Tipp: Die Abgabe von Getränken ist eine selbständige Leistung und keine Nebenleistung zur Speisenabgabe. Aus diesem Grund kommt für ein verkauftes Getränk im Regelfall der 19-prozentige Umsatzsteuersatz in Betracht. Ausnahmen – also der 7-prozentige Umsatzsteuersatz – kann dagegen bei Milchmischgetränken in Betracht kommen (siehe Infos am Ende des Beitrags).