27.12.2017

Betriebsrentenstärkungsgesetz Betriebsrente: Was 2018 auf Handwerksbetriebe zukommt

Unter dem sperrigen Begriff "Betriebsrentenstärkungsgesetz" soll die Betriebsrente an Attraktivität gewinnen. Die Reform bringt einige Verbesserungen mit sich, doch das immer komplexer werdende Regelwerk und neue Zuschusspflichten stellen vor allem für Kleinbetriebe eine zusätzliche Belastung dar.

Von Thomas Hammer

Mit dem jüngst verabschiedeten Betriebsrentenstärkungsgesetz hat die Bundesregierung umfangreiche Änderungen an den Regelungen zur betrieblichen Altersvorsorge vorgenommen, die Anfang 2018 in Kraft treten sollen. Von der Reform erhofft sich die Regierung neuen Schwung für ein Vorsorgemodell, das zuletzt wenig Zuspruch fand.

Von 2013 bis 2015 ist in der Privatwirtschaft der Anteil der Arbeitnehmer mit betrieblicher Altersvorsorge um fast zwei Prozentpunkte auf 57 Prozent zurückgegangen, berichtet die Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung (aba). Vor allem in kleineren Betrieben ist das Vorsorgesparen über die Gehaltsabrechnung wenig gefragt: Nicht einmal drei von zehn Arbeitnehmern in Betrieben bis zu neun Beschäftigten nutzen die Altersvorsorge per Gehaltsumwandlung, obwohl jeder Arbeitnehmer ein Recht darauf hat und die Einzahlungen in der Ansparphase steuer- und sozialversicherungsfrei sind.

Die betriebliche Altersvorsorge gliedert sich derzeit noch in fünf so genannte Durchführungswege auf: Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds, Unterstützungskasse und Direktzusage (Details siehe Kasten). Ab 2018 soll mit dem Sozialpartnermodell eine sechste Variante hinzukommen. Unverändert bleibt neben dem Recht der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf Gehaltsumwandlung das Wahlrecht des Arbeitgebers: Er darf bestimmen, welcher Durchführungsweg zum Einsatz kommt und bei welchem Anbieter die Sparpläne abgeschlossen werden.

Neu sind hingegen eine bessere steuerliche Behandlung während des Ansparens, eine Einzahlungspflicht des Arbeitgebers und bessere Rahmenbedingungen bei der Auszahlung im Rentenalter. "Das Gesetz bringt mehrere Verbesserungen mit sich", so das Fazit von Clemens Vatter, Vorstandsmitglied bei der Signal Iduna und dort verantwortlich für das Lebensversicherungsgeschäft.

Der Zeitplan zur bAV-Reform – ab wann greift welche Regelung? 1. Januar 2018: Anhebung der Grenzen für die Steuerbefreiung bei der Gehaltsumwandlung, Einführung des Sozialpartnermodells, Steuervergünstigung bei Arbeitgeberzuschuss für Geringverdiener. 1. Januar 2019: Verpflichtender Arbeitgeberzuschuss von 15 Prozent beim Abschluss von Neuverträgen. 1. Januar 2022: Verpflichtender Arbeitgeberzuschuss von 15 Prozent auch bei Altverträgen.

Direktversicherung, Pensionskasse & Co.: Steuerliche Behandlung wird vergünstigt

Bislang können Arbeitnehmer bis zu vier Prozent der Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung – derzeit monatlich 6.350 Euro im Westen und 5.700 Euro im Osten – steuerfrei für die Umwandlung von Gehaltsanteilen in Betriebsrentenansprüche aufbringen. Liegt kein vor Ende 2004 abgeschlossener Altvertrag in der pauschalversteuerten Direktversicherung vor, erhöht sich die Grenze um weitere 1.800 Euro.

Neu ab 2018: Die Aufstockung für Beschäftigte ohne Altvertrag entfällt, im Gegenzug steigt die Freigrenze bis zur Besteuerung auf 8 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze.

„Erweitert wurde der Rahmen jedoch nur bei den Steuern und nicht bei den Sozialabgaben“, gibt Jörg Hagedorn, Leiter der Abteilung Soziale Sicherung beim Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH), zu bedenken. Für die Beitragspflicht zur Sozialversicherung gilt weiterhin die alte Freigrenze von 4 Prozent.

Die Folge: Bei einer Gehaltsumwandlung in Höhe von sechs Prozent der Beitragsbemessungsgrenze fallen zwar keine Steuern an. Doch weil die Grenze von vier Prozent überschritten wird, werden auf die darüber liegende Gehaltsumwandlung Sozialversicherungsbeiträge fällig.

Arbeitgeber muss Zuschüsse leisten

Neu ist, dass sich Arbeitgeber an der Entgeltumwandlung finanziell beteiligen müssen. In zwei Stufen wird ein obligatorischer Arbeitgeberzuschuss in Höhe von 15 Prozent des Arbeitnehmer-Sparbeitrags eingeführt – ab 2019 für Neuverträge und ab 2022 auch für bereits bestehende Altverträge. In Tarifverträgen können Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände für Betriebe mit Tarifbindung den Satz nach oben oder unten verändern.

Das Kalkül des Gesetzgebers: Wenn der Arbeitgeber die eingesparten Sozialabgaben in Form eines Zuschusses an den Mitarbeiter weitergeben muss, wird für diesen die Gehaltsumwandlung attraktiver. "Für die Betriebe bedeutet dies jedoch im Vergleich zur aktuellen Rechtslage eine zusätzliche finanzielle Belastung", sagt ZDH-Experte Hagedorn. Beispiel: Zahlt ein Arbeitnehmer pro Jahr 1.000 Euro von seinem Gehalt in die Betriebsrente ein, muss der Chef künftig 150 Euro dazuzahlen.

Steuerbonus für Geringverdiener und weniger Nachteile im Rentenalter

Steuerliche Vergünstigungen erhalten Arbeitgeber, wenn sie sich an der betrieblichen Altersversorge von Mitarbeitern in den unteren Lohn- und Gehaltsgruppen beteiligen. Wer die Sparpläne von Arbeitnehmern mit weniger als 2.200 Euro Monatsbruttoeinkommen mit jährlich 240 bis 480 Euro bezuschusst, darf von der Lohnsteuer des jeweiligen Mitarbeiters 30 Prozent einbehalten. "Das nicht nur für Vollzeit-, sondern auch für Teilzeitkräfte", erläutert Hagedorn. Gerade Handwerksbetriebe, in denen häufig die Büroarbeit in Teilzeit erledigt wird, ist das ein Pluspunkt.

Abgemildert werden soll ein Nachteil, der gerade Menschen mit geringem Einkommen im Rentenalter die Freude an der Betriebsrente gründlich verderben kann. Derzeit werden nämlich die Einkünfte im Rentenalter in voller Höhe auf die Grundsicherung angerechnet. Im schlimmsten Fall bleibt dann unterm Strich nichts mehr übrig, wenn in gleicher Höhe die Grundsicherung gekürzt wird.

Künftig gilt: Wer im Rentenalter Grundsicherung bekommt, erhält für Einkünfte aus Riester- und Betriebsrenten einen monatlichen Freibetrag zwischen 100 und 204 Euro. Unverändert bleibt hingegen nicht nur die volle Besteuerung der Betriebsrente im Rentenalter, sondern auch für gesetzlich Versicherte die Belegung der Renteneinkünfte mit dem vollen Krankenversicherungsbeitrag von derzeit mindestens 14,6 Prozent.

Was bringt das neue Sozialpartnermodell?

Ein weiteres Novum: Zusätzlich zu den bisherigen Durchführungswegen soll mit dem Sozialpartnermodell eine sechste Variante zur Verfügung stehen. Hier muss der Arbeitgeber weder für Renten- noch für Kapitalgarantien haften, vereinbart wird lediglich eine unverbindliche Zielrente. Die Anlageprodukte sollen von den Tarifpartnern kontrolliert und im Rahmen von Tarifverträgen eingeführt werden. Nicht tarifgebundene Betriebe sollen sich anschließen können – noch ist jedoch unklar, auf welche Weise dies stattfinden soll.

Gleichwohl haben schon fünf Versicherer den Start eines gemeinsamen "Rentenwerks" angekündigt, auch die Signal Iduna, als einer der wichtigsten Versicherer im Handwerk steht in den Startlöchern. "Wir arbeiten gerade an einem Produkt, das die Möglichkeiten der Reform nutzt", bestätigt Vorstandsmitglied Vatter.

Einfache Lösungen bleiben Handwerkers Liebling

Bislang setzten kleinere und mittelgroße Handwerksbetriebe in erster Linie auf Direktversicherungen und Pensionskassen. Beide Anlageformen sind nicht nur sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer einfach zu handhaben, sondern bringen dem Unternehmen einen weiteren Vorteil: Weil es sich in beiden Fällen um Versicherungsunternehmen mit besonderen Kapitalschutzmechanismen handelt, bleibt die Verlusthaftung des Arbeitgebers ein eher theoretisches Risiko. Aus diesem Grund muss der Arbeitgeber dann auch keine Beiträge an den Pensions-Sicherungs-Verein (PSV) zahlen.

Bei anderen Durchführungswegen kassiert der PSV hingegen einen Obulus für die Absicherung der Betriebsrenten im Falle einer Insolvenz. Die Höhe des Beitrags hängt vom Volumen der Schadensfälle ab und wird Jahr für Jahr neu festgelegt. So fiel für 2016 kein Beitrag an, während der PSV für 2017 einen Beitragssatz von rund 2,8 Promille der betrieblichen Rückstellungen für Betriebsrenten prognostiziert. Das ist immer noch günstig im Vergleich zu 2009, als infolge der Finanzkrise die Zahl der Insolvenzen steil anstieg und Betriebe 14,2 Promille ihrer Rentenrückstellungen für die Absicherung berappen mussten

Daran dürfte sich so schnell nichts ändern. Um das Sozialpartnermodell einzuführen, bedarf es zunächst einmal entsprechender Tarifverträge, die dann im Handwerk nur für tarifgebundene Betriebe – also hauptsächlich Innungsbetriebe – gelten. Erst danach können sich andere Betriebe anschließen.

Dass dann das neue Modell in Handwerkerkreisen den Klassikern wie etwa der Direktversicherung den Rang abläuft, hält Peter Umkehr, Vorstandsbevollmächtigter Geschäftsbereich Handwerk der Münchener Verein Versicherungsgruppe, für wenig wahrscheinlich: "Die Direktversicherung ist aktuell der beliebteste und bekannteste Durchführungsweg in kleinen und mittleren Unternehmen. Auch mit den Neuerungen des Betriebsrentenstärkungsgesetzes wird sich an dem Favoriten Direktversicherung nichts ändern."