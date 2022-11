Wer in diesem Jahr noch eine Lehre anfangen möchte, für den ist es noch nicht zu spät. Im Handwerk können Jugendliche auch im Herbst noch einen Ausbildungsplatz finden. Ausbildungsberater helfen bei der Suche.

Wer noch einen Ausbildugnsplatz sucht, muss nocht bis zum nächsten Jahr warten. Im Herbst werden noch freie Plätze vermittelt. - © Seventyfour - stock.adobe.com

Zwar beginnt das Ausbildungsjahr – je nach Region – bereits im August oder September, doch Handwerksbetriebe bieten auch jetzt noch einen Einstieg an. Wie der Zentralverband des Deutschen Handwerks mitteilt, sind aktuell im Lehrstellenradar noch 22.000 Ausbildungsplätze frei. Offiziell hat nun die sogenannte Nachvermittlungsphase begonnen.

Wo gibt es Hilfe?

Jugendliche, die bislang noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, sollten sich am besten direkt an die Ausbildungsberatung und Passgenaue Besetzung bei den Handwerkskammern oder auch an die Berufsberaterinnen und Berater der Arbeitsagenturen und Jobcenter vor Ort wenden. Sie helfen bei der Suche nach dem passenden Ausbildungsplatz, stellen den Kontakt zu den Betrieben her und informieren über ausbildungsbegleitende Fördermöglichkeiten.

ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer ermutigt noch unentschlossene Jugendliche aktiv zu werden: "Der Start einer Ausbildung ist jederzeit noch möglich! Und ich kann alle jungen Menschen, die noch auf der Suche nach einem zukunftssicheren, spannenden und sinnstiftenden Beruf sind, nur ermutigen, ins Handwerk zu kommen: Denn es sind Handwerkerinnen und Handwerker, die das Morgen machen.“

Bilanz zum Sommer der Berufsbildung

Die Nachvermittlungsphase knüpft nahtlos an den "Sommer der Berufsbildung" an. In den vergangenen Monaten fanden zahlreiche Veranstaltungen statt, um junge Menschen für die zahlreichen Ausbildungsangebote im Handwerk zu begeistern.

Insgesamt zeigt sich der ZDH erfreut über die diesjährige Kampagne. Bereits zum zweiten Mal haben die Partner der Allianz für Aus- und Weiterbildung in diesem Jahr einen "Sommer der Berufsbildung" durchgeführt. Ziel des sechsmonatigen Aktionszeitraumes war es, die Aufmerksamkeit auf die berufliche Bildung zu lenken, junge Menschen für eine duale Ausbildung zu begeistern und sie mit passenden Ausbildungsbetrieben zusammenzubringen.

Mit vielen regionalen und bundesweiten Veranstaltungen haben auch die Handwerksorganisationen von Mai bis Oktober über die vielfältigen und spannenden Ausbildungsberufe im Handwerk informiert.

Der ZDH und das Bundesministerium für Bildung und Forschung haben gemeinsam mit den Handwerkskammern Trier und Potsdam mit den Veranstaltungen „Faszination Handwerk“ und „Handwerk for Future – jetzt eine #AusbildungSTARTEN“ gezeigt, welche Entwicklungsmöglichkeiten es in der dualen Aus- und Weiterbildung gibt und wie das Handwerk aktiv die Zukunft des Landes gestaltet. Über zahlreiche Facebook-Postings und Tweets wurde in den sozialen Medien für die 130 abwechslungsreichen und zukunftsorientierten Ausbildungsberufe im Handwerk geworben. jes