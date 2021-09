Fünf neue Handwerker ziehen ins Parlament, vier scheitern an einer Wiederwahl, fünf sind nicht mehr angetreten. Damit ist das Handwerk im neuen Bundestag schwächer repräsentiert als zuvor. Aus welchen Regionen und Fraktionen die meisten Abgeordneten mit Handwerksbezug kommen.

Von Robert Krüger

Dem 20. Deutschen Bundestag gehören nur wenige Handwerker an. - © Marco2811 - stock.adobe.com

55 Personen mit Handwerksbezug haben für den neuen Bundestag kandidiert, 32 ziehen ins neue Parlament ein. Sie machen damit etwa 4,4 Prozent der Abgeordneten aus. Das geht aus einer Analyse der Deutschen Handwerks Zeitung hervor.

In fünf von sechs Fraktionen, die im 20. Deutschen Bundestag sitzen, finden sich Abgeordnete, denen das Handwerk nicht fremd ist. Einzige Ausnahme: Die Grünen. Insgesamt ist das Handwerk in den Parteien und Regionen sehr unterschiedlich repräsentiert.

Meister im Bundestag

Jährlich legen Tausende Männer und Frauen ihre Meisterprüfung im Handwerk ab. Doch nur wenige zieht es in die Bundespolitik. Lediglich sieben Handwerksmeister sitzen im neuen Bundestag: Maurer- und Betonbauermeister Hagen Reinhold, Dekorationsmalermeister Reginald Hanke und Elektromeister Manfred Todtenhausen (alle FDP), Fleischermeister Alois Rainer und Müllermeister Peter Ramsauer (beide CSU), Maler- und Lackierermeister Tino Chrupalla (AfD) und Elektromeister Andreas Rimkus (SPD). Sie alle waren bereits im 19. Deutschen Bundestag vertreten. Glasermeister Eckhard Pols (CDU) konnte sein Mandat nicht verteidigen.

Neue Handwerker im Parlament

Im künftigen Parlament ist zwar kein neuer Handwerksmeister zu finden, dafür einige Abgeordnete aus dem Handwerk oder dem Handwerk verwandten Berufen.

Diese fünf Handwerker sind neu im Parlament: Mike Moncsek (AfD), Hannes Walter (SPD), Ingo Schäfer (SPD), Alexander Engelhard (CSU) und Muhanad Al-Halak (FDP).

Name Partei Bundesland Wahlkreis/Listenplatz Beruf Mike Moncsek (Direktmandat) AfD Sachsen Chemnitzer Umland-Ergebirgskreis II Lehre zum KfZ-Mechaniker Hannes Walter (Direktmandat) SPD Brandenburg Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz II Gelernter Kfz-Mechaniker, danach Studium und Tätigkeit in der Geschäftsführung eines Handwerksbetriebes Ingo Schäfer (Direktmandat) SPD Nordrhein-Westfalen Solingen-Remscheid-Wuppertal II Betriebsschlosser Muhanad Al-Halak (Liste) FDP Bayern Listenplatz 14 Abwassermeister (bei den Stadtwerken) Alexander Engelhard (Direktmandat) CSU Bayern Neu-Ulm Müller Quelle: Eigene Recherchen

image Diese Handwerksmeister sitzen im 20. Bundestag Manfredt Todtenhausen (FDP)

Der Elektromeister aus Wuppertal war von Mai 2012 - Oktober 2013 und ist seit 2017 Bundestagsabgeordneter. 2021 wurde er wiedergewählt. - © Manfred Todtenhausen - Pressefoto

Alois Rainer (CSU)

Der Fleischermeister aus Haibach ist seit 2013 im Bundestag. 2021 wurde er wiedergewählt. - © Alois Rainer - Pressefoto

Hagen Reinhold (FDP)

Der Maurer- und Betonbauermeister aus Rostock war von Januar 2011 bis Oktober 2013 und ist wieder seit 2017 Mitglied des deutschen Bundestags. 2021 wurde er wiedergewählt. - © Hagen Reinhold - Pressefoto

Peter Ramsauer (CSU)

Der Müllermeister aus Traunwalchen ist seit 1990 Bundestagsabgeordneter. 2021 wurde er wiedergewählt. - © Peter Ramsauer - Pressefoto

Andreas Rimkus (SPD)

Der Elektromeister aus Düsseldorf sitzt seit 2013 im Bundestag. 2021 wurde er wiedergewählt. - © Andreas Rimkus - Pressefoto

Tino Chrupalla (AfD)

Der Maler- und Lackierermeister aus Gablenz ist MdB seit 2017. 2021 wurde er wiedergewählt. - © Foto: AfD

Reginald Hanke (FDP)

Der Dekorationsmalermeister aus Saalfeld rückte 2019 in den Bundestag nach. 2021 wurde er wiedergewählt. - © Reginald Hanke - Pressefoto

Eckhardt Pols (CDU)

Der Glasermeister aus Lüneburg saß von 2009 bis 2021 im Bundestag. Er verpasste 2021 den Wiedereinzug. - © Eckhard Pols MdB - Foto: Anne Hoffmann

Wiedergewählte Handwerker

Im neuen Bundestag sitzen 735 Abgeordnete, 26 mehr als im 19. Deutschen Bundestag. Durch den Zuwachs sind naturgegeben auch nur wenige der bisher vertretenen Handwerker aus dem Bundestag ausgeschieden. Insgesamt neun Handwerker scheiterten an der Wiederwahl oder traten nicht mehr an. Diese Handwerker schafften hingegen den Wiedereinzug:

Name Partei Bundesland Wahlkreis/ Listenplatz Beruf (Jens) Mathias Stein (Direktmandat) SPD Schleswig-Holstein Kiel Wasserbauer, MdB seit 2017 Bettina Hagedorn (Direktmandat) SPD Schleswig-Holstein Ostholstein-Stormarn-Nord Goldschmiedin, MdB seit 2002 Uwe Witt (Liste) AfD Schleswig-Holstein Listenplatz 1 Gelernter Betriebsschlosser, nach mehreren Aufbaustudien Personal-Betriebswirt (IDB), MdB seit 2017 Hagen Reinhold (Liste) FDP Mecklenburg-Vorpommern Listenplatz 1 Maurer- und Betonbauermeister, MdB seit 2017 und 2013 René Springer (Liste) AfD Brandenburg Listenplatz 2 Meister Elektrotechnik, danach Studium der Politikwissenschaft, MdB seit 2017 Stefan Zierke (Direktmandat) SPD Brandenburg Uckermark-Barnim I Werkzeugmacher, danach Touristikfachwirt, MdB seit 2017 Jens Koeppen (Liste) CDU Brandenburg Listenplatz 1 Industrieelektronik- und Elektroinstallateur- Handwerksmeister, MdB seit 2005 Manfred Todtenhausen (Liste) FDP Nordrhein-Westfalen Listenplatz 19 Elektromeister, MdB seit 2017 und 2012-2013 Michael Gerdes (Direktmandat) SPD Nordrhein-Westfalen Bottrop-Recklinghausen III Elektroanlageninstallateur, MdB seit 2009 Stefan Schwartze (Direktmandat) SPD Nordrhein-Westfalen Herford-Minden-Lübbecke II Industriemechaniker, MdB seit 2009 Andreas Rimkus (Direktmandat) SPD Nordrhein-Westfalen Düsseldorf II Elektromeister (Industrie), MdB seit 2013 Thomas Lutze (Liste) Die Linke Saarland Listenplatz 1 Maschinenbauer, MdB seit 2009 Alexander Ulrich (Liste) Die Linke Rheinland-Pfalz Listenplatz 1 Werkzeugmacher, MdB seit 2005 Ralph Lenkert (Liste) Die Linke Thüringen Listenplatz 2 Werkzeugmacher, MdB seit 2009 Manfred Grund (Direktmandat) CDU Thüringen Eichsfeld- Nordhausen-Kyffhäuserkreis Studierter Elektrotechniker, MdB seit 1994 Reginald Hanke (Liste) FDP Thüringen Listenplatz 2



Dekorationsmalermeister, seit 2017 MdB Ingo Bodtke (Liste) FDP Sachsen-Anhalt Listenplatz 2 Gelernter Fleischer, danach Studium zum Ingenieur für Fleischwirtschaft Jens Lehmann (Direktmandat) CDU Sachsen Leipzig I Gelernter Instandhaltungsmechaniker, danach Erzieher, MdB seit 2017 Tino Chrupalla (Direktmandat) AfD Sachsen Görlitz/Listenplatz 1 Maler- und Lackierermeister, MdB seit 2017 André Hahn (Liste) Die Linke Sachsen Listenplatz 4 Schriftsetzer, MdB seit 2013 Hermann Färber (Direktmandat) CDU Baden-Württemberg Göppingen Gelernter Landmaschinenmechaniker, MdB seit 2013 Josip Juratovic (Liste) SPD Baden-Württemberg Listenplatz 18 Auto-Mechaniker, MdB seit 2005 Peter Ramsauer (Direktmandat) CSU Bayern Traunstein Müllermeister, danach Studium zum Diplomkaufmann, MdB seit 1990 Alois Rainer (Direktmandat) CSU Bayern Straubing Fleischermeister, MdB seit 2013 Paul Lehrieder (Direktmandat) CSU Bayern Würzburg Gelernter Augenoptiker, danach Jura-Studium und Anwaltstätigkeit, MdB seit 2005 Rita Hagl-Kehl (Liste) SPD Bayern Listenplatz 6 Damenschneiderin, danach Studium und Tätigkeit als Lehrerin, MdB seit 2013 Stephan Protschka (Liste) AfD Bayern Listenplatz 3 Elektroinstallateur, MdB seit 2017 Quelle: Eigene Recherchen

Regional und zwischen den Fraktionen gibt es große Unterschiede

Die Analyse zeigt, dass die meisten Abgeordneten mit Handwerkshintergrund der SPD-Fraktion angehören (zehn), darauf folgen Union (acht), FDP (fünf) sowie AfD und Linke (jeweils vier). Die Grünen stellen keinen Handwerker in ihrer Fraktion.

Mit sieben Abgeordneten sind bayerische Handwerker am stärksten im künftigen Parlament vertreten, gefolgt von Nordrhein-Westfalen mit fünf, Brandenburg mit vier sowie Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen mit jeweils drei Abgeordneten mit Handwerksbezug.

Anmerkung: Die Abgrenzung von Handwerkern war mitunter nicht leicht. Deshalb wird in der Auswertung auch als Handwerker gezählt, wer eine Ausbildung in einem verwandten Beruf in der Industrie oder im Dienstleistungssektor gemacht hat. Aufgeführt werden überdies nicht nur aktive Handwerksmeister, sondern auch Frauen und Männer, die in ihrer Jugend eine Ausbildung mit Bezug oder Nähe zum Handwerk absolviert haben, längst aber anderweitig tätig sind, sich also womöglich gar nicht mehr als Handwerker definieren.