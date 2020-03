03.03.2020

Messen abgesagt Coronavirus: Internationale Handwerksmesse fällt aus

Die Verunsicherung ist groß, sowohl bei den Messeausstellern und als auch bei den Besuchern. Nachdem bereits einige nationale und internationale Messen abgesagt wurden, steht nun fest, dass die Internationale Handwerksmesse dieses Jahr ausfällt. Welche weiteren Messen betroffen sind und was Sie sonst noch wissen müssen.

Von Jessica Schömburg

Das Coronavirus breitet sich weiter in Deutschland aus. Das hat Auswirkungen auf zahlreiche Messen. Einige sind abgesagt, andere werden auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr verschoben.

Das Coronavirus breitet sich langsam aber stetig in Deutschland aus und hat damit Auswirkungen auf viele Großveranstaltungen. Zahlreiche Messeveranstalter haben in den vergangenen Tagen ihre Termine abgesagt beziehungsweise verschoben, auch einige wichtige Messen für das Handwerk sind dabei.

Internationale Handwerksmesse

Am 2. März meldete die GHM Gesellschaft für Handwerksmessen, dass die Internationale Handwerksmesse in München dieses Jahr nicht stattfindet. Geplant war sie vom 11. bis 15. März. Es wird nach Angaben des Veranstalters keinen Ersatztermin geben. Die nächste Internationale Handwerkwerksmesse findet vom 10. bis 14. März 2021 statt.

Abgesagt ist auch das Spitzengespräch der Deutschen Wirtschaft und die geplante Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag, 13. März auf dem Messeglände in München.

Hintergrund für die Absage ist die Verbreitung des Coronavirus und die damit einhergehende, dringende Empfehlung des Krisenstabs der Bayerischen Staatsregierung, große, internationale Messen bis auf Weiteres abzusagen oder zu verschieben, heißt es beim Veranstalter.

"Angesichts der Verbreitung des Coronavirus ist die Absage der Internationalen Handwerksmesse als Großveranstaltung mit 1.000 Ausstellern und über 100.000 erwarteten Besuchern sowie einer entsprechend hohen Anzahl an persönlichen Kontakten unumgänglich. Wir hoffen auf das Verständnis aller Messeteilnehmer. Das Messeziel eines vielfältigen persönlichen Austausches zur Pflege und zum Aufbau von Geschäftsbeziehungen ist unter den gegebenen Umständen nicht mehr risikofrei umsetzbar," sagt Dieter Dohr, Vorsitzender Geschäftsführer der GHM.

Ausgenommen von der Absage aufgrund höherer Gewalt sind die handwerkspolitischen Begleitveranstaltungen wie die Vollversammlung des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks.

Holz-Handwerk und Fensterbau Frontale

Auch die Veranstalter der Holz-Handwerk und Fensterbau Frontale haben sich entschieden die Messen in Nürnberg nicht wie geplant vom 18. bis 21. März stattfinden zu lassen. Allerdings soll die Messe trotzdem zu einem späteren Zeitpunkt noch in diesem Jahr stattfinden. Auch hier habe der Coronavirus und die entsprechende Rückmeldung von Kunden und Branchenvertretern den Ausschlag gegeben, die Messe zu verschieben. Der Ersatztermin steht allerdings noch nicht fest.

Light + Building

Bei der Light + Building in Frankfurt ist man schon einen Schritt weiter. Die internationale Fachmesse für Licht und Gebäudetechnik findet in diesem Jahr nicht wie geplant vom 2. bis 13. März statt, sondern vom 27. September bis 2. Oktober. Für die Veranstalter war das Ansteckungsrisiko zu hoch, da China und Italien nach Deutschland sowohl die größte Aussteller- als auch Besuchergruppe stellen. Bereits erworbene Besucher-Tickets behalten auch für den neuen Termin volle Gültigkeit.

SHK Essen

Ebenfalls in den Herbst verschoben wird die SHK Essen. Die für den Zeitraum 10. bis 13. März 2020 geplante Messe wird in den Spätsommer verschoben und findet vom 1. bis 4. September 2020 in der Messe Essen statt. Insbesondere die Durchführung internationaler Veranstaltungen ziehe vor dem Hintergrund der Verbreitung des Corona-Virus eine Reihe behördlicher Auflagen nach sich, die mit keinem verhältnismäßigen Aufwand durch die Messegesellschaft zu realisieren wären, heißt es beim Messeveranstalter. Bereist erworbene Ticket behalten auch hier ihre Gültigkeit.