Nutzung des Deckenblitz neue Motivation und Freude am Decke streichen findet: Es motiviert bei dieser sonst oft endlos wirkenden Arbeit einfach unglaublich, das blaue Raster Stück für Stück abzuarbeiten und seinen Streichfortschritt im Auge zu haben. Dazu erleichtert der Deckenblitz das effiziente und schnelle Streichen selbst großer Flächen.

5. Gab es einen Deal? Wenn ja, mit wem?

Wir haben einen Deal mit Ralf Dümmel ergattern können, unserem absoluten Wunschlöwen – 30 Prozent Firmenanteile für 50.000 Euro Investment. Wir sind sehr glücklich, dass wir Ralf von uns und unserem Produkt überzeugen konnten.

6. Wie ist es nach der Sendung weitergegangen?

Direkt nach dem Dreh der Sendung haben wir uns noch am selben Tag mit dem Chefinvestor von Ralf getroffen und ein Treffen vereinbart. Dort haben wir dann gemeinsam mit Ralf und den Abteilungsleitern der einzelnen Bereiche der DS Gruppe, wie beispielsweise Marketing, Recht oder Vertrieb, die Entwicklung des DECKENBLITZ besprochen. Seit Vertragsabschluss arbeiten wir gemeinsam auf den großen Launch des Deckenblitz hin.

7. Haben Sie Ideen für weitere Produkte?

Wir sind seit der Entwicklung des Deckenblitz fortlaufend mit offenen Augen durch den Alltag gegangen und haben nach Problemlösern gesucht. Dabei sind uns tatsächlich noch einige gute Ideen gekommen, von denen wir uns großen Erfolg versprechen. Allerdings wollen wir bevor wie erneut Geld, Fleiß und Hoffnungen in ein neues Produkt investieren, erstmal den Deckenblitz zum Erfolg führen.