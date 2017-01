24.01.2017

Ökostrom-Förderung vor dem Ende? Wenn die EEG-Umlage mehr Energieeffizienz verhindert

Bäcker verbrauchen besonders viel Energie und zahlen dafür enorme Summen. Jährlich sorgt die EEG-Umlage für weitere Kostensteigerungen. Welche Folgen das in der Praxis hat und warum die Ökostrom-Förderung der Bundesregierung nun sogar vom Bundesrechnungshof kritisiert wird.

Von Jana Tashina Wörrle

Anders als die Backindustrie sind Handwerksbäcker nicht von der EEG-Umlage befreit – und diese steigt Jahr um Jahr. 2017 liegt sie bei 6,88 Cent/kWh. Aus Sicht des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks ist damit längst ein Höchststand erreicht, der die Schmerzgrenze der Betriebe endgültig überschreitet. Auch in den kommenden Jahren rechnen Experten mit einem noch weiteren Anstieg. Das kritisiert Geschäftsführer Friedemann Berg vom Bäckerverband.

"Wir haben den enormen Anstieg der EEG-Umlage in den vergangenen Jahren immer wieder kritisiert – und sehen uns nun durch den Bundesrechnungshof bestätigt", sagt der Rechtsexperte und weist auf eine aktuelle Untersuchung des Bundesrechnungshof (BRH) hin, die die Ökostrom-Förderpraxis der Bundesregierung in Frage stellt.

EEG-Umlage: Unklar, wie hoch die Kosten steigen

Der BRH kritisiert, dass das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) keinen Überblick über die finanziellen Auswirkungen der Energiewende habe. Konkret geht es darum, dass die Frage nach der Bezahlbarkeit der Energiewende nicht genügend berücksichtigt werde. "Der BRH sieht das Risiko, dass es immer teurer wird, die Energiewende nach vorne zu treiben", sagt Berg. Die Bundesregierung könne nicht konkret sagen, bei welcher Höhe die Kosten enden werden.

Von den hohen Strompreisen und der unsicheren finanziellen Lage ist auch die Bäckerei Riegler aus Heidelberg stark belastet. Der mittelständische Betrieb mit 25 Filialen zahlt derzeit jährlich nur für EEG-Umlage, Netzentgelte und sonstige Steuern einen sechsstelligen Betrag. Damit gibt er für die Stromnebenkosten Gelder aus, die Geschäftsführer Hansjörg Riegler lieber in mehr Energieeffizienz investieren würde.

Im Jahr 2005 wurde der Betrieb für seine Energieeinsparungen vom Land Baden-Württemberg ausgezeichnet. "Aktuell würden wir gerne unsere gesamten Leuchtmittel durch LED-Lampen austauschen, doch uns fehlt das Geld und wir können nur Stück für Stück umrüsten", sagt Riegler, dem eine umweltbewusste Betriebsführung sehr wichtig ist.

Bundesrechnungshof: die Kritik Laut einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wirft der BRH dem für die Energiewende zuständigen BMWi vor, keinen Überblick über die aktuellen und künftigen Kosten zu haben, die durch staatliche Förderungen entstehen. "Schwerwiegende Mängel" gebe es bei der Steuerung und Kontrolle der Energiewende, lautet der Vorwurf. In seinem Prüfbericht fordert der BRH Obergrenzen für die Ausweitung der Kosten der Energiewende festzulegen. Die Bezahlbarkeit müsse einen höheren Stellenwert bekommen.

Forderungen nach einer radikalen Änderung der jetzigen Förderpolitik im Rahmen des EEG werden immer lauter. Die jüngsten Äußerungen dazu kommen von einer der Regierungsparteien selbst. So ist erst vor ein paar Tagen ein Diskussionspapier der CDU öffentlich geworden, in dem verlangt wird, dass neue Ökostromanlagen ab 2021 keine Förderung mehr nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) bekommen sollen. Darüber berichtet die FAZ und betont, dass sowohl über das EEG als auch über die Netzentgelte gesprochen werden solle. Allerdings sollen auch die Ziele der Energiewende in den Blick genommen werden und beispielsweise Verschärfungen an die Energieeffizienz von Gebäuden ausbleiben.

Energiewende nicht in Frage stellen

In Frage stellen wollen sowohl der Bäckerverband als auch Hansjörg Riegler die Energiewende an sich jedoch nicht. Der Zentralverband fordert allerdings eine gerechte und bezahlbare Energiewende. Riegler würde gerne noch stärker auf energieeffiziente Technik in seinem Betrieb setzen, doch seine finanziellen Mittel für Investitionen sind begrenzt. Die gestiegenen Kosten muss die Bäckerei Riegler auch an ihre Kunden weitergeben und so sind die Backwaren in den vergangenen Jahren jeweils um ein paar Cent teurer geworden.

"Die Politik schafft durch die EEG-Umlage und die hohen Stromkosten eine Wettbewerbsverzerrung", kritisiert Riegler. Er deutet sowohl in Richtung des Nachbarlands Frankreich, wo die Preise deutlich niedriger liegen als auch auf die Entlastungen der Backindustrie hin, die durch Sonderregeln von der EEG-Umlage befreit sind. "Hier findet eine ungerechte Umverteilung statt, die unbedingt abgeschafft werden muss", sagt der Geschäftsführer.

Ähnlich der Bäckerverband: "Die Politik sollte schnellstmöglich zu einer grundlegend anderen Finanzierung des EEG übergehen", erklärt Daniel Schneider, der Hauptgeschäftsführer des Bäckerverbands. Seiner Meinung nach ist die Energiewende eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Konsequenz hieraus sei, dass die EEG-Umlage durch eine Haushaltsfinanzierung ersetzt werden müsse.

EEG-Umlage: Keine Ausnahmen fürs Bäckerhandwerk

Doch nicht nur das. Schneider fordert zudem, dass es nicht zu einem weiteren Anstieg der Kosten kommen dürfe. "Für die Politik muss es künftig darum gehen, den drastischen Anstieg der Energiekosten, zu dem die EEG-Umlage beiträgt, nicht nur zu bremsen, sondern in ein Sinken der Energiekosten umzukehren", sagt er und weist darauf hin, dass gerade zu Zeiten hoher Steuereinnahmen keine neuen Steuern oder Umlagen eingeführt werden dürften: "Bei vernünftiger Planung sollte der notwendige Betrag der EEG-Umlage – 2016 waren es immerhin etwa 25 Milliarden Euro – ganz oder zumindest teilweise abgedeckt werden können. Es lässt sich niemandem mehr vermitteln, wenn der Finanzminister über sieben Milliarden Überschuss im Haushalt berichtet und auf der anderen Seite klein- und mittelständische Betriebe an jeder Ecke zur Kasse gebeten werden." Die in der Vergangenheit eingegangenen rechtlichen Förderzusagen müssen laut Schneider allerdings aus Gründen des Vertrauensschutzes eingehalten werden.

In Zukunft muss sich aus Sicht des Bäckerhandwerks dennoch einiges verändert werden, wenn die Betriebe von den starken Mehrbelastungen befreit werden sollen. "Anders als einige industrielle Teiglingswerke, die von der EEG-Umlage befreit sind, können die kleinen und mittelständischen Betriebe keine Ausnahmeregelungen für sich in Anspruch nehmen und ihren Betrieb auch nicht ins Ausland verlagern", kritisiert Friedemann Berg.

Daniel Schneider ergänzt: "Wir fordern die Streichung dieser Befreiungen, da unter diesen Umständen kein gerechter Wettbewerb möglich ist. Eine Befreiung des gesamten Bäckerhandwerks steht für uns nicht zur Debatte, da auf diese Art und Weise neue Kosten verursacht werden, die andere an anderer Stelle bezahlen müssen."