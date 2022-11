Ohne das Handwerk kommt beim Klimaschutz nichts voran. Was es deshalb braucht? Mehr Auszubildende in klimarelevanten Handwerksberufen. In drei neuen Videos wirbt "Das Handwerk" für mehr Nachwuchs – und hat sich mit dem Facebook-Konzern Meta einen prominenten Partner an die Seite geholt. Den ersten von drei Spots sehen Sie hier.

In drei neuen Spots werben Meta und "Das Handwerk" gemeinsam für Klimaberufe. - © Das Handwerk

filter_none WEITERE BEITRÄGE ZU DIESEM ARTIKEL "Und wer setzt das alles um?": Handwerker starten Floß-Aktion

"Nur wenn es gelingt, mehr Menschen für eine klimarelevante Tätigkeit im Handwerk zu gewinnen, kann die Energiewende erfolgreich sein", sagte Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer kürzlich im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung. Die neue Kampagne von "Das Handwerk" setzt genau dort an. "Werde fürs Klima aktiv – hauptberuflich" lautet der Appell der drei Spots, die in den kommenden Wochen für eine Ausbildung in Handwerksberufen wie Dachdecker, Anlagenmechaniker SHK oder Schornsteinfeger werben.

Für die Werbeoffensive hat sich "Das Handwerk" einen prominenten Partner an die Seite geholt. Der Facebook-Konzern Meta wirkte bei der Umsetzung der Spots mit und bietet mit Facebook und Instagram die passenden Plattformen, um die Inhalte reichweitenstark auszuspielen.

Klimawende geht nur mit Handwerk

Die Kampagne mit der Botschaft "Denke um. Für eine nachhaltige Zukunft" richtet sich gezielt an Jugendliche, um sie für die vielfältigen Möglichkeiten, im Handwerk an der Klimawende mitzuarbeiten, zu begeistern.

Denn: Die großen Ziele der Klimawende – so die Überzeugung von Meta und dem deutschen Handwerk – sind nicht zu schaffen ohne Handwerkerinnen und Handwerker, die sie vor Ort umsetzen. Von erneuerbaren Energien, modernen Mobilitätstechniken sowie Solar- und Windanlagen bis hin zu Wärmedämmung, Smart Home, energieeffizienten Sanierungen und der Installation und Wartung von Wärmepumpen: Das Handwerk sorgt ganz praktisch dafür, dass unser Leben klimafreundlicher und nachhaltiger wird.

Rund 30 Gewerke arbeiten am Klimaschutz

In rund 30 Gewerken arbeiten heute 450.000 Handwerksbetriebe mit fast 2,5 Millionen Beschäftigten am Klimaschutz, so der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH). Durch ihre Berufswahl könnten junge Menschen einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten, so Eva-Maria Kirschsieper, Direktorin für Nachhaltigkeit in der EMEA-Region bei Meta. "Wir freuen uns sehr, dass wir das Berufsangebot des Handwerks auf unseren Social-Media-Kanälen vorstellen, wo junge Menschen sich informieren, Inhalte teilen und sich miteinander austauschen." fre