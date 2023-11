Kurz vor Jahresende steigt die Lkw-Maut deutlich – das könnte nicht nur Folgen für Spediteure haben, sondern auch für Verbraucher und Handwerker. Aber das sind nicht alle wichtigen Änderungen im Dezember 2023. So muss beispielsweise für manche Rasenmäher künftig eine Kfz-Haftpflicht abgeschlossen werden. Ein Überblick.

Eine der wichtigsten Änderungen im Dezember 2023: Die Lkw-Maut auf deutschen Autobahnen wird erhöht. - © Herr Loeffler - stock.adobe.com

In den Handwerksbetrieben steigen die Weihnachtsfeiern, Familie und Freunde kommen an den Festtagen zusammen und zum Jahreswechsel wird mit einem Glas Sekt angestoßen: Bevor aber die besinnliche Zeit beginnt, gibt es noch einige Änderungen im Dezember 2023, die Verbraucher und auch Handwerksunternehmer im Blick behalten sollen. Das ändert sich im neuen Monat:

Die Änderungen im Dezember 2023

Bahn: Neuer Winterfahrplan

Neue und schnellere Verbindungen, aber auch Baustellen: Kurz vor Jahreswechsel informiert die Deutsche Bahn (DB) über die wichtigsten Änderungen in 2024 und präsentiert den neuen Winterfahrplan. Dieser tritt am 10. Dezember 2023 in Kraft.

Was genau ändert sich? Mit dem neuen Jahresfahrplan sollen etwa Reisende von Berlin noch besser nach München kommen, teilt die Bahn mit. Die Anzahl der Sprinter soll dank einer zusätzlichen Linie verdoppelt werden – dadurch soll es täglich bis zu 14 schnelle Verbindungen je Richtung geben. Eine neue zusätzliche zweistündliche Verbindung soll es zudem zwischen Berlin-Wuppertal-Köln geben. Bahnfahrer zwischen Berlin und Amsterdam sollen von einer Zeitersparnis von rund 30 Minuten profitieren. Die Intercity-Verbindung zwischen Nürnberg, Jena und Leipzig werde zudem deutlich erweitert (fünf Verbindungen täglich).

Außerdem wird das Angebot an Nachtverbindungen ausgebaut (Berlin – Paris/Brüssel) und neue Fahrzeuge wie der ICE 3neo werden häufiger eingesetzt. Im kommenden Jahr wird aber auch das Schienennetz weiter saniert, so DB. Dadurch kommt es zu Fahrplanänderungen. Die wohl größte Baustelle soll im kommenden Jahr im Juli zwischen Frankfurt am Main und Mannheim auf der sogenannten Riedbahn starten. Die Bauarbeiten sollen circa sechs Monate dauern.

Google: Alte Konten werden gelöscht

Ab dem 1. Dezember 2023 werden alte, inaktive Google-Konten bei Google Ads, Gmail oder YouTube gelöscht. Darüber informiert der Suchmaschinenriese auf seiner Supportwebsite und begründet dies mit einer Richtlinie. Als inaktiv wertet Google Konten, die innerhalb von zwei Jahren nicht verwendet wurden, also in denen zum Beispiel keine Mail gelesen, kein Video geschaut oder kein Foto geteilt wurde. Wer sein Konto noch retten will, sollte sich also vor dem Monatswechsel noch einmal anmelden und darin aktiv werden. Laut Google betrifft die Löschung ausschließlich private Konten.

Änderungen im Dezember 2023: Lkw-Maut wird angehoben

Ab 1. Dezember wird eine CO₂-Maut für Lkw erhoben, um den Schadstoffausstoß stärker zu berücksichtigen. Pro Tonne CO₂ beträgt der Aufschlag 200 Euro. Er gilt für Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen. Zum 1. Juli 2024 soll die Mautpflicht zusätzlich für kleinere Transporter ab 3,5 Tonnen greifen. Gute Nachrichten für Handwerker: Für sie gilt eine Ausnahme von der Lkw-Maut. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) befürwortet das, kritisiert aber die Maut-Erhöhungen. Diese dürften in erster Linie zwar die Spediteure treffen, kann aber auch "indirekte Kostensteigerungen für Handwerk und Verbraucher bringen", sagte ZDH-Generalsekretär Holger Schwannecke nach dem Gesetzesbeschluss. Mehr über die Lkw-Maut erfahren Sie hier:

>>> Lesetipp: Gesetz zur Lkw-Maut beschlossen – Handwerker-Ausnahme bleibt

Nebenkostenabrechnung: Wichtig für Mieter und Vermieter

Vielen Mieterinnen und Mietern dürfte im Dezember die Nebenkostenabrechnung für das Jahr 2022 ins Haus flattern. Vermieterinnen und Vermieter sind nämlich einmal im Jahr dazu verpflichtet, die Nebenkosten abzurechnen. Das ergibt sich aus § 556 BGB. Dabei gilt: Die Abrechnung ist dem Mieter spätestens bis zum Ablauf des zwölften Monats nach Ende des Abrechnungszeitraums mitzuteilen. Verpassen Vermieter diese Frist, können sie die Nebenkosten nicht mehr abrechnen. Es sei denn, sie haben die Verspätung nicht selbst verschuldet.

Die Energiekrise im Jahr 2022 könnte dafür sorgen, dass die Nachzahlungen in diesem Jahr besonders hoch ausfallen. Häufig kommt es aber auch zu Fehlern in der Nebenkostenabrechnung. Deshalb sollten Mieter die Abrechnung genau prüfen. Sie haben zwölf Monate nach Erhalt der Nebenkostenabrechnung Zeit für einen Widerspruch. Danach müssen sie zahlen.

Der Mindestlohn in der Pflege steigt

Mehr Geld für Pflegekräfte: Die Mindestlöhne in der Branche steigen zum 1. Dezember 2023. Das sieht die aktuell gültige Pflegemindestlohn-Verordnung vor. Die neuen Mindestlöhne in der Übersicht:

Berufsgruppe Aktuell Ab 1. Dezember 2023 Pflegehilfskräfte 13,90 Euro 14,15 Euro Qualifizierte Pflegehilfskräfte 14,90 Euro 15,25 Euro Pflegefachkräfte 17,65 Euro 18,25 Euro

Laut Bundesregierung gilt dort, wo der spezielle Pflegemindestlohn nicht zur Anwendung kommt, wie zum Beispiel in Privathaushalten, der allgemeine gesetzliche Mindestlohn von aktuell zwölf Euro pro Stunde.

Änderungen im Dezember 2023: Steuer für Rasenmäher

Sie mähen Ihren Rasen mit einem Aufsitzrasenmäher? Auch wenn die Gartenarbeit im Winter meist stillsteht: Im Dezember wird eine EU-Richtlinie umgesetzt, die eine Steuer für Aufsitzrasenmäher vorschreibt. Langsame Fahrzeuge, die mit einer Geschwindigkeit zwischen sechs und 20 Kilometer pro Stunde fahren, benötigen dann eine Kfz-Haftpflicht, berichtet Stiftung Warentest. Die Steuer muss aber nur gezahlt werden, wenn die Maschine auf öffentlichen Wegen gefahren wird. Sie gilt nicht für Fahrten auf dem Privatgrundstück.

Steuererklärung 2019: Die Frist für die freiwillige Abgabe endet

Arbeitnehmer, die nicht zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet sind, können freiwillig eine Steuererklärung beim Finanzamt einreichen. Dafür haben sie genau vier Jahre nach Ablauf des Steuerjahrs Zeit. Bedeutet: Die freiwillige Steuererklärung 2019 muss bis zum 31. Dezember 2023 beim Finanzamt eingegangen sein.

Jahresvignetten für Österreich und die Schweiz

Wer als Handwerkerin oder Handwerker beruflich häufig auch in Österreich oder der Schweiz unterwegs ist, kann die neuen Jahresvignetten 2024 bereits jetzt erwerben. Sie gelten dann schon ab dem 1. Dezember 2023.

Änderungen im Dezember 2023: Neue Etiketten auf Weinflaschen

Eine neue EU-Regelung schreibt vor, dass Angaben zu Zutaten und Nährwerten künftig auf den Etiketten von Weinflaschen zu finden sein müssen. Dies gilt für neu produzierte Weinflaschen ab dem 8. Dezember. Für Verbraucher bedeutet das mehr Transparenz, im Supermarktregal ändert sich optisch aber nicht viel. Vermutlich werden die Etiketten durch die neue Pflicht größer und enthalten zudem einen QR-Code.