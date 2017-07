14.07.2017

Streitschlichtung in Bauangelegenheiten Verbraucherstreit: Neue Schlichtungsstelle für das Bauhandwerk

Speziell für das Bauhandwerk gibt es mit www.ombudsmann-immobilien.de eine neue Schlichtungsstelle für Streitigkeiten mit Verbrauchern, die sich aus Bauträger- oder Bauverträgen ergeben.

Betriebe des Bauhandwerks müssen als Schlichtungsstelle jetzt www.ombudsmann-immobilien.de angeben. - © schulzie/Fotolia.com

Seit Februar 2017 müssen Unternehmen in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und in ihrem Internetauftritt darauf hinweisen, ob sie im Streitfall an einer Streitschlichtung gemäß VSBG (Gesetz über die alternative Streitbeilegung in Verbrauchersachen) teilnehmen und auf eine zuständige Schlichtungsstelle hinweisen. Da eine Schlichtungsstelle speziell für Bauangelegenheiten bisher nicht eingerichtet war, konnten Betriebe des Bauhandwerks auf die Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle verweisen, wenn sie sich bereit erklärt haben, an diesem Verfahren teilzunehmen.

Nun haben der Immobilienverband Deutschland (IVD) und der Verband Privater Bauherren (VPB) eine Schlichtungsstelle für Bauangelegenheiten eingerichtet (ombudsmann-immobilien.de). Sie ist zuständig für Streitigkeiten zwischen einem Verbraucher und einem Unternehmer aus einem Bauträgervertrag oder einem Bauvertrag. Betriebe des Bauhandwerks müssen von jetzt an aufgrund dieser Zuständigkeit, die Schlichtungsstelle www.ombudsmann-immobilien.de angeben, wenn sie an einer Schlichtung teilnehmen wollen. Spätestens jedoch nach Entstehen einer Streitigkeit, wenn Betriebe den Verbraucher auf die zuständige Schlichtungsstelle hinweisen müssen – selbst dann, wenn sie sich nicht an einem Streitbeilegungsverfahren beteiligen wollen. dan