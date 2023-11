Fristen vor Weihnachten: So kommen Geschenke per Post rechtzeitig an

Wann muss ich meine Geschenke spätestens verschicken, damit sie vor Weihnachten ankommen? Diese Frage stellen sich derzeit wieder viele Verbraucher und Betriebe. Das sind die Fristen von DHL, Hermes, DPD und GLS für 2023.

Weihnachtskarten können noch bis zum 21. Dezember 2023 verschickt werden.

Nur noch wenige Wochen bis Heiligabend. Wer in diesem Jahr Weihnachtskarten oder kleine Geschenke verschicken möchte, sollte auf die Öffnungszeiten und Fristen der Paketzusteller achten – und die Päckchen am besten nicht auf den letzten Drücker abgeben.

Für das Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr rechnet der Bundesverband Paket und Expresslogistik (BIEK) nämlich mit knapp 715 Millionen verschickten Paketen und Päckchen. Das wären ungefähr zehn Millionen Sendungen weniger als im letzten Jahr. Der Grund für den Rückgang sei die momentane schwierige wirtschaftliche Lage. Zu Spitzenzeiten könnten in der Weihnachtszeit trotzdem bis zu 20 Millionen Sendungen an einem Tag versendet werden, so der Verband.

Wer also möchte, dass sein Weihnachtspräsent pünktlich zum Fest ankommt, sollte es lieber etwas früher abschicken. Standard-Sendungen hätten zwar eine Regellaufzeit von ein bis zwei Werktagen innerhalb Deutschlands – aufgrund der hohen Paketmengen vor den Festtagen, eventuellen Schneestürmen oder Staus könne diese aber nicht immer eingehalten werden, erklärt der BIEK. Wer wirklich auf Nummer sicher gehen wolle, schicke Weihnachtspäckchen bis Mitte Dezember auf die Reise.

DHL Weihnachtsversand: Das sind die Fristen für Weihnachten 2023

Als spätesten Abgabetermin für Pakete und Päckchen nennt DHL den 20. Dezember 2023.

Für den Versand ins Ausland gelten frühere Abgabetermine. Für internationale Pakete und Päckchen in Nachbarländer ist der späteste Abgabetermin der 14. Dezember 2023, in sonstige europäische Länder gilt der 11. Dezember 2023. Außerhalb Europas sollten Pakete bis spätestens 28. November verschickten werden. Wer diese Frist verpasst hat, kann aber einen kostenpflichtigen Extraservice ("Service Premium") verwenden. Damit verschiebt sich die Abgabefrist für Sendungen außerhalb Europas auf den 5. Dezember 2023.

Als Stichtag für Briefe und Postkarten gibt DHL den 21. Dezember 2023 an.

Für nationale und internationale Express-Sendungen gilt der gleiche Stichtag wie für Briefe – spätestens zum 21. Dezember müssen die Sendungen abgegeben werden.

Auch DHL empfiehlt einen früheren Versand der Pakete, um auf Nummer sicher zu gehen: "Damit alle Geschenke rechtzeitig da sind, sollten sie bereits in den Wochen vor Weihnachten bestellt oder verschickt werden."

Hermes Weihnachtsversand: Das sind die Fristen für Weihnachten 2023

Hermes gibt als letzte Frist für die Abgabe national versendeter Päckchen in einem Paketshop den 19. Dezember 2023, zwölf Uhr, an. Hier können Sie einen der 16.500 Paket-Shops in Ihrer Nähe finden.

Damit die Weihnachtszeit stressfrei beginnt, sollten Verbraucher Stoßzeiten in den Filialen meiden. Einige Unternehmen bieten zudem die Möglichkeit, Briefe und Pakete online zu frankieren.

Die Frist für die Paketabholung an der eigenen Haustür ist laut Dienstleister ebenfalls der 19. Dezember 2023. Die Abholungen sollten allerdings bis spätestens 20 Uhr des Vortages online oder telefonisch beauftragt werden.

Päckchen und Pakete, die innerhalb der EU versendet werden, müssen bis spätestens 14. Dezember 2023 verschickt werden. Allerdings vermerkt Hermes auch, dass einzelne Länder abweichen. Individuelle länderspezifische Informationen und Fristen für den internationalen Hermes Versand finden Sie hier.

DPD Weihnachtsversand: Das sind die Fristen für Weihnachten 2023

DPD empfiehlt, Pakete bis spätestens zum 20. Dezember 2023 aufzugeben. Expresspakete kämen rechtzeitig zum Weihnachtsfest an, wenn sie bis zum 22. Dezember 2023 aufgegeben würden. Die Pakete sollten bis zwölf Uhr in einem DPD-Pickup-Paketshos abgegeben werden.

Der 15. Dezember 2023 ist der Stichtag, für den internationalen Versand in die Länder der EU.

GLS Weihnachtsversand: Das sind die Fristen für Weihnachten 2023

Wer seine Pakete über den Paketdienstleister GLS Germany versendet, muss diese spätestens am 20. Dezember um zwölf Uhr in einem GLS-Paketshop bzw. einer Paketstation abgeben, damit es noch rechtzeitig zum Weihnachtsfest in Deutschland ankommt. Pakete für benachbarte EU-Länder müssen mindestens 24 Stunden früher am 19. Dezember abgegeben werden. Die Deadline für alle weiteren EU-Länder ist der 18. Dezember und für den weltweiten Versand der 15. Dezember. tb