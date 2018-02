27.02.2018

Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu Fahrverboten Handwerk warnt vor Fahrverboten für Dieselautos

Der Weg für Diesel-Fahrverbote ist frei: Städte und Kommunen dürfen solche Verbote ohne Regelung des Bundes erteilen. Das Handwerk hofft jetzt auf umfassende Ausnahmeregelungen.

Von Karin Birk

Die Richter am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig haben Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge für rechtens erklärt. Damit können Städte Fahrverbote erlassen, um die Grenzwerte für gesundheitsschädliche Stickoxide einzuhalten. Noch ist es aber nicht soweit. Zuerst müssen die Luftreinhaltepläne der Städte angepasst werden. Hier hofft das Handwerk auf Ausnahmereglungen. "Es muss für die notwendigen Dienste des Handwerks für Verbraucher und Städte umfassende Ausnahmeregelungen geben", forderte ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer. Notwendig seien auch entsprechende Übergangsfristen. Wollseifer hält Fahrverbote nach wie vor für den falschen Weg und appellierte an die Städte, alles zu tun, um sie zu vermeiden. "Das aktuelle Urteil, Fahrverbote grundsätzlich zu ermöglichen, ist keinesfalls ein Freifahrtschein, um in ganz Deutschland Dieselfahrzeuge aus den Städten auszuschließen", sagte er.

Verbote als letztes Mittel erlaubt

Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts sind Fahrverbote für bestimmte Dieselfahrzeuge als letztes Mittel erlaubt. "Allerdings sind bei der Prüfung von Verkehrsgeboten für Diesel-Kraftfahrzeuge gerichtliche Maßgaben insbesondere zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit zu beachten", heißt es in einer Mitteilung des Gerichtes.

Die Verhältnismäßigkeit zu prüfen ist nach Ansicht Wollseifers richtig. Fahrverbote seien schließlich "massive Eingriffe in Eigentumsrechte, in die Mobilität und in die Freiheit beruflicher Betätigung", betonte er. Nicht einzusehen sei aber, dass Handwerksbetriebe nun über "enteignungsgleiche Fahrverbote für Fehler von Herstellern und Politik haftbar gemacht werden". Er sehe deshalb jetzt in erster Linie die Hersteller in der Pflicht, technische Nachrüstungen vorzunehmen und auch die Kosten dafür zu tragen. Die Fuhrparks der Betriebe bestünden zu 80 bis 90 Prozent aus Dieselfahrzeugen. Fahrverbote seien für die Handwerksbetriebe existenzbedrohend.

Städtetag erwartet keine kurzfristigen Fahrverbote

Auch der Städtetag fordert die Autohersteller auf, die Diesel endlich sauberer zu machen und die Kosten dafür zu tragen. Kurzfristige Fahrverbote erwartet er nicht. "Wir rechnen nach dem Urteil nicht mit kurzfristigen Fahrverboten in den Städten, zumal diese nur stufenweise eingeführt werden dürfen", sagte Städtetagspräsident Markus Lewe. Nun seien die Länder am Zug, die Luftreinhaltepläne anzupassen.

Alle Diesel-Fahrzeuge unter Abgasnorm Euro-6 betroffen

Fahrverbote könnten nach entsprechenden Luftreinhalteplänen für alle Diesel-Fahrzeuge gelten, die noch nicht die Abgasnorm Euro-6 erfüllen. Darunter also auch neuwertige Euro 5 Fahrzeuge von 2015 und 2016, wie der ZDH kritisiert. "Das kann uns keiner als Verbot von alten Dieselstinkern verkaufen", schimpfte Wollseifer. Anders als der Städtetag hält er auch nichts davon, jetzt eine "blaue Plakette" zu verlangen. Dies könnte dazu führen, dass schnell das vermeintlich einfache Mittel des Fahrverbotes auch in den Städten angewandt werde, die mit anderen Mitteln die Grenzwerte unterschreiten könnten.

Bauhandwerk fordert bundesweite Ausnahmegenehmigung für Baufahrzeuge

Weitreichende Folgen könnte das Urteil auch für die Bauwirtschaft haben: "Sollten die Kommunen tatsächlich Fahrverbote in einzelnen Städten und Innenstädten einführen, ist das eine Katastrophe für die Menschen, die dringend eine Wohnung suchen. Denn sämtliche Baustellen werden dann zum Erliegen kommen und die dringend benötigten Wohnungen nicht zu Ende gebaut werden können, da sämtliche Baumaschinen, Baugeräte und Transporter mit Diesel betrieben werden", sagte ZDB-Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa. Deshalb seien "bundesweit einheitliche Ausnahmegenehmigungen für sämtliche Fahrzeuge der Bauwirtschaft notwendig."

Urteil hat Signalwirkung

Hintergrund der Auseinandersetzung sind die schlechten Luftwerte in vielen deutschen Städten. Die Deutsche Umwelthilfe hat deshalb verschiedene Landesregierungen und Bezirksregierungen verklagt. Vor den Verwaltungsgerichten in Stuttgart und Düsseldorf hatte sie Recht bekommen. Die Länder gingen aber in Revision. Dies wurde jetzt vom Bundesverwaltungsgericht zurückgewiesen. Damit hat das Urteil auch Signalwirkung für viele andere Kommunen.

Wie das Bundesverwaltungsgericht mitteilte, sei der "Grundsatz der Verhältnismäßigkeit" zu wahren. "Insoweit ist hinsichtlich der Umweltzone Stuttgart eine phasenweise Einführung von Verkehrsverboten, die in einer ersten Stufe nur ältere Fahrzeuge (etwa bis zur Abgasnorm Euro 4) betrifft, zu prüfen." Zur Herstellung der Verhältnismäßigkeit dürften Euro-5-Fahrzeuge auch nicht vor dem 1. September 2019 mit Verkehrsverboten belegt werden. "Darüber hinaus bedarf es hinreichender Ausnahmen, zum Beispiel für Handwerker oder bestimmte Anwohnergruppen", hieß es weiter.

Weitere Reaktionen aus dem Handwerk "Fahrverbote sind der falsche Weg. Wir lehnen sie weiter entschieden ab und appellieren an die Kommunen und Städte, alles zu tun, um sie zu vermeiden. Das aktuelle Urteil, Fahrverbote grundsätzlich zu ermöglichen, ist keinesfalls ein Freifahrtschein, um in ganz Deutschland Dieselfahrzeuge aus den Städten auszuschließen. Fahrverbote sind nicht alternativlos", erklärte Hans-Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks. Franz Xaver Peteranderl, Präsident des Bayerischen Handwerkstages, warnt vor unpraktikablen, streckenbezogenen Fahrverboten, die das Bundesverkehrministerium engeregt hatte: "Was machen Handwerksunternehmen, die an solchen Hauptverkehrsachsen ihren Firmensitz haben, Filialen beliefern oder Dienstleistungen beim Kunden erbringen müssen?" Die Folge wäre, dass ganze Stadtteile von den Produkten und Leistungen des Handwerks abgeschnitten würden, betont der BHT-Präsident: "Und die Emissionen werden auch nicht weniger, da sich der Verkehr lediglich verlagern würde." "Jetzt ist die Politik in der Pflicht, Wort zu halten bei den Ausnahmeregelungen für das Handwerk", kommentiert Landeshandwerkspräsident Rainer Reichhold das heutige Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Es stehe außer Frage, dass der Wirtschaftsverkehr Ausnahmen brauche, sonst gebe es Stillstand auf Baustellen, defekte Heizungen könnten nicht repariert werden und der Kunde warte vergeblich auf seinen Elektriker. Versäumnisse der Politik dürften nicht auf dem Rücken der Handwerksbetriebe ausgetragen werden. Das Urteil werfe viele Fragen für die praktische Umsetzung von Fahrverboten auf, so Reichhold. In dem vorliegenden Entwurf des Luftreinhalteplans der Stadt Stuttgart soll der Lieferverkehr und damit das Handwerk von einem Fahrverbot nicht betroffen werden. Aus Sicht des Handwerks gehen die zahlreichen Ausnahmeregelungen aber nicht weit genug, teilt Reichhold in einer Pressemitteilung mit. Der Sächsischen Handwerkstag "setzt darauf, dass die Kommunen weiterhin sämtliche alternativen Möglichkeiten ausschöpfen, um die Umweltbelastung durch Stickoxide in Ballungsgebieten wirksam zu verringern statt vorschnell und rigoros Fahrverbote für Dieselfahrzeuge zu verfügen." Roland Ermer, Präsident des Sächsischen Handwerkstages, fordert: "Handwerker und Verbraucher dürfen nicht die Leidtragenden für Fehler und Versäumnisse von Autoherstellern und der Politik sein. Verursacher der Dieselabgas-Misere sind schließlich die Autohersteller, nicht die Nutzer der Fahrzeuge. Für dringend notwendige Nachrüstungen muss die Politik die gesetzlichen Rahmenbedingungen festlegen. " Problem: Mangel an Alternativen bei den Dieselfahrzeugen Die Handwerkskammer und die Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart appeliert an das Regierungspräsidium die Verhältnismäßigkeit aller Maßnahmen zu prüfen, die nun folgen. und zu berücksichtigen, dass bereits Erfolge durch technische Verbesserungen erreicht wurden. Optimistisch stimmt laut Kammern die Vereinbarung im Koalitionsvertrag der Großen Koalition, wenn sie denn zustande kommt. Dort haben sich die Koalitionspartner darauf geeinigt, bei der pauschalen Dienstwagenbesteuerung für Elektro- und Hybridfahrzeuge einen reduzierten Satz von 0,5 Prozent des inländischen Listenpreises einzuführen. Allein in der Landeshauptstadt sind aktuell rund 75.000 Fahrzeuge auf gewerbliche Halter zugelassen. Auch wenn das nicht alles klassische Dienstwagen sind, so käme bei einem Wechsel auf E-Fahrzeuge ein nicht geringer Anteil der insgesamt rund 300.000 in Stuttgart zugelassenen Fahrzeuge in den Genuss des Steuervorteils. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sich auch dies positiv auf die Flottenerneuerung auswirken wird. Thomas Hoefling, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Region Stuttgart, verweist auf die hohe Betroffenheit der Unternehmen in der Region Stuttgart: "Ein Fahrverbot ist ein gravierender Eingriff und trifft die Unternehmen in der Region ins Mark. Die meisten unserer Handwerksbetriebe wären direkt betroffen, obwohl sie das Problem nicht verursacht haben." Es mangele schlicht an Alternativen bei den Dieselfahrzeugen, denn teils noch bis 2016 wurden in den für das Handwerk relevanten Fahrzeuggruppen fast nur Dieselfahrzeuge der Euro-5-Norm angeboten. "Fahrverbote sind für das Handwerk eine Katastrophe. Jetzt sollen die Handwerker den Kopf dafür hinhalten, dass Hersteller und Politik nicht alle möglichen Maßnahmen ausgeschöpft haben. Unsere Unternehmen haben im Vertrauen auf eine normgemäße Zulassung bis in die jüngste Zeit Fahrzeuge mit "Euro 5" erworben. Mit enteignungsgleichen Fahrverboten werden nun die Handwerker und ihre Beschäftigten für die Fehler von Herstellern und Politik haftbar gemacht", sagt Ulrich Wagner, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Schwaben. Mehr Alternativen zu Fahrverboten gesucht "Dringender denn je brauchen wir jetzt eine Nachrüstverordnung für ältere Dieselfahrzeuge," sagt ZDK-Präsident Jürgen Karpinski. Das Kfz-Gewerbe sei nach wie vor der Überzeugung, dass sich die innerstädtische Luftreinhaltung am wirksamsten durch die Nachrüstung von Dieselfahrzeugen mit stickoxidreduzierender Abgasreinigungstechnik erreichen lasse. Dass dies technisch möglich sei und den Stickoxidausstoß drastisch reduziere, hätten Tests des ADAC in Baden-Württemberg soeben erneut eindrucksvoll bewiesen. Würden sich die Fahrzeughersteller dem nicht massiv widersetzen, hätten schon längst Lösungen erzielt werden können. Stattdessen drohten den Haltern von Dieselfahrzeugen und dem Automobilhandel mit seinen mehreren hunderttausend unverkäuflichen Diesel-Gebrauchtwagen enteignungsgleiche Eingriffe. Millionen Dieselbesitzer müssten nun die Zeche für die Verweigerungshaltung der Hersteller bezahlen. Frank Wagner, Präsident der Handwerkskammer Chemnitz, fordert die Politik auf andere Lösungen für weniger Emissionen in den Innenstädten zu finden: "Die Bundespolitik sehen wir in der Pflicht, das Problem endlich in den Griff zu bekommen. Dass es technische Alternativen zu Fahrverboten gibt, hat jüngst erst der ADAC gezeigt. Es ist erstaunlich, dass die Politik die Hersteller nicht stärker in die Pflicht nimmt, mehr als nur Software-Updates anzubieten. Denn die beseitigen die zu hohen Schadstoff-Emissionen nicht. Das Problem darf auch nicht zu Lasten der Steuerzahler gelöst werden." dhz