Ob Geld, Wertsachen- oder Lebensmittel – Betriebe in Deutschland spenden viel. Unternehmen dürfen diese Spenden aber nicht immer als Betriebsausgaben vom Gewinn abziehen. Bei der steuerlichen Behandlung kommt es entscheidend auf die Rechtsform des Betriebs an.

Von Bernhard Köstler

Wer spendet, kann diese Ausgaben in manchen Fällen steuerlich anrechnen lassen. - © monropic - stock.adobe.com

Es wird immer mehr gespendet. In diese Jahr noch mehr als 2021. So sind für die vom russischen Angriffskrieg betroffenen Menschen in der Ukraine einer Auswertung zufolge so viele Spenden aus Deutschland geflossen wie nie zuvor für Nothilfe. 862 Millionen Euro wurden laut den Erhebungen des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) bis Mitte Oktober für die Betroffenen gespendet, wie aus einer neuen Veröffentlichung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) hervorgeht. Beziehe man die Inflation ein, werde die Summe aber etwas von den Spenden nach dem Tsunami in Südostasien im Dezember 2004 übertroffen (670 Millionen Euro).

Schon im März, also kurz nach Beginn des Krieges, hatte das DZI damit gerechnet, dass die Hilfe für die Ukraine-Kriegsopfer die größte Spendenaktion in der Geschichte der Bundesrepublik werden würde. Auf Platz drei kommen in der neuen Auswertung die Katastrophenspenden nach dem Hochwasser im Ahrtal im Sommer 2021 - hier wird das Spendenvolumen mit 655 Millionen Euro angegeben.

Die aktuelle Veröffentlichung des DIW und DZI erfasst Spenden bis 30 000 Euro und auch Spenden von Menschen in Deutschland, die nicht Deutsche sind.

Was gilt für Unternehmensspenden?

Auch die Spendenbereitschaft im Handwerk ist groß. Wer sich direkt mit seinem Betrieb einbringen möchte und spendet, dem erlaubt der Staat einen steuerlichen Vorteil. So soll die gute Tat unterstützt werden.

Wie hoch die Unternehmensspenden absetzbar sind und was Betriebe dabei beachten müssen, zeigt die folgende Übersicht.

Zunächst einmal ist die Rechtsform des Unternehmens relevant. Das gilt dabei:

Wird ein Unternehmen in der Rechtsform eines Einzelunternehmens oder einer Personengesellschaft wie einer OHG, KG oder GbR geführt, dürfen Spenden grundsätzlich nicht als Betriebsausgaben vom Gewinn abgezogen werden.

oder einer geführt, dürfen vom Gewinn abgezogen werden. Bei Kapitalgesellschaften wie GmbH oder AG wirken sich Spenden dagegen bis zu bestimmten Höchstgrenzen einkommensmindernd aus.

Im Folgenden werden ausschließlich Spenden von Einzelunternehmern und von Gesellschaftern einer Personengesellschaft aus steuerlicher Sicht näher beleuchtet.

Wenn Unternehmen spenden: So werden Geldspenden steuerlich behandelt

Spenden sind bei Einzelunternehmen und bei Personengesellschaft wegen des fehlenden betrieblichen Zusammenhangs nicht als Betriebsausgaben abziehbar (§ 4 Abs. 4 EStG i.V. m. § 12 Nr. 1 EStG). Die Spenden gelten als "Privatvergnügen" des Unternehmers bzw. der Gesellschafter der Personengesellschaft.

DieSpenden sind als Entnahmen zu verbuchen und werden den Gesellschaftern anteilig nach dem allgemeinen Gewinnverteilungsschlüssel im Rahmen der gesonderten und einheitlichen Gewinnfeststellung zugeordnet.

Praxistipp: Der Spendenabzug geht steuerlich nicht verloren, nur weil für die Spenden ein Abzug von Betriebsausgaben im Einzelunternehmen bzw. in der Personengesellschaft nicht zulässig ist. Der Spendenabzug wird steuerlich auf die Ebene der Unternehmer bzw. der Gesellschafter der Personengesellschaft verlagert.

Beispiel aus der Praxis: Die Handels OHG, bestehend aus den Gesellschaftern Müller und Huber mit jeweils 50 Prozent Beteiligung, spendet am 21. Dezember 500 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung.

Folge: Da sich die Spende nicht auf den Gewinn der OHG auswirken darf, ist eine Entnahmebuchung vorzunehmen.

Buchungssatz für die Entnahme

Datum Soll-Wert Kontobezeichnung Kontonummer Haben-Wert Kontobezeichnung Kontonummer 21. Dezember 500 Zuwendungen, Spenden 1840 500 Bank 1200

So werden Sachspenden steuerlich behandelt

Spendet ein Einzelunternehmer oder eine Personengesellschaft Waren oder Anlagevermögen (= Sachspenden), muss diese Sachspende erst einmal aus dem Betriebsvermögen entnommen werden. Als Entnahmewert ist ausnahmsweise der Buchwert anzusetzen, wenn der Unternehmer das Wirtschaftsgut unmittelbar nach der Entnahme für steuerbegünstigte Zwecke spendet (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Sätze 4 und 5 EStG).

Praxistipp: Umsatzsteuerlich unterliegt die Entnahme jedoch der Umsatzsteuer. Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Umsatzsteuer ist der Wiederbeschaffungswert im Zeitpunkt der Entnahme (§ 10 Abs. 4 UStG). Das ist der Betrag, der bei einem Verkauf hätte erzielt werden können.

Infos zur Ausnahme bezüglich der umsatzsteuerlichen Behandlung von Sachspenden wegen Corona in der Zeit vom 1. März 2020 bis Ende 2021 finden Sie in einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 18. März 2021.

Beispiel aus der Praxis: Einzelunternehmerin Maier spendet am 21. Dezember einen Computer, der auf einen Erinnerungswert von einem Euro abgeschrieben ist, an die Kirche. Bei einem Verkauf würde der Computer noch etwa 100 Euro einbringen.

Folge: Da der Computer unmittelbar nach der Entnahme gespendet wird, beträgt der Entnahmewert ein Euro (=Buchwert). Die Umsatzsteuer beträgt 19 Euro (Wiederbeschaffungskosten 100 Euro x 19 Prozent).

Buchungssatz für Anlagenabgang

Datum Soll-Wert Kontobezeichnung Kontonummer Haben-Wert Kontobezeichnung Kontonummer 21. Dezember 1 Anlagenabgänge Sachanlagen 2315 1 Büroeinrichtung 0420

Buchungssatz für die Entnahme mit Umsatzsteuer

Datum Soll-Wert Kontobezeichnung Kontonummer Haben-Wert Kontobezeichnung Kontonummer 21. Dezember 20 Zuwendungen, Spenden 1840 1 Unentgeltliche Zuwendungen von Gegenständen 19% USt 8935 19 Umsatzsteuer 19% 1776

Bei Sachspenden haben Unternehmer in ihrer privaten Einkommensteuererklärung nur dann einen Sonderausgabenabzug, wenn ihnen eine Sachspendenbescheinigung ausgestellt wird, in der exakte Angaben zur Art des gespendeten Gegenstandes enthalten sind.

Wenn Unternehmen spenden: So werden Lebensmittelspenden steuerlich behandelt

Bei Lebensmittelspenden gibt es umsatzsteuerlich eine Besonderheit zu beachten. Werden Lebensmittel kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums oder der Verkaufsfähigkeit als Frischware für mildtätige Zwecke gespendet, soll auf die Erhebung von Umsatzsteuer verzichtet werden.

Praxistipp: Voraussetzung für den Verzicht auf die Umsatzsteuer auf solche Lebensmittelspenden ist, dass keine Zuwendungsbestätigung für Spendenzwecke ausgestellt wird. Der Unternehmer kann in seiner privaten Steuererklärung keinen Sonderausgabenabzug für solche Lebensmittelspenden geltend machen.

Im neuen Koalitionsvertrag findet sich ein Passus, nach dem für Lebensmittelspenden steuerliche Vergünstigungen verabschiedet werden sollen. Was steuerlich aktuell bei Lebensmittelspenden gilt, lesen Sie hier:

Spenden in der Gewerbesteuererklärung

Bei Spenden von Einzelunternehmern und Personengesellschaften gibt es nicht nur Besonderheiten zum Betriebsausgabenabzug und bei der Umsatzsteuer, sondern auch gewerbesteuerliche Besonderheiten.

Gewerbesteuerkürzung zulässig

Die Spenden dürfen zwar den Gewinn des Einzelunternehmens und der Personengesellschaft nicht mindern, doch beim Gewerbeertrag erfolgt eine Kürzung in Höhe der Spendenaufwendungen (§ 9 Nr. 5 GewStG). Voraussetzungen für Kürzung des Gewerbeertrags um die Spendenaufwendungen:

Es handelt sich um Spenden zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke im Sinn von § 9 Nr. 5 GewStG. Spenden an politische Parteien führen danach beispielsweise nicht zur Kürzung des Gewerbeertrags.

im Sinn von § 9 Nr. 5 GewStG. Spenden an politische Parteien führen danach beispielsweise nicht zur Kürzung des Gewerbeertrags. Die Spenden müssen aus den Mitteln des Gewerbebetriebs geleistet worden sein. Eine Kürzung beim Gewerbeertrag scheidet somit aus, wenn die Zuwendungen aus dem Privatvermögen stammen. Bei Entnahme aus dem Betriebsvermögen und der sofortigen Spende wird jedoch unterstellt, dass die Spenden aus betrieblichen Mitteln geleistet wurden.

Sonderregelung für Spenden anlässlich der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021

Auch für Sachspenden im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe im Jahr 2021 in Deutschland hat das Bundesfinanzministerium steuerliche Vergünstigungen verabschiedet (siehe BMF-­Schreiben, Az. III C 2 – S 7030/21/ 10008:001). Weitere Infos zu den Steuererleichterungen finden Sie in diesem Artikel:

