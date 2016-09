27.09.2016

Gebühren für die Öffentlich-Rechtlichen Rundfunkbeitrag: Was rechtlich gilt und sich ändern könnte

Viele Handwerker ärgern sich über die Berechnung des Rundfunkbeitrags. Zahlen müsse Unternehmen für jede einzelne Betriebsstätte und jedes Firmenfahrzeug. Anfang Dezember muss das Bundesverwaltungsgericht entscheiden, ob es auch künftig dabei bleibt.

Vorteil für Kleinbetriebe: Sie müssen nur ein Drittel des Regelbeitrags pro Betriebsstätte zahlen. - © Foto: Marek Gottschalk/Fotolia.com

Bisher hat noch kein Urteil die Unrechtmäßigkeit des Rundfunkbeitrags festgestellt. Klagen gab es bereits mehrere wie etwa beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof und dem Oberverwaltungsgericht Münster. Zuletzt erklärte auch das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig den Beitrag für rechtens. Doch dabei ging es um Beschwerden von Privatleuten.

Nun müssen sich die Leipziger Richter wieder mit dem Thema befassen, denn Ende des Jahres müssen sie über den Rundfunkbeitrag für Gewerbebetriebe entscheiden. Die Verhandlung der Klagen des Autovermieters Sixt und des Discounters Netto ist nach Angaben des Gerichts für den 7. Dezember angesetzt worden. (Az.: BVerwG 6 C 49.15 sowie BVerwG 6 C 12.15 - 14.15).

Rundfunkbeitrag: Was soll sich ändern?

Dann wird es darum gehen, ob der Rundfunkbeitrag weiterhin nach Betriebsstätten, Beschäftigten und Firmenfahrzeugen berechnet wird. Sixt und Netto halten das für verfassungswidrig. Die Vorwürfe:

Es werde ein Runfunkempfang vermutet, obwohl zahlreiche Betriebe gar keine Empfangsgeräte hätten.

obwohl zahlreiche Betriebe gar keine Empfangsgeräte hätten. Betriebe mit vielen Filialen würden benachteiligt.

würden Außerdem sei der Beitrag eine Steuer und die Bundesländer hätten dafür keine Gesetzgebungskompetenz.

Die Unternehmen fordern eine gerechte Berechnung des Rundfunkbeitrags gemessen an der tatsächlichen Nutzung und statt pro Filiale und Fahrzeug nur ein einzelner Beitrag.

Rundfunkbeitrag: Was gilt aktuell?

Das Berechnungsmodell des Rundfunkbeitrags ist und bleibt umstritten. Auch im Handwerk gibt es Betriebe, die das im Januar 2013 reformierte Rundfunkbeitragssystem für ungerecht halten. Demnach müssen jeder Privathaushalt und jedes Unternehmen den Beitrag zahlen – unabhängig davon, ob Empfangsgeräte vorhanden sind und tatsächlich genutzt werden. Der monatliche Regelbeitrag liegt seit 1. April 2015 bei 17,50 Euro.

Bei der Beitragsberechnung bildet nicht das Gesamtunternehmen die Grundlage, sondern jede einzelne Betriebsstätte. Dazu zählen die Filialen der Firma und auch jedes gewerblich angemeldete Kraftfahrzeug. Das hat zur Folge, dass Filialbetriebe wie Bäckereien oder Friseure verhältnismäßig hohe Beiträge leisten müssen. Auch Betriebe, die für ihre Arbeit einen großen Fahrzeugpool benötigen – etwa Unternehmen der Kfz- und Baubranche – werden besonders stark belastet.

So wird der Rundfunkbeitrag eingetrieben Genau 61 Tage saß Sieglinde Baumert in der JVA Chemnitz ein, weil sie sich über Jahre weigerte, den Rundfunkbeitrag von ARD, ZDF und Deutschlandradio zu zahlen. Es ist der bisher erste bekannt gewordene Fall, dass jemand wegen nicht gezahlter Rundfunkbeiträge in Haft musste. Der Weg dorthin ist allerdings weit und dürfte deshalb ein Einzelfall bleiben. Ende 2014 wurden in Deutschland 4,5 Millionen rückständige Beitragskonten gezählt. Damit befand sich etwa jeder zehnte Beitragspflichtige im Rückstand. Wer sich über einen längeren Zeitraum der Beitragszahlung verweigert, muss mit einer konsequenten Forderungseintreibung rechnen. Zunächst wird gegen säumige Zahler ein mehrstufiges schriftliches Mahnverfahren geführt. Bleibt die Zahlung aus und erfolgt kein Widerspruch gegen den Beitragsbescheid, wird die Vollstreckung eingeleitet. "Bei andauernder Verweigerung kann der Gerichtsvollzieher zur Abgabe einer Vermögensauskunft auffordern", erklärt Andreas Wagnitz, Rechtsberater der Handwerkskammer für München und Oberbayern. Damit lässt sich feststellen, ob der Beitragspflichtige überhaupt zahlungsfähig ist. Sieglinde Baumert lehnte auch die Abgabe der Vermögensauskunft ab. Als letztes Mittel greift dann die Erzwingungshaft, die bis zu sechs Monate dauern kann.

Rundfunkbeitrag: Welche Sonderregeln gelten für Kleinbetriebe?

Trotz der Unverhältnismäßigkeit der Berechnung, hätte die wirtschaftlichen Folgen der Beitragsreform aus dem Jahr 2013 für das Handwerk allerdings noch weitaus ­drastischer ausfallen können. So hat sich der Zentralverband des Deutschen Handwerks erfolgreich dafür eingesetzt, dass Kleinbetriebe nicht genauso viel zahlen müssen wie ­mittelständische und große Unternehmen.

Der Beitrag wird gestaffelt, abhängig von der Anzahl der Mitarbeiter, berechnet. Insgesamt sind im Staatsvertrag zehn Beitragsstufen festgelegt. Etwa 90 Prozent der Handwerksbetriebe müssen nur ein Drittel des Regelbeitrags zahlen, weil sie weniger als neun Mitarbeiter beschäftigen. Betriebsinhaber, Auszubildende, Mitarbeiter in Elternzeit und Minijobber werden nicht bei der Ermittlung der Beschäftigtenzahl berücksichtigt.

Für Kleinbetriebe in der ersten Beitragsstufe fallen im Monat 5,83 Euro pro Betriebsstätte an. Zudem ist ein Firmenfahrzeug beitragsfrei, für jedes weitere fallen ebenfalls 5,83 Euro an. Zum Vergleich: Ein Großkonzern mit 20.000 und mehr Beschäftigten muss pro Betriebsstätte monatlich 3.150 Euro zahlen.

Trotzdem kann es sich für Kleinbetriebe auf Dauer durchaus wirtschaftlich bemerkbar machen, wenn sie nach Einstellung oder Entlassung von Mitarbeitern in eine neue Beitragsstufe rutschen.

Deshalb ist es sehr wichtig, die Berechnung des Beitragsbescheids genau zu prüfen und Änderungen jährlich mitzuteilen. Im Zweifel kann man sich zunächst direkt an den Beitragsservice zu wenden. Je nach Bundesland ist es auch möglich, innerhalb eines Monats gebührenfrei Widerspruch gegen den Bescheid einzulegen. sg/dpa