Mitgliedsbetriebe der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen erhalten bundesweit einheitliche Unternehmensnummern. Diese ersetzen ab dem 1. Januar 2023 die bisherigen Mitgliedsnummern. Was dahinter steckt – und wie die Umstellung ablaufen soll.

Aufbau der 15-stelligen Unternehmensnummer: Die ersten zwölf Ziffern stehen für den Unternehmer und die letzten drei für das zugehörige Unternehmen. - © BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

Alle Betriebe, die der gesetzlichen Unfallversicherung angehören, erhalten eine eindeutige Identifikationsnummer. Die neue Unternehmensnummer (UNR.S) wird deutschlandweit und in allen Branchen gelten. Bis zum Jahresende erhalten alle Betriebe die neue Nummer per Post. Ab dem 1. Januar 2023 lösen die UNR.S die elfstelligen Mitgliedsnummern ab. "Die Umstellung hat das Ziel, den Austausch zwischen Unternehmen und ihrer Unfallversicherung zu beschleunigen und zu vereinfachen", schreibt die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau) in ihrer Pressemeldung.

Ablauf der Umstellung

Ab dem 21. Oktober will die BG Bau ihren Mitgliedsunternehmen die neue UNR.S per Post zusenden. Die anderen Unfallversicherungsträger wollen ebenfalls ab Oktober 2022 schriftlich über den Nummernwechsel informieren.

Die Betriebe benötigen die Nummer, um zum Beispiel Sozialversicherungsdaten zu melden oder Lohnnachweise zu übermitteln. "Unternehmen mit Beschäftigten müssen die neue Nummer insbesondere in der Lohnabrechnung verwenden", so die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV).

Genau wie die bisherige Mitgliedsnummer dient die UNR.S dazu, Unternehmer sowie deren Firmen zu identifizieren. Beispielsweise bei Beitragsangelegenheiten oder um Entgeltnachweise zuzuordnen. Die BG Bau schreibt hierzu: "Mitgliedsunternehmen müssen sich nicht extra kümmern. Die Umstellung auf die neue Unternehmensnummer erfolgt automatisch und rechtzeitig vor dem 1. Januar 2023. Wer mehrere Unternehmen betreibt, erhält auch mehrere Unternehmensnummern."

Digitale Verwaltung erhält Einzug

Hintergrund der Umstellung ist die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Ab dem Jahr 2023 sollen knapp 600 Verwaltungsdienstleistungen digital zur Verfügung stehen. Bürger und Unternehmen können dann Leistungen über ein digitales Konto abfragen oder beantragen. So sieht es das Onlinezugangsgesetz vor. Es sei die Grundlage dafür, dass die Interaktion von Bürgern und Betrieben mit der Verwaltung künftig schneller, effizienter und nutzerfreundlicher abläuft.

Die neue Unternehmensnummer besteht aus insgesamt 15 Ziffern. Die ersten zwölf Zeichen setzen sich aus einer zufälligen Ziffernfolge zusammen und werden für den Unternehmer – das heißt für eine natürliche oder juristische Person oder Personengesellschaft – vergeben. Die letzten drei Ziffern kennzeichnen das zugehörige Unternehmen. Betreibt ein Unternehmer mehrere Unternehmen, erfolgt die Zuordnung in numerisch aufsteigender Folge (001, 002, 003 usw.). tb