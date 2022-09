Gestylte, natürliche oder gelockte Haare – der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks hat die Frisurentrends für den Herbst und Winter 2022/23 vorgestellt. Vom Boyband-Mittelscheitel bis hin zu den 80ger-Jahren-Locken ist alles vertreten. Das ist für Frauen und Männer jetzt angesagt.

Von Tim Buttler

Vom Boyband-Mittelscheitel bis hin zu den 80ger-Jahren-Locken: Das sind die aktuellen Frisurentrends für Herbst und Winter. - © Victoria Chudinova - stock.adobe.com

Das Modeteam des Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks (ZV) hat die Trendkollektion für Herbst und Winter 2022/23 vorgestellt. Unter dem Titel "Urban Couture" spielt der ZV mit dem Kontrast zwischen Streetwear und Highfashion. Mit maskulinen und femininen Elementen sollen moderne und sportliche Trendfrisuren von der Straße auf den Laufsteg und umgekehrt gebracht werden. Im Mittelpunkt stehen dabei funktionale Frisuren, die ein Glamour-Update bekommen haben. Die Trends für Frauen und Männer im Überblick.

Frisurentrends für Frauen

The Bixie

Der Bixie-Cut, sei einer der Trendschnitte für diese Saison. Der Hybrid-Schnitt ist eine Kombination aus Bob und Pixie: vom Bob-Haarschnitt hat der Bixie den langen Pony, vom Pixie die starke Stufung an den Seiten und am Hinterkopf. Durch die plakativ gesetzten bronzefarbenen Highlights im längeren Deckhaar bekommt der Trendschnitt einen Artsy Touch und mehr Dimension, heißt es beim Friseurverband.

Strong Classic

"Ein Look, der aus der Modewelt nicht mehr wegzudenken ist", sagt der ZV. Im Wet Look und streng zur anderen Seite frisiert, kommt die unter dem langen Pony gesetzte Farbtechnik noch besser zur Geltung. Wie ein bronzefarbenes Haarband unterbricht die Technik, die ansonsten dunkle Haarfarbe. Die Experten empfehlen eine großzügige Portion Haargel zu verteilen und mit einem Scheitel schmal an den Kopf zu frisieren: fertig ist der elegante Look.

Italian Bob

Das Styling-Update des Bobs. Geradlinig bis unterhalb des Kinns geschnitten und in einem klaren Lichtblond zieht der Look in das Jahr 2023 ein. Es wird auf gerade Kanten, die aber leicht aufgebrochen sind, gesetzt. Im Nackenbereich wird eine versteckte Stufung eingearbeitet, um Gewicht aus der Frisur zu nehmen und Spielraum für Stylingvarianten zu schaffen.

Dynamic Couture

Die Vielseitigkeit des Italien Bobs spiegelt sich in dieser Stylingvariante. Locker getragen mit weichen Wellen, Schwung und Volumen soll er sehr feminin anmuten. Weg von dem perfekten Styling, hin zum Wellen-Wunder.

Urban Glam

Der Pony-Hype, geht auch dieses Jahr weiter. Im Zusammenspiel mit einem stark durchgestuften Shag entsteht ein wilder und gleichzeitig natürlicher Look. Aufgehellte Spitzen rund um das Gesicht und ein Glossing in Gold-Kupfer verleihen Frische, auch an tristen Wintertagen.

Tailored Curls

Kleinere Locken im 80er-Jahre-Style sind zurück. Das durchgestufte Haar sorgt mit den Runway Curls für extra viel Volumen. Wer noch nicht den Mut für eine permanente Umformung hat, greift zu einem kleinen Lockenstab.

Bild 1 von 10 © Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks Eine Kombination aus Bob und Pixie - der Bixie-Cut: Ein langer Pony vom Bob-Haarschnitt und eine starke Stufung an den Seiten und am Hinterkopf vom Pixie. Die Frisur ist laut Friseurverband einer der Trendschnitte für die Saison Herbst und Winter 2022/23.

Bild 2 von 10 © Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks In der zweiten Stylingvariante sind die Haare streng zur anderen Seite frisiert und im Wet Look. Dann noch mit einer großzügigen Portion Styling-Gel einen Scheitel schmal an den Kopf frisieren und fertig ist der elegante Look.

Bild 3 von 10 © Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks Eine Kombination aus Mittelscheitel, sleekem Finish und den bleached Brows – der Italian Bob. Das Styling-Update des klassischen Bobs sorge für einen sehr modernen und coolen Look.

Bild 4 von 10 © Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks Der Dynamic Couture muss nicht perfekt gestylt und glattgezogen sein. Er wird unberührt als "Wellen-Wunder" getragen.

Bild 5 von 10 © Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks Models, Influencerinnen und Stars schwören auf den Pony-Hype und den Urban Glam Style. "Eine lässige Frisur, die stilvoll aussieht, aber auch ein bisschen Bad-Girl-Flair hat", äußert der ZV.

Bild 6 von 10 © Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks Mit dem Tailored Curls-Look ist der 80er-Jahre-Style zurück. Das durchgestufte Haar sorgt mit den Runway Curls für extra viel Volumen.

Bild 7 von 10 © Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks Beim Frontrow wird der Haarschnitt stark gestuft und texturiert. Der frisierte Pony wird perfekt auf das Gesicht abgestimmt.

Bild 8 von 10 © Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks Das Haar wird mit einer Styling-Paste durchgeknetet und locker aus dem Gesicht frisiert – Undone Vibes. Dadurch wird die Struktur des Haarschnitts hervorgehoben und es entstehe ein Streetstyle-Vibes-Look.

Bild 9 von 10 © Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks Hier ist Natürlichkeit gefragt. Mit dem High Street hält der Mittelscheitel weiter an. Dabei sind die Haare an der Nackenpartie und die Seitenkonturen kurz und das Deckhaar lang.

Bild 10 von 10 © Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks Weg vom Mittelscheitel und hin zum Messy-Look. Das volle Deckhaar wird mit einem Stylingprodukt durchgeknetet und die Struktur ausgearbeitet. Fertig ist die Trendfrisur der Generation-Z.

Frisurentrends für Männer

Frontrow

Dieser Look, lebt von den filigran ausgearbeiteten und perfekt auf das Gesicht abgestimmten Konturen. Er sorge durch seinen auffällig ins Gesicht frisierten Pony und die insgesamt vollen Konturen für einen modernen Look. Beim Styling kommen leichte Produkte zum Einsatz, die dem Haar Form geben und für eine raue Textur sorgen.

Undone Vibes

Für die Undone-Variante wird das Haar mit einer Styling-Paste locker aus dem Gesicht frisiert. Dadurch wird die Struktur des Haarschnitts hervorgehoben. Der Retrolook entstehe durch eine Naturtonveredelung in einem Dunkelblond-Matt.

High Street

Der Boyband-Mittelscheitel lebt weiter. Die Nackenpartie und die Seitenkonturen werden dabei kurz und sauber geschnitten, das Deckhaar bleibt deutlich länger und hat durch die Stufung mehr Volumen und bietet so mehr Stylingpotenzial.

Bespoke Texture

Die Trendfrisur der Generation-Z, überzeugt auch im Messy-Look. Die Struktur des Deckhaars wird mit einem Stylingprodukt ausgearbeitet. So entspreche der Look komplett dem aktuellen Zeitgeist.