Checkliste für den Investitionsabzugsbetrag Investitionsabzug: So sparen Sie Steuern

Bei der Ermittlung des Gewinns für die Steuererklärung steht kleinen und mittelständischen Handwerksbetrieben ein Steuersparmodell der Superklasse zur Verfügung. Die Rede ist vom Investitionsabzugsbetrag nach § 7g EStG. Liegen die Voraussetzungen dafür vor, winken einem Unternehmer Steuererstattungen, ohne tatsächlich einen Cent ausgegeben zu haben.

Von Bernhard Köstler

Wer investiert und damit seinen Gewinn vergrößert, kann damit auch noch Steuern sparen.

Das Bundesfinanzministerium hat aufgrund zahlreicher Urteile des Bundesfinanzhofs ein Infoschreiben zum Investitionsabzugsbetrag veröffentlich, das viele Zweifelsfragen beantwortet. Die Informationen der folgenden Passagen stammen aus dem Gesetzestext, aus Urteilen zum Investitionsabzugsbetrag und aus dem aktualisierten Schreiben des Bundesfinanzministeriums (BMF, Schreiben v. 20.11.2013, Az. IV C 6 – S 2139-b/07/10002).

Darum geht es beim Investitionsabzugsbetrag

Beim Investitionsabzugsbetrag nach § 7g EStG dürfen 40 Prozent der voraussichtlichen Anschaffungskosten beweglicher Anlagegegenstände vom Gewinn des Handwerksbetriebs abgezogen werden, wenn die Investition innerhalb der nächsten drei Jahre geplant ist. Also eine Gewinnminderung ohne einen Cent ausgeben zu müssen.

Beispiel: Frau Müller, Inhaberin einer Metzgerei, plant in den Jahren 2017 bis 2019 den Kauf neuer Küchenmaschinen. Geplante Kosten: 100.000 Euro.

Folge: Erfüllt Frau Müller alle Voraussetzungen des § 7g EStG, darf sie bereits vom Gewinn 2016 einen Investitionsabzugsbetrag von 40.000 Euro abziehen (40% von 100.000 Euro).

1x1 zum Investitionsabzugsbetrag Der Investitionsabzugsbetrag darf nur für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens geltend gemacht werden. Er scheidet also bei geplanten Investitionen in Immobilien, Kundenstamm oder Lizenzen aus. Der Investitionsabzugsbetrag darf am Ende des Jahres insgesamt nur 200.000 Euro betragen. Der Abzug des Investitionsabzugsbetrags setzt voraus, dass dem Finanzamt die Höhe des Investitionsabzugsbetrags zu Kontrollzwecken elektronisch übermittelt wird. Der Investitionsabzugsbetrag wird nicht gebucht. Er wird außerhalb der Bilanz wie Betriebsausgaben vom ermittelten Gewinn abgezogen. Handwerksbetriebe, die ihren Gewinn 2017 schon heute aufs Jahr hochrechnen und in den nächsten Jahren begünstigte Investitionen planen, können beim Finanzamt die am 10. Dezember fälligen Einkommen- beziehungsweise Körperschaftsteuervorauszahlungen 2017 aufgrund des Investitionsabzugsbetrags herabsetzen lassen. Steuertipp: Eine Funktionsbeschreibung muss seit 2016 nicht mehr erfolgen. Sie müssen dem Finanzamt in der Gewinnermittlung also nicht sagen, für welchen Gegenstand Sie den Investitionsabzugsbetrag abziehen. Vorteil: Sie können innerhalb des Dreijahres-Zeitraums kaufen, was Sie möchten – vorausgesetzt es handelt sich um bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens.

Voraussetzung 1: Begünstigte Wirtschaftsgüter

Begünstigt ist nur der geplante Kauf von beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens. Hier eine Übersicht, für welche Wirtschaftsgüter ein Investitionsabzugsbetrag abgezogen werden kann und für welche nicht:

Begünstigte Wirtschaftsgüter Nicht begünstigte Wirtschaftsgüter Maschinen Gebäude Fahrzeuge Rechte PC Kundenstamm Einrichtungsgegenstände Software Werkzeuge Patente

Eine Besonderheit zu Software sollten Sie kennen: Trivialprogramme sind abnutzbare bewegliche und selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter. Computerprogramme, deren Anschaffungskosten nicht mehr als 410 Euro betragen, sind wie Trivialprogramme zu behandeln (Richtlinie 5.5 Abs. 1 EStR).

Wie hoch die Kosten für den Investitionsgegenstand sind, ist ebenfalls unbedeutend. Der Investitionsabzugsbetrag kann sich gerade für billige Gegenständen anbieten, um im Jahr der Investition vom Sofortabzug geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) profitieren zu können.

Beispiel: Sie planen in den nächsten Jahren den Kauf von zwanzig neuen Bürostühlen im Wert von jeweils 600 Euro netto. Dafür können Sie einen Investitionsabzugsbetrag von 240 Euro je Stuhl abziehen. Im Jahr der Investition mindert sich der abzuschreibende Kaufpreis auf 360 Euro. In diesem Fall muss der Bürostuhl nicht auf 13 Jahre verteilt abgeschrieben werden, sondern es greift der Sofortabzug für gerungwertige Wirtschaftsgüter (= Wirtschaftsgüter mit einem Nettowert von maximal 410 Euro).

Tipp: Ohne Bedeutung ist es, ob das Wirtschaftsgut, dessen Kauf beabsichtigt ist, neu oder gebraucht ist. Der Investitionsabzugsbetrag ist in beiden Fällen abziehbar.

Voraussetzung 2: Betriebsgrößenmerkmale

Je nachdem, nach welcher Methode ein Unternehmer seinen Gewinn ermittelt, gelten als Voraussetzung für den Abzug des Investitionsabzugsbetrags folgende Besonderheiten:

Einnahmen-Überschussrechnung : Ermittelt ein Handwerker seinen Gewinn nach der Einnahmen-Überschussrechnung, darf sein Gewinn vor Abzug des Investitionsabzugsbetrags nicht mehr als 100.000 Euro betragen.

Ermittelt ein Handwerker seinen Gewinn nach der Einnahmen-Überschussrechnung, darf sein Gewinn vor Abzug des Investitionsabzugsbetrags nicht mehr als 100.000 Euro betragen. Bilanzierung : Bei Gewinnermittlung durch Bilanzierung darf der Wert des Betriebsvermögens im Abzugsjahr nicht mehr als 235.000 Euro betragen.

Beispiel zur Einnahmen-Überschussrechnung: Ein selbständiger Handwerker, Einnahmen-Überschussrechner, hat 2016 einen Gewinn von a) 110.000 Euro oder b) 99.000 Euro. Für geplante Investitionen möchte er einen Investitionsabzugsbetrag von 10.000 Euro abziehen.

Variante a Variante b Gewinn 2016 vor Abzug des Investitionsabzugsbetrags 110.000 Euro 99.000 Euro Investitionsabzugsbetrag Nicht abziehbar -10.000 Euro Gewinn 2016 endgültig 110.000 Euro 89.000 Euro

Besonderheit bei Bilanzierung

Bei einer Gewinnermittlung nach § 4 Absatz 1 oder § 5 EStG ist das Betriebsvermögen eines Gewerbebetriebes am Ende des Wirtschaftsjahres des beabsichtigten Abzuges nach § 7g Absatz 1 EStG wie folgt zu ermitteln:

Anlagevermögen …….. Euro + Umlaufvermögen …….. Euro + aktive Rechnungsabgrenzungsposten …….. Euro - Rückstellungen …….. Euro - Verbindlichkeiten …….. Euro - steuerbilanzielle Rücklagen (z. B. § 6b EStG, Ersatzbeschaffung) …….. Euro - passive Rechnungsabgrenzungsposten …….. Euro = Betriebsvermögen im Sinne des § 7g Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 Buchstabe a EStG …….. Euro

Voraussetzung 3: Betriebliche Mindestnutzung und Verbleibensvoraussetzung

Die Inanspruchnahme eines Investitionsabzugsbetrages setzt voraus, dass das begünstigte Wirtschaftsgut mindestens bis zum Ende des dem Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung folgenden Wirtschaftsjahres (Verbleibens- und Nutzungszeitraum) in einer inländischen Betriebsstätte des Betriebes ausschließlich oder fast ausschließlich betrieblich genutzt wird (§ 7g Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe b EStG).

Infos zur Verbleibensvoraussetzung

Die Verbleibens- und Nutzungsvoraussetzung wird insbesondere dann nicht mehr erfüllt, wenn das Wirtschaftsgut innerhalb des zweijährigen Verbleibens- und Nutzungszeitraums

veräußert oder entnommen wird,

oder entnommen wird, einem Anderen für mehr als drei Monate entgeltlich oder unentgeltlich zur Nutzung überlassen wird (z. B. längerfristige Vermietung) oder

wird (z. B. längerfristige Vermietung) oder in einen anderen Betrieb, in eine ausländische Betriebsstätte oder in das Umlaufvermögen überführt wird.

Die Verbleibens- und Nutzungsvoraussetzung gilt dagegen als erfüllt, wenn das vorzeitige Ausscheiden des Wirtschaftsgutes unmittelbar auf einem nicht vom Willen des Steuerpflichtigen abhängigen Ereignis beruht, z. B. infolge

Ablaufes der Nutzungsdauer wegen wirtschaftlichen Verbrauches,

wegen wirtschaftlichen Verbrauches, Umtausches wegen Mangelhaftigkeit gegen ein anderes Wirtschaftsgut gleicher oder besserer Qualität oder

wegen Mangelhaftigkeit gegen ein anderes Wirtschaftsgut gleicher oder besserer Qualität oder höherer Gewalt oder behördlicher Eingriffe (s. R 6.6 Absatz 2 EStR).

Infos zur betrieblichen Mindestnutzung

Eine oftmals vernachlässigte Voraussetzung für die Zulässigkeit des Investitionsabzugsbetrags ist die mindestens 90-prozentige betriebliche Nutzung des Anlagegegenstandes nach erfolgter Investition im Jahr der Investition und im Folgejahr. Wird diese Voraussetzung nicht eingehalten, ändert das Finanzamt den ursprünglichen Steuerbescheid und kippt den abgezogenen Investitionsabzugsbetrag.

Folge: Steuernachzahlungen.

Diese Voraussetzung wird meist Unternehmern zum Verhängnis, die für einen Firmenwagen einen Investitionsabzugsbetrag geltend machen. Wird die 90-prozentige betriebliche Nutzung nicht durch ein Fahrtenbuch nachgewiesen, sind die Voraussetzungen nicht erfüllt. Denn bei Ermittlung der Privatnutzung nach der 1-Prozent-Regelung wird eine mehr als 10-propzentige Privatnutzung unterstellt.

Tipp: Die mindestens 90-prozentige betriebliche Nutzung bezieht sich übrigens auf die beiden Jahre insgesamt.

Das bedeutet im Klartext: Selbst wenn die mindestens 90-prozentige betriebliche Nutzung in einem der beiden Jahre nicht erfüllt ist, jedoch für beide Jahre zusammen schon, bleibt es bei dem Investitionsabzugsbetrag.

Voraussetzung 4: Benennung des Wirtschaftsgutes nach der Funktion seit 2016 nicht mehr erforderlich

Für die Gewinnermittlung 2016 verzichtet das Finanzamt erstmals auf eine Funktionsbeschreibung zu dem Gegenstand, der innerhalb der nächsten drei Jahre gekauft werden soll. Das hat enorme Vorteile gegenüber der Gesetzeslag bis Ende 2015.

Planen Sie 2016 den Kauf eines neuen Transporters und investieren dann 2019 doch in eine neue Maschine, ist der Investitionsabzugsbetrag nicht zu beanstanden. Nach Rechtslage bis Ende 2015 hätte das bedeutet, dass das Finanzamt den Investitionsabzugsbetrag rückwirkend zu Fall bringt und neben Steuernachzahlungen auch noch Nachzahlungszinsen festsetzt.

Das Finanzamt braucht für ab 2016 abgezogene Investitionsabzugsbeträge zwar keine Funktionsbeschreibung mehr. Doch das Finanzamt fordert im Gegenzug die Übermittlung des Werts des ab 2016 abgezogenen Investitionsabzugsbetrags in elektronischer Form.

Hintergrund: Das Finanzamt überwacht. Ob die geplante Investition tatsächlich innerhalb des Dreijahreszeitraums realisiert wird.

Voraussetzung 5: Investitionsabzugsbetrag im Jahr vor der Existenzgründung

Wer im Jahr 2017 den Schritt in die handwerkliche Selbständigkeit plant, kann bereits vor Betriebseröffnung im Jahr 2016 für geplante Investitionen in den Jahren 2017 bis 2019 einen Investitionsabzugsbetrag abziehen. Der dabei entstehende Verlust kann mit anderen Einkünften des Gründers in spe Steuer sparend verrechnet werden.

Bisher musste zur Glaubhaftmachung der Investition vor der eigentlichen Gründung des Betriebs eine verbindliche Bestellung vorgelegt werden. Das ist nach dem neuen BMF-Schreiben nun nicht mehr notwendig. Es genügt, wenn die Investition ausreichend konkretisiert wird.

Tipp: "Ausreichend konkretisiert" ist die Investition vor Betriebseröffnung, wenn

bereits Kosten angefallen sind,

wenn die Investitionen in einem Business-Konzept enthalten sind

wenn bereits Finanzierungszusagen der Bank vorliegen.

Tipp: Allein die Einholung von unverbindlichen Angeboten sowie Kostenvoranschlägen oder die Teilnahme an Informationsveranstaltungen reichen jedoch nicht als Nachweis der Investitionsabsicht aus, da diese ersten Vorbereitungshandlungen für den Steuerpflichtigen in der Regel kostenfrei und risikolos sind.

