In der nächsten Folge der Vox-Sendung "Die Höhle der Löwen" (heute um 20:15 Uhr) stellt sich Fliesenlegermeister Wilhelm "Willi" Frank den Investoren. Der 40-Jähirge aus Oftersheim hat einen Schuh entwickelt, der vielen seiner Kollegen den Alltag erleichtern soll.

Wilhelm "Willi" Frank präsentiert den Nagelschuh-Clog "Nivilli". Zwei Jahre hat der Entwicklungsprozess gedauert. - © Darja Reznikova

Handwerker kennen es: Beim Nivellieren eines Untergrunds müssen Nagelsohlen getragen werden, sonst bleiben Schuhabdrücke in der flüssigen Masse zurück. In den Augen von Fliesenlegermeister Wilhelm Frank bergen die bestehenden Produkte, die man mit Klettverschlüssen um den Fuß schnallt, ein Verletzungsrisiko. Als er 2018 zwei Wohnungen von jeweils 120 Quadratmetern nivellieren musste und dabei mehrfach umknickte, überlegte er, was helfen könnte.

Zurück zu Hause fiel sein Blick auf die Baby-Clogs seines Sohnes, in die er einfach rein- und rausschlüpfen konnte. Kurzerhand klebte er seine Nagelsohlen mit Silikon an seinen Clogs fest. Der Unterschied auf der Baustelle war enorm: "Es war wie tanzen", berichtet er begeistert. 2020 begann er mit der Produktion des "Nivilli" – eines speziellen Nagelschuh-Clogs. In der nächsten Folge von "Die Höhle der Löwen" am 16. Mai (20:15 Uhr) wird er seine Erfindung und sein eigens gegründetes Unternehmen, die Nivilli UG, vorstellen. Sein Angebot: 300.000 Euro für 15 Prozent der Firmenanteile.

Vor DHDL-Auftritt: "Nivilli kommt gut an"

Aus seinem Besuch erhofft sich Frank auch Aufmerksamkeit für sein Projekt. Der bisherige Verkauf zeige, dass die Schuhe gut ankämen und praxistauglich seien. "Wir hatten bisher keine einzige Reklamation", betont der Handwerker. Seit 2020 hat die Nivilli UG circa 2.000 Paare verkauft. Zu den Käufern zählen Fliesen- und Estrichleger sowie Maler und andere Handwerker, die mit Bodenbeschichtungen arbeiten. Außerdem beliefert die Firma Großhändler wie Karl Dahm. Anfragen kommen unter anderem auch aus Dänemark, Schweden, Frankreich, Holland und Österreich.

Der Weg zum fertigen Nagelschuh-Clog war lang. Experten mit denen Frank über seinen selbstgebastelten Prototyp gesprochen hatte, empfahlen ihm zwar: "Produzieren, verkaufen!" Allerdings musste er dafür zunächst einen Partner finden, der sie herstellen würde. Sowohl die Form des Schuhs, der anfangs noch eine Stahlkappe erhalten sollte, als auch die Produzenten wechselten im Laufe des Prozesses. Seitdem alle Hürden gemeistert sind, kann er den Schuh unkompliziert in der benötigten Menge bestellen. Verkauf und Versand würden schnell und unkompliziert ablaufen.

Vision: Zur Marke werden

Das ist auch gut so, denn Wilhelm Frank leitet nicht nur die Nivilli UG, sondern ist seit 15 Jahren Chef eines Fliesenlegerbetriebs mit drei Mitarbeitern: "Das schafft man schon. Man braucht dafür ein Team, dem man vertraut, Organisation und Energie", sagt der Oftersheimer. Auf welche Zielgruppe sich die Nivilli UG in Zukunft spezialisieren und welche weiteren Produkte sie anbieten werde, sei noch offen: Von Werkzeugen über Arbeitsbekleidung bis hin zu Schuhen stehen laut des Unternehmers alle Türen offen. Seine Vision sei es, Nivilli zu einer großen Marke zu machen.