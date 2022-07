Soziale Netzwerke können ein guter Kanal sein, um in der angespannten Situation noch neue Mitarbeiter zu finden. Doch Schlechte Werbung auf einem guten Kanal bleibt schlechte Werbung. Ein Gastkommentar von Maxim Kirschbaum, Recruiting-Experte fürs Handwerk.

Da sitzen Sie nun also wieder. Mal wieder informieren Sie sich ­darüber, wie Sie es schaffen, ­qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen. Die "Zauberpille" heute ­lautet Social Media. Doch es braucht mehr, als eine Anzeige mit einem Bild aus einer Foto-Datenbank zu schalten, in der die Models immer viel zu sauber, viel zu braungebrannt sind und mit dem Hammer vor dem Stromkasten stehen.

Ja, die sozialen Medien haben einige spannende Vorteile: Wir erreichen auch die latent-wechselwilligen, aber nicht aktiv-suchenden Bewerber. Wir können durch den Einsatz von Algorithmen Streuverluste drastisch reduzieren. Wir tauchen ständig im Alltag der Nutzer auf und sind damit immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

Doch freuen Sie sich nicht zu früh. Am Ende des Tages sind die Sozialen Medien erst einmal nur ein Kanal. Schlechte Werbung auf einem guten Kanal bleibt schlechte Werbung. Wenn wir hier jetzt also wieder nach dem Schema "wir bieten, wir sind, du bist" arbeiten oder Sätze wie "Bitte senden Sie uns aussagekräftige Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf) an die info@mustergmbh.de" schreiben, sind wir genauso vergleichbar wie vormals noch bei den Stellenplattformen. Wir müssen uns also von der Masse abheben.

Sich bei Menschen bewerben, nicht bei anonymen Unternehmen

Sind wir mal ehrlich… Die meisten Unternehmen laufen jetzt schon jahrzehntelang mit dem Kopf gegen dieselbe Wand. Einmal lautet diese Wand "Zeitung", ein andermal "Baustellenbanner" und wieder ein andermal "Flyer in Schulen verteilen". Begleitet werden diese Maßnahmen dann meistens von "frechen Wortspielen" – "Endlich baggern ohne Korb? Komm in den Tiefbau!" "Lust auf mehr Spannung? Werd‘ Elektriker!". In den letzten Jahren habe ich mit hunderten Unternehmen über ihr Recruiting gesprochen. Nach mehr als 110 Kundenprojekten kann ich Ihnen sagen, dass das Wichtigste im Recruiting Authentizität ist.

Gerade bei den Sozialen Medien und insbesondere im Handwerk und Bau ist es entscheidend, dass die Nutzer das Gefühl haben, sich bei Menschen zu bewerben und nicht nur irgendein anonymes Unternehmen vor sich zu sehen. Nichts hat die Ergebnisse unserer Kunden so sehr und nachhaltig beeinflusst wie die konsequente Verfolgung von Authentizität in Wort, Bild und auch Video. Denn selbst wenn Sie Konkurrenten in Ihrer Region haben, die ebenfalls die sozialen Medien nutzen, werden Sie diesen immer meilenweit voraus sein. So verschaffen Sie sich tatsächlich durch die sozialen Medien einen langfristigen Wettbewerbsvorteil.

