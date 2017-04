03.04.2017

Smart Meter Intelligente Stromzähler verspäten sich

Per Gesetz sind neue intelligente Stromzähler, die übers Internet mit den Netzbetreibern verbunden sind – sogenannte Smart Meter – vorgeschrieben. Großverbraucher wie Gewerbekunden sollen eigentlich schon seit Jahresbeginn mit den neuen Geräten ausgestattet werden. Doch diese sind noch gar nicht auf dem Markt. Was das Gesetz vorsieht und wer wie profitiert.

Von Jana Tashina Wörrle

Die Stromzähler der neuen Generation messen mehr als nur einen Jahresverbrauch. Doch bislang können sie noch nicht in der Praxis eingesetzt werden, da ihnen noch entscheidende Technik fehlt: die Schnittstellen... - © Sashkin/Fotolia.com Weitere Beiträge zu diesem Artikel Digitalisierung: So steht es im Handwerk

Digitalisierung: Berufsschulen und Betriebe hinken hinterher

Eigentlich sind es zwei Geräte in einem: Ein moderner Stromzähler, der statt eines Jahresverbrauchs im 15-Minuten-Takt anzeigen kann, wie viel Strom verbraucht wird, und ein Gerät, das über das Internet die Verbrauchsdaten an den Stromnetzbetreiber weitergibt, das sogenannte Smart Meter Gateway. Beide gemeinsam nennen sich "intelligentes Messsystem" bzw. "Smart Meter" und sie sind bereits seit diesem Jahr Pflicht – zumindest für diejenigen mit einem Verbrauch von mehr als 10.000 Kilowattstunden im Jahr. Doch bei der Einführung gibt es ein Problem: Nur der Teil der modernen Stromzähler kann bisher das, was er verspricht. Die zweite Technik ist noch gar nicht auf dem Markt angekommen.

Gesetzlich vorgeschriebene Technik ohne passende Geräte

"Momentan befinden sich die ersten Produkte in der Zertifizierung", sagt Johanna Kardel vom Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv). Da das Gesetz jedoch vorgibt, dass mindestens drei Anbieter Geräte bereitstellen müssen, die die Netzbetreiber dann bei den Stromkunden einbauen, verschiebt sich der erste wirkliche Praxiseinsatz wahrscheinlich bis zum Jahresbeginn 2018. "Aktuell sind Smart Meter Gateways noch nicht verfügbar", bestätigt auch der Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH).

Doch was ändert sich durch die neuen Stromzähler? Müssen sich gewerbliche und private Stromkunden selbst darum kümmern, dass sie ein neues Gerät bekommen? Und wie schätzt das Elektrohandwerk, das die neuen Stromzähler einbauen soll, die aktuelle Lage ein? Wichtige Fragen und Antworten im Überblick.

Wann werden Smart Meter für wen zur Pflicht?

Schon seit dem 1. Januar 2017 ist das Gesetz in Kraft, das den schrittweisen Einbau der neuen intelligenten Messsysteme vorschreibt. Pflicht ist eine Installation im Laufe dieses Jahres aber nur für diejenigen, die mehr als 10.000 Kilowattstunden Strom jährlich verbrauchen – also Gewerbekunden, Industrie und Privathaushalte, die beispielsweise noch mit Nachspeicheröfen heizen. Außerdem bekommen Besitzer von stromerzeugenden Anlagen mit mehr als sieben Kilowatt Nennleistung ein Messsystem im Auftrag ihres Netzanbieters eingebaut.

In einer zweiten Stufe gilt die Pflicht auch für Stromkunden mit einem Verbrauch von 6.000 bis 10.000 Kilowattstunden. Für sie greift die Pflicht ab 2020. Für all diejenigen, die einen noch niedrigeren Verbrauch haben, ist ein Einbau freiwillig oder kann auf Wunsch des Messstellenbetreibers erfolgen.

Einfordern kann ihn jedoch jeder von seinem Messstellenbetreiber, in der Regel ist das der Stromnetzbetreiber. Genau dieser ist es auch, der auf die Stromkunden nun zukommen und den Einbau organisieren muss. Die Kosten dafür kann er allerdings auf sie umlegen – über eine jährliche Pauschale in der Stromkostenabrechnung, quasi als eine Art Gerätemiete und Kosten für den Einbau oder Wartung. "Dabei ändert sich aber nur die Höhe der Kosten, denn auch heute schon sind die Zähler ein Kostenpunkt auf den Stromrechnungen", sagt Johanna Kardel.

Smart Meter: Mit welchen Kosten für Einbau und Betrieb muss man rechnen?

Es gibt eine gesetzliche Obergrenze für die Kosten des Einbaus und die Miete der Geräte, die die Netzbetreiber mit der Stromrechnung an ihre Kunden weitergeben. So schreibt der Gesetzgeber vor, dass die Stromkunden, die mehr als 10.000 bis 20.000 Kilowattstunden verbrauchen maximal 130 Euro im Jahr bezahlen müssen. Wer zwischen 6.000 und 10.000 Kilowattstunden verbraucht, soll nicht mehr als 100 Euro jährlich zahlen müssen.

Die Obergrenzen richten sich nach dem Betrag, den man theoretisch sparen kann, wenn man durch den intelligenten Zähler einen besseren Überblick über den eigenen Stromverbrauch hat. Das hat eine Kosten-Nutzen-Analyse ergeben, die die Bundesregierung vor der Gesetzeseinführung in Auftrag gegeben hat.

Bedenken hat der ZVEH bezüglich derjenigen, die auf sehr kleinem Niveau Strom ins Netz einspeisen und deshalb bereits jetzt ein Messsystem bekommen und dafür bezahlen müssten. "Da selbst bei relativ kleinen Einspeiseanlagen Messsysteme vorgeschrieben sind, werden hier in vielen Konstellationen die Messkosten zur Unwirtschaftlichkeit führen. Wir hätten daher eine Deckung der Kosten über den Nutzen für die Netzführung bevorzugt", sagt Herbert Christ, Referatsleiter Technik beim ZVEH.

Welches Gesetz regelt die neuen Pflichten?

Hinter den neuen Pflichten zur Nutzung der intelligenten Stromzähler steht das "Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende". Dieses richtet sich bei den Stromzählern nach Vorgaben der Europäischen Kommission, die den Mitgliedstaaten vorschreibt, 80 Prozent der Letztverbraucher mit intelligenten Messsystemen auszustatten.

Im Gesetz enthalten ist ein Passus, der vorgibt, dass die genannten Zeitpunkte, ab denen die Pflichten greifen, daran geknüpft sind, dass die Geräte auch bereitstehen. Solange es also keine passenden Geräte gibt, kann das Gesetz nicht in der Praxis umgesetzt werden. So gibt es auch keinen zeitlichen Druck für die Messstellenbetreiber ihren Pflichten nachzukommen. "Auch die Stromkunden können einfach abwarten, bis sich ihr Messstellenbetreiber an sie wendet", sagt Kardel.

Welche Vorteile bieten die intelligenten Stromzähler den Nutzern?

Der größte Unterschied zu den bisherigen Stromzählern besteht darin, dass statt nur eines Jahresverbrauchs als einzige Gesamtmesszahl alle 15 Minuten Daten abgerufen werden können. Das macht den Stromverbrauch im Tagesablauf sichtbar. Zwar können die Geräte auch dann nur eine Gesamtzahl liefern und keine Angaben zu einzelnen Geräten, dennoch wird sichtbar, dass der Verbrauch eventuell stark ansteigt, wenn man ein bestimmtes Geräte zu einer bestimmten Zeit einschaltet.

Die Stromverbraucher erhalten damit Aufschluss darüber, wann sie den meisten Strom verbrauchen und können darauf reagieren. Voraussichtlich werden die Stromanbieter künftig auch flexible Tarife anbieten, die es ermöglichen, Geräte automatisch dann zu nutzen, wenn Strom günstig ist – auch etwa dann, wenn gerade sehr viel davon vorhanden ist, weil von Windrädern oder Solaranlagen gerade sehr viel ins Netz eingespeist wird. Im Zusammenhang mit der Energiewende steht dabei auch, dass so Elektroautos oder Wärmepumpen dann günstiger geladen und genutzt werden könnten.

"Smart Meter tragen zum Erfolg der Energiewende bei", sagt deshalb auch Herbert Christ. Genau an dieser Stelle sieht er die gesicherte Kommunikationsverbindung zu den Energieversorgern als besonders wichtig an. Diese erhalten so auch von all denen, die Energie aus dezentralen Anlagen – beispielsweise kleinen Solaranlagen auf Hausdächern – ins Netz einspeisen die Daten des Verbrauchs und der Einspeisung. Parallel könne so auch der Netzzustand erfasst werden.

Grundsätzlich ist aber nicht nur das Geldsparen, sondern auch das Stromsparen an sich ein Ziel des Gesetzes zur Smart-Meter-Pflicht sowie eine bessere Abstimmung von Stromverbrauch an die Verfügbarkeit des Stroms aus erneuerbaren Energien – sowohl aus dezentralen als auch aus den großen überregionalen Netzen. Doch auch hier wird mehr versprochen als bisher möglich ist: "Die flexiblen Tarife gibt es noch gar nicht. Davon abgesehen lohnt es sich in Anbetracht des hohen Fixanteils durch beispielsweis Netzentgelte wahrscheinlich auch langfristig für die meisten gar nicht. Überraschenderweise sehen wir aber dafür derzeit die ersten Angebote, die alle auf Flatrates basieren", gibt die Energieexpertin des vzbv zu bedenken.

Großer Kritikpunkt Datensicherheit: Wie sichern die Geräteanbieter den Datenschutz?

Schon seitdem über intelligente Stromzähler diskutiert wird, ist die Sicherheit der Daten ein Thema. Denn nicht nur die Stromkunden selbst bekommen mehr Transparenz zu ihren Verbräuchen, sondern auch die Stromkonzerne haben Zugriff darauf. Vorgaben für eine ausreichende Datensicherheit hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erarbeitet. "Die hohen Anforderungen an die Sicherheit sind auch einer der Gründe, dass sich die Umsetzung der EU-Vorgaben in Deutschland so lange hingezogen haben", erklärt Johanna Kardel. "Das war auch richtig und hat zu einem europaweit einmaligen Sicherheitskonzept geführt."

"An den Datenschutz werden durch das BSI-Schutzprofil sehr hohe Anforderungen gestellt. Jedes Smart Meter Gateway muss zur Verschlüsselung der Daten einen Hardware-Chip verwenden, der sich von allen anderen eingesetzten Chips unterscheidet", erklärt Techniker Herbert Christ. Darüber hinaus könne ein Smart Meter Gateway nur vom Administrator zur Übertragung von Daten bewegt werden und zwar zunächst nur an dessen Adresse. Absolute Sicherheit könne aber auch dadurch noch nicht garantiert werden, gibt er zu bedenken. "Die Infrastruktur der intelligenten Messsysteme muss eng überwacht werden. Es müssen Antworten gegen potenzielle Angriffe und zur Behebung von Sicherheitslücken entwickelt werden", so Christ.

Gelten die Vorgaben zu Smart Metern auch für Gas und Wasser?

Grundsätzlich gelten die neuen Gesetzesvorgaben für alle Verbräuche, doch in der Anfangsphase der Umsetzung beziehen sich die neuen Messgeräte nur auf den Strom. Wann weitergehende Pflichten greifen und wann die dafür nötigen Geräte auf dem Markt sind, lässt sich heute noch nicht absehen.

"Die eigentlichen Verbrauchszähler werden auch in Zukunft von den jeweiligen Gewerken eingebaut. Diese werden dann über eine kabellose Verbindung mit dem Smart Meter Gateway verbunden, um auch deren Verbrauchswerte an das Backend des jeweiligen Versorgers zu liefern", erklärt der Fachmann vom ZVEH.

Wer baut die neuen Stromzähler ein und wie profitiert das Handwerk von den Smart Metern?

Zuständig für den Einbau der Smart Meter sind grundsätzlich die sogenannten Messstellenbetreiber, das sind fast immer die Stromnetzbetreiber. Doch sie beauftragen meist wiederum Handwerker. Vor allem die großen Messstellenbetreiber sind nach Aussage des ZVEH jedoch an der Zusammenarbeit mit größeren Vertragspartnern interessiert, um den Organisationsaufwand zu minimieren. "Oft wird dabei vorausgesetzt, dass die Inbetriebnahme Messsystemen weitgehend automatisch erfolgt. Dies bleibt jedoch abzuwarten. Sollte es Probleme bei der Erreichbarkeit über Funk- oder PLC-Verbindungen geben, könnte schnell der Ruf nach Fachkräften des Elektrohandwerks laut werden", sagt Herbert Christ.

Sofern der Zählerplatz zum Einbau der neuen Messtechnik umgebaut werden muss, können die Anlagenbetreiber, also die jeweiligen Gebäudebesitzer, selbst aussuchen, wen sie dann mit dem Einbau beauftragen – zum Beispiel einen Handwerker ihrer Wahl. Der ZVEH hat sich nach eigenen Angaben für dieses Wahlrecht im Gesetzgebungsprozess erfolgreich eingesetzt.

"Außerdem sind viele elektrische Anlagen überaltert und bedürfen dringend einer Sanierung", sagt Christ. Im Zuge eines Zählereinbaus ergebe sich also Beratungspotential – und zwar auch für andere Anpassungsmaßnahmen oder Erweiterungen, wie PV-Anlagen, Speicher oder Elektromobilität.