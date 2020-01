23.01.2020

Betrieb übergeben und doch weiterarbeiten Arbeiten im Rentenalter: Was ehemalige Betriebsinhaber beachten müssen

Rente heißt noch lange nicht Ruhestand. Nicht nur Arbeitnehmer auch ehemalige Chefs und Betriebsinhaber arbeiten nach der Übergabe weiter. Was sie bei einer Anstellung im Rentenalter beachten müssen.

Von Daniela Lorenz

Auch Unternehmer können nach der Übergabe ihres Betriebes mit Arbeitsvertrag angestellt werden.

Jeder Arbeitgeber kann Arbeitnehmer im Rentenalter weiterbeschäftigen. Doch wie ist die Rechtslage, wenn der Chef oder Inhaber weiterarbeiten will, nachdem er seinen Betrieb übergeben hat? Zu unterscheiden sind zwei Situationen:

1. Unternehmer übergibt seinen Betrieb an einen Dritten oder ein Familienmitglied und wird mit Arbeitsvertrag angestellt

Wird der Arbeitsvertrag geschlossen bevor der ehemalige Betriebsinhaber in das gesetzliche Rentenalter eintritt und enthält dieser neue Arbeitsvertrag eine Regelaltersgrenze, kann die Befristung mehrfach verlängert werden (§ 41 Satz 3 Sozialgesetzbuch (SGB)VI).

Wird der Arbeitsvertrag erst geschlossen, nachdem der ehemalige Betriebsinhaber in das gesetzliche Rentenalter eingetreten ist, kann der Arbeitsvertrag nur für die ersten zwei Jahre sachgrundlos befristet werden (§ 14 Abs. 2 TzBfG). Jede weitere Befristung bedarf dann eines Sachgrundes (§ 14 Abs. 1 TzBfG).

2. Unternehmer übergibt seinen Betrieb an einen Dritten und wird als Geschäftsführer eingestellt

Etwas anderes kann gelten, wenn der ehemalige Betriebsinhaber als Geschäftsführer eingestellt wird, so die Expertin. "Hierbei ist zu differenzieren, ob seine Position ihn als Arbeitnehmer qualifiziert." Arbeitnehmer sei, wer aufgrund eines privatrechtlichen Vertrages (Arbeitsvertrag) im Dienste eines anderen zur Leistung weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet sei. Bei der Bewertung führt das Bundesarbeitsgericht (BAG) eine Gesamtwürdigung aller maßgebenden Umstände des Einzelfalls durch.

"Entscheidend für die Qualifizierung als Arbeitsvertrag ist vor allem die praktische Durchführung des Vertrages und nicht dessen Bezeichnung", sagt Regina Glaser.

Ist der ehemalige Betriebsinhaber danach als Arbeitnehmer zu qualifizieren, so gilt das Gleiche wie zu Konstellation 1.

Ist der ehemalige Betriebsinhaber in seiner Position als Geschäftsführer dagegen als Selbstständiger zu qualifizieren, so gilt § 38 Abs. 1 Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG): Die Bestellung des Geschäftsführers ist zu jeder Zeit widerruflich, es sei denn, im Gesellschaftsvertrag ist etwas anderes geregelt. "Die Gesellschafter können die Bestellung des Geschäftsführers also problemlos widerrufen", so die Expertin. Unter Umständen kann dem Geschäftsführer jedoch ein Entschädigungsanspruch aus dem mit der Gesellschaft geschlossenen Vertrag zustehen.

