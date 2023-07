Ende Juni ist die neue Trinkwasserverordnung in Kraft getreten. Sie sieht unter anderem eine Pflicht zum Austausch alter Bleileitungen vor. Denn Blei kann schon in sehr kleinen Mengen gesundheitsgefährdend sein. Doch wen trifft die Pflicht und welche Fristen gelten? Antworten kommen vom SHK-Handwerk.

Mit der neuen Trinkwasserverordnung gelten nun strengere Regeln für die Trinkwassersicherheit. Außerdem gilt eine Austauschpflicht für alte Bleileitungen, die in einigen alten Häuser noch immer verbaut sind. - © kazoka303030 - stock.adobe.com

Schon seit dem Jahr 1973 werden in Deutschland keine Bleileitungen mehr verbaut. Außerdem hast der Gesetzgeber in den vergangenen Jahren den Grenzwert für Blei im Trinkwasser schrittweise abgesenkt. Schon seit dem 1. Dezember 2013 liegt er mit maximal 0,010 mg/l eigentlich so niedrig, das er nicht mehr eingehalten werden kann, wenn das Trinkwasser durch Bleirohre fließt. Dennoch gibt es noch einige wenige Gebäude, in denen alte Bleirohre in der Trinkwasserversorgung eine Rolle spielen. Teilweise ist noch die gesamte Trinkwasserinstallation damit bestückt. Manches Mal sind es aber auch nur Teilstücke. All diese Bleirohre müssen ausgetauscht werden. Das regelt die neue Trinkwasserverordnung (TrinkwV). Das Schwermetall Blei gilt selbst in sehr kleinen Mengen als gesundheitsgefährdend.

Austauschpflicht für Bleileitungen für überschaubare Zahl der Hausbesitzer

Die neue Verordnung ist seit 23. Juni 2023 in Kraft und bringt insgesamt strengere Regeln für die Trinkwassersicherheit mit sich. Dazu gehören unter anderem Anforderungen an Materialien und Werkstoffe, die mit Wasser für den menschlichen Gebrauch in Berührung kommen. Da das Blei aus Wasserrohren in das Trinkwasser übergehen kann, gilt nun auch eine konkrete Austauschpflicht für die noch installierten Bleirohre.

Auch bisher ist es schon so, dass bei Haussanierungen die Befreiung der Trinkwasserinstallation von bleiernen Komponenten üblicherweise prioritär angegangen wird. Das berichtet der Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK). Dabei handelt es sich meist um Gebäude mit einem insgesamt hohen Sanierungsbedarf. Nur hier seien noch viele Bleileitungen vorhanden. Die allgemeine Nutzungsdauer für Trinkwasserrohre liegt in der Regel bei 50 Jahren. Genaue Zahlen zu den Bleirohren innerhalb der Gebäude gibt es allerdings keine. Nur zu den Hausanschlusszahlen aus Blei, die noch immer existieren, gibt der Gesetzgeber laut ZVSHK an, dass diese bei schätzungsweise 7.500 Fällen liegen. Hausanschlüsse sind die Leitungen der öffentlichen Trinkwasserversorgung bis zum Gebäude selbst. Hierbei haben die Wasserversorger nach § 17 Absatz 1 TrinkwV eine Austauschpflicht. Der ZVSHK nennt die Zahl von 7.500 Fälle "überschaubar".

Austauschpflicht für Bleileitungen bis spätestens Januar 2026

Für die Austauschpflicht, die nun auf Gebäudebesitzer zukommt, gilt durch die neue Trinkwasserverordnung nun auch ein konkreter zeitlicher Rahmen: Die alten Bleileitungen müssen bis 12. Januar 2026 ausgetauscht sein. Diese Frist ist nach Aussage von Andreas Müller, dem Geschäftsführer Technik des ZVSHK, absichtlich und im Interesse des Gesundheitsschutzes sehr kurz gehalten. Doch er erklärt auch, dass in bestimmten, voraussichtlich seltenen Fällen Gesundheitsämter Ausnahmegenehmigungen für die weitere Nutzung von Bleileitungen aussprechen können. Dann könne die Frist bis maximal 12. Januar 2036 verlängert werden. Als Beispiel für einen solchen Fall nennt er, dass z.B. ein älteres Ehepaar ein Eigenheim bewohnt und ihnen eine Komplettsanierung nicht mehr zugemutet werden kann.

Andreas Müller erklärt aus technischer Sicht, wie der Austausch der alten Bleileitungen erfolgen muss, denn dabei sind eben auch die bereits erwähnten Teilstücke zu berücksichtigen. Außerdem muss ein wirklicher Austausch stattfinden. Bleirohre dürfen nicht mit anderen Materialien beschichtet werden. "Die Beschichtung von Bleileitungen stellt keine geeignete Sanierungsmaßnahme dar", sagt er. Denn vor dem Auftragen einer Beschichtung müsste die Oberfläche der Leitung von möglichen Korrosionen befreit werden. Dadurch entstehen sehr aktive und damit schädliche Bleioberflächen. Außerdem warnt er: "Sollte die Beschichtung nicht vollständig erfolgen oder die Beschichtung in Teilen abplatzen, treten sehr hohe Bleikonzentrationen auf."

Allein diese Tatsache zeigt, wie wichtig es ist, dass ein Austausch der Trinkwasserleitungen nur mit Fachkenntnis erfolgen darf. Der ZVSHK weist darauf hin, dass Arbeiten an häuslichen Trinkwassinstallationen nur von SHK-Installationsbetrieben durchgeführt werden dürfen, die in das sogenannte Installateurverzeichnis des jeweiligen Wassernetzbetreibers eingetragen sind.

Austauschpflicht für Bleileitungen und mehr: Was die neue Trinkwasserverordnung noch regelt

Neben den neuen Vorgaben zum Austausch alter Bleileitungen führt die neue Trinkwasserverordnung außerdem noch neue Stoffe und für die geltende Grenzwerte ein, die die Behörden ab jetzt im Trinkwasser überwachen müssen. Dazu gehören nach Angaben des Umweltbundesamts (Uba) neben den Stoffen Bisphenol A, Chlorat, Chlorit, Halogenessigsäuren (HAA-5) und Microcystin-LR – einem Toxin von ⁠Cyanobakterien⁠ – auch auf die Industriechemikaliengruppe der per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (⁠PFAS). Diese würden bei der Herstellung von Kosmetika, Kochgeschirr oder Textilien verwendet. Laut Uba bauen sie sich nur schwer ab, reichern sich in der Umwelt und im Körper von Menschen und Tieren an und können zu gesundheitlichen Schäden führen.

Für die PFAS gilt nun ein neuer Grenzwert, der in zwei zeitlichen Stufen greift. Ab dem 12. Januar 2026 gelten 0,1 Mikrogramm pro Liter (µg/L) als Summengrenzwert für eine Gruppe von 20 trinkwasserrelevanten PFAS-Substanzen. Für vier spezielle Substanzen aus der PFAS-Gruppe (PFHxS, ⁠PFOS⁠, ⁠PFOA⁠, PFNA) sieht die TrinkwV ab 2028 zusätzlich einen Grenzwert von 0,02 µg/L für die Summe aus diesen Verbindungen fest.

Die Überarbeitung der Trinkwasserversorgung war nötig geworden, um einen verbesserten risikobasierten Trinkwasserschutz zu erreichen. Dieser ist Vorgabe der EU-Trinkwasserrichtlinie und sieht vor, dass potenzielle Risiken und Gefahren für die Wasserversorgung frühzeitiger erkannt und verhindert werden sollen.