21.02.2017

Ausländische Fachkräfte beschäftigen Arbeitserlaubnis: Wer braucht sie, wer nicht?

Nicht-EU-Bürger benötigen eine Arbeitserlaubnis, um Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt zu erhalten. In Mangelberufen sind die Chancen gut, eine zu erhalten. Doch die bürokratischen Hürden sind hoch.

Von Harald Czycholl

Für viele ausländische Arbeitskräfte ist der deutsche Arbeitsmarkt ein Sehnsuchtsort – und viele deutsche Betriebe haben vakante Stellen und sind händeringend auf der Suche nach Fachkräften. Doch Angebot und Nachfrage können in dieser Hinsicht nicht einfach so zusammenfinden, sondern die Behörden haben auch noch ein Wörtchen mitzureden. Denn ausländische Jobinteressenten benötigen eine Arbeitserlaubnis , um hierzulande einer Beschäftigung nachgehen zu dürfen.

Das gilt zumindest für all jene Menschen, die nicht aus der Europäischen Union stammen. EU-Bürger haben nämlich im Rahmen der Freizügigkeit uneingeschränkten Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt. Gleiches gilt auch für Island, Norwegen, Liechtenstein und die Schweiz, die entsprechende Abkommen mit der Europäischen Union geschlossen haben. Für Bürger aus den EU-Mitgliedsländern Bulgarien, Rumänien sowie Kroatien galten Übergangsregelungen, die jedoch zum 31. Dezember 2014 beziehungsweise 30. Juni 2016 ausliefen. Rumänen, Bulgaren und Kroaten haben somit mittlerweile ebenfalls freien Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt wie alle anderen EU-Bürger auch und benötigen somit keine Arbeitserlaubnis. "Dieses Recht, frei in einem anderen EU-Staat arbeiten und wirtschaftlich tätig sein zu können, ist ein unschätzbarer Vorteil der EU", betont Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD).

Zentrale Auslandsvermittlung der Bundesagentur für Arbeit entscheidet über Arbeitserlaubnis

Wie wertvoll dieses Recht ist, wissen all jene, die es nicht haben – und sich erst um eine Arbeitserlaubnis bemühen müssen. Vergleichsweise einfach haben es hier ausländische Absolventen deutscher Hochschulen: Sie haben nach ihrem Examen 18 Monate Zeit, um sich in Deutschland einen Arbeitsplatz zu suchen. Schaffen sie es, haben sie automatisch eine Arbeitsgenehmigung. Ex-Azubis bekommen nach Abschluss ihrer betrieblichen Ausbildung ein Jahr für die Jobsuche zugestanden . Ausländische Akademiker mit anerkanntem Hochschulabschluss können darüber hinaus seit August 2012 die sogenannte "Blaue Karte EU" erhalten, die einer Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung entspricht. Voraussetzung sind ein Arbeitsvertrag mit einem Bruttojahresgehalt von gut 46.000 Euro (in einigen Branchen 36.000 Euro) sowie die Zustimmung der Zentralen Auslandsvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitserlaubnis für Türken, Serben und Co. nur in Mangelberufen

Seit Juli 2013 hat die Bundesregierung zudem bestimmte Mangelberufe definiert, bei denen für Fachkräfte, die nicht aus Deutschland oder den übrigen EU-Staaten kommen, die Möglichkeit besteht, in Deutschland zu arbeiten. Dazu zählen beispielsweise Installateure, Lokomotivführer oder Mitarbeiter in der Ver- und Entsorgung. Die Liste der Mangelberufe wird regelmäßig aktualisiert. Die ZAV erteilt seither jenen Menschen eine Arbeitserlaubnis und damit auch einen Aufenthaltstitel, die ein konkretes Arbeitsplatzangebot in einem definierten Mangelberuf vorliegen haben. Will ein Zuwanderer, der über die Liste der Mängelberufe in Deutschland eine Beschäftigung gefunden hat, den Arbeitgeber wechseln, ist dazu erneut die Zustimmung der Zentralen Auslandsvermittlung erforderlich.

Liste der Mangelberufe

Beruf Anforderungsniveau Metallbau * 2 - Fachkraft Schweiß-, Verbindungstechnik * 2 - Fachkraft Berufe in der Mechatronik 2 - Fachkraft Berufe in der Mechatronik 3 - Spezialist Berufe in der Automatisierungstechnik 2 - Fachkraft Berufe in der Automatisierungstechnik 3 - Spezialist Berufe in der Bauelektrik 2 - Fachkraft Berufe in der Elektromaschinentechnik 2 - Fachkraft Berufe in der elektrischen Betriebstechnik 2 - Fachkraft Berufe Leitungsinstallation,-wartung 2 - Fachkraft Berufe in der Elektrotechnik (ohne Spezialisierung) 3 - Spezialist Aufsicht - Elektrotechnik 3 - Spezialist Hochbau (o.S.) * 3 - Spezialist Beton- und Stahlbetonbau * 3 - Spezialist Maurerhandwerk * 3 - Spezialist Aufsicht – Hochbau * 3 - Spezialist Berufe in der Klempnerei (ohne Spezialisierung) 2 - Fachkraft Berufe Sanitär-, Heizungs-, Klimatechnik 2 - Fachkraft Berufe Sanitär-, Heizungs-, Klimatechnik 3 - Spezialist Berufe in der Kältetechnik 2 - Fachkraft Berufe in der Kältetechnik 3 - Spezialist Aufsichtskräfte - Klempnerei, Sanitär, Heizung, Klima 3 - Spezialist Softwareentwicklung * 3 - Spezialist Programmierung * 3 - Spezialist Berufe im technischen Eisenbahnbetrieb 3 - Spezialist Berufe in der Überwachung und Wartung der Eisenbahninfrastruktur 2 - Fachkraft Triebfahrzeugführer Eisenbahnverkehr 2 - Fachkraft Berufe Gesundheits-, Krankenpflege (ohne Spezialisierung) 2 - Fachkraft Berufe in der Fachkrankenpflege 3 - Spezialist Berufe operations-/med.-techn. Assistenz 2 - Fachkraft Berufe in der Altenpflege 2 - Fachkraft Berufe in der Altenpflege 3 - Spezialist Berufe in der Orthopädie-, Rehatechnik 2 - Fachkraft Berufe in der Hörgeräteakustik 2 - Fachkraft Berufe in der Orthopädie-, Rehatechnik 3 - Spezialist Meister Orthopädie, Rehatechnik und Hörgeräteakustik sowie Augenoptik * *ausgenommen sind Medizintechnik und Zahntechnik 3 - Spezialist

Quelle: Positivliste der Bundesagentur für Arbeit

Die Engpassanalyse erfolgt unter dem Fokus bundesweiter Engpässe, ergänzt um eine regionale Betrachtung auf Ebene der Bundesländer. Diese Berufsgattungen sind mit einem *gekennzeichnet.

Stand: 15.02.2017

Arbeitserlaubnis: Was müssen Arbeitgeber tun?

Der zukünftige Arbeitgeber muss die Dienststelle der Bundesagentur für Arbeit gleichzeitig mit dem Antrag der Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis detaillierte Auskunft über Lohn, Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen geben. Denn zum einen muss die berufliche Qualifikation des ausländischen Jobinteressenten mit der in Deutschland vergleichbar sein, zudem müssen die Beschäftigungsbedingungen mit denen deutscher Arbeitnehmer übereinstimmen. Um frühzeitig zu erfahren, ob eine ausgeschriebene Stelle mit einem ausländischen Staatsbürger besetzt werden darf, kann der Betriebsinhaber zudem eine Vorabprüfung durch die ZAV beantragen.

Für manche Länder und Regionen hat die Bundesregierung zudem Gastarbeiterprogramme aufgelegt. Seit Anfang 2016 gibt es das für die Westbalkan-Staaten Albanien, Bosnien, Serbien, Montenegro, Mazedonien sowie das Kosovo. Hierbei erteilt die Bundesagentur für Arbeit Jobsuchenden eine sogenannte Vorab-Zustimmung, mit der sie sich bei potenziellen Arbeitgebern bewerben können.

Arbeitserlaubnis für Flüchtlinge: Das muss beachtet werden

Gut 50.000 Menschen machten davon im vergangenen Jahr laut Angaben der Bundesagentur für Arbeit Gebrauch. Am stärksten nutzten Kosovaren das Programm mit 16.400 erteilten Arbeitsgenehmigungen, gefolgt von Bosniern mit 15.400 Genehmigungen. Nachdem sie eine Stelle gefunden haben, können sie ein Arbeitsvisum beantragen. Aus dem Auswärtigen Amt heißt es dazu: "Durch die Neuregelung für die Staatsangehörigen der Westbalkanstaaten wurden die Möglichkeiten einer Arbeitsmigration erheblich ausgeweitet, so dass aufgrund dessen ein starker Anstieg der Visum-Antragsteller-Zahlen zu verzeichnen ist."

Für Flüchtlinge wiederum gilt, dass sie mindestens drei Monate als registrierte Asylbewerber in Deutschland leben müssen, bevor sie sich um einen Arbeitsplatz bewerben dürfen. In der Praxis dauert es aber meistens länger, bis Flüchtlinge eine Anstellung finden. Hier gelten insbesondere mangelnde Deutschkenntnisse als Barriere, außerdem schreckt auch die ungewisse aufenthaltsrechtliche Perspektive so manchen Arbeitgeber ab. Darüber hinaus führt die Bundesagentur für Arbeit vor der Erteilung einer Arbeitserlaubnis eine sogenannte Vorrangprüfung durch. Hierbei wird überprüft, ob es einen mindestens gleichwertigen Bewerber aus Deutschland oder einem anderen EU-Mitgliedsstaat für die Stelle gibt. Nur wenn das nicht der Fall ist, kann ein Asylbewerber eine Arbeitserlaubnis für den Job erhalten. Diese Vorrangprüfung entfällt erst, nachdem ein Flüchtling mindestens 15 Monate in Deutschland ist.

