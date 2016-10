31.10.2016

Schwarzarbeit ist weiterhin ein großes Problem auf dem Bau. Die Bundesregierung will deshalb die Kontrollen ausweiten. Geplant ist, dass der Zoll Unterstützung von den Länderbehörden bekommt. Wer einmal gegen das Gesetz verstoßen hat, soll zudem von Ausschreibungen ausgeschlossen werden.

Schwarzarbeit hat Folgen für die Betriebe, die sich zu dem illegalen Vorgehen verleiten lassen und erwischt werden. Schädlich ist sie aber auch für diejenigen, die korrekt abrechnen und so einer Wettbewerbsverzerrung ausgeliefert sind. Vor allem auf dem Bau sorgt die sogenannte Schattenwirtschaft Jahr für Jahr für Probleme. Immer wieder geraten dabei auch die derzeitigen Kontrollmechanismen in die Kritik.

Zuständig ist der Zoll bzw. die Abteilung "Finanzkontrolle Schwarzarbeit" der Bundesbehörde. Sie soll nun weitere Unterstützung bekommen – sowohl personell als auch durch neue IT-Technik. Der Bundestag hat einen entsprechenden Gesetzesvorschlag vorgelegt.

Demnach sollen künftig auch die Landesbehörden prüfen dürfen, ob auf einer Baustelle oder in einem Betrieb schwarz gearbeitet wird. Die Länder sollen neue Kompetenzen bekommen, damit auch sie Mitarbeiter gezielt nach Ausweispapieren fragen dürfen. Zudem sollen Zollbehörden künftig Daten aus dem Zentralen Fahrzeugregister des Kraftfahrt-Bundesamtes abfragen dürfen und es soll neue IT-Verfahren zur Vorgangsbearbeitung geben, damit die Ermittlungsverfahren schneller vonstatten gehen.

Der Gesetzesentwurf sieht außerdem Änderungen bei der Teilnahme von Ausschreibungen vor. So sollen künftig nicht mehr nur Bewerber für Bauaufträgen von den Verfahren ausgeschlossen werden, die bereits mit Vorschriften zur Verhinderung von Schwarzarbeit in Konflikt gekommen sind, sondern auch diejenigen, die sich für Liefer- und Dienstleistungsaufträge bewerben.

Wann genau das Gesetz beschlossen werden soll und wann es in Kraft treten könnte, ist noch unklar. Bis es soweit ist, gelten die folgenden Regelungen. Das zeigt die Praxis:

Betriebe und Mitarbeiter, die schwarz arbeiten, gefährden nicht nur den guten Ruf des Handwerks, sondern riskieren auch eine Razzia des Zolls und hohe Strafen. Mitwissende Kunden verlieren ebenfalls ihre Rechte. Häufig kommt die Verlockung von Seiten der Kunden. "Ich brauche keine Rechnung", lautet die klare Aufforderung zum mehrfachen Steuerbetrug. Denn lässt sich der Handwerker darauf ein, fallen bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften für den Auftrag weder Umsatz-, Gewerbe- noch Einkommensteuer an.

Gleichzeitig liegt darin ein Verstoß gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, dessen Folgen der Bundesgerichtshof aufgezeigt hat: Der Werkvertrag zwischen dem Kunden und seinem Nachbarn, dessen Hausauffahrt für 1.800 Euro ohne Rechnung zu pflastern, war komplett nichtig (Az.: VII ZR 6/13). Der Kunde konnte keine Mängelansprüche geltend machen.

"Das ist sehr zu begrüßen", so Holger Schwannecke, Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks. "Denn eine Teilnichtigkeit, allein der Abrede, keine Rechnung für die Werkleistung zu stellen, würde nicht die notwendige Abschreckungswirkung entfalten." Die ist angesichts des immensen Schadens, den Schwarzarbeit anrichtet, gesetzlich gewollt.

Um zumindest punktuell illegale Geschäfte zu bekämpfen, rückt so oft wie möglich die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Zolls zu Razzien aus. So etwa zur Kontrolle, ob Mitarbeiter angemeldet sind und regulär bezahlt werden. Der Erfolg kann sich nach den Zahlen für 2015 durchaus sehen lassen: Bundesweit haben die Zöllner der FKS über rund 400.000 Prüfungen durchgeführt und dadurch 106.000 Strafverfahren ausgelöst. Die aufgedeckte Schadenssumme liegt bei 820 Millionen Euro.

"Die tägliche Arbeit des Zolls, der konsequent gegen illegale Machenschaften vorgeht, ist weiterhin unverzichtbar", lobt dessen oberster Dienstherr, Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. "Gleichzeitig ist aber klar, dass der Zoll alleine dem Problem Schwarzarbeit nicht Herr werden kann", räumt Schäuble ein. Er fordert "ein Umdenken aller gesellschaftlichen Gruppen". Es dürfe nicht sein, dass Kriminelle ihre Steuer- und Sozialabgabenlast auf die Ehrlichen abwälzen und sich Wettbewerbsvorteile verschaffen.

Eine Bauunternehmerin in München hat nur wenig Verständnis dafür, dass der Zoll mangels Personal nicht mehr prüfen kann. "Der Staat spart hier an der falschen Stelle", kritisiert die Meisterfrau. Außer über die unfaire Konkurrenz ärgert sich die Unternehmerin aber auch über öffentliche Auftraggeber. "Die schauen bei der Vergabe fast nur auf den Preis, auch wenn der bei regulärer Kalkulation völlig unrealistisch niedrig ist. Da haben wir keine Chance."

Mit der Präqualifikation, einem Zertifikat für faire Baufirmen, das Betriebe mit dem Angebot auf eine öffentliche Ausschreibung einreichen können, ist der Nachweis vorab zu erbringen. Doch ob die Auftraggeber auf diesen Nachweis bestehen, bleibt ihnen überlassen.

Bis dieses Qualitätssiegel Standard ist, fordert der Experte in Sachen Schwarzarbeit, Friedrich Schneider, schärfere Sanktionen gegen schwarze Schafe am Bau: "Wer bei einem Verstoß erwischt wird, sollte fünf Jahre lang für alle öffentlichen Aufträge gesperrt werden – das trifft mehr als ein Bußgeldbescheid." Doch dieses Risiko verdrängen viele Betriebe, die sich auf Schwarzarbeit einlassen. Das Urteil des Bundesgerichtshofs dürfte zumindest vorübergehend einige verunsichert haben.

Harald Klein/dhz

Mitarbeiter: Arbeiten Mitarbeiter des eigenen Betriebs schwarz, sollte der Chef dagegen abgestuft vorgehen. Je nach Umfang und Dauer ist eine Ermahnung, also eine Rüge oder eine Abmahnung mit Kündigungsdrohung angebracht. Arbeitet der Mitarbeiter weiterhin schwarz, sollte der Betrieb den Arbeitsvertrag kündigen. In schweren Fällen, wie der Schwarzarbeit gegenüber Kunden des Chefs, ist die fristlose Kündigung fällig (Urteil des Landesarbeitsgericht Hessen, Az.: 16 Sa 593/12).

Schwarzarbeit: Wann Arbeiten illegal sind

Die Folgen der illegalen Beschäftigung für Wirtschaft und Gesellschaft sind enorm. Wo Schwarzarbeit anfängt und in welchen Branchen sie besonders verbreitet ist.

"Geht es auch ohne Quittung?" oder "Könnten Sie dies auch ohne Rechnung erledigen?" sind Fragen, die viele schon einmal gehört oder gestellt haben, wenn es um den Auftrag für eine Dienstleistung oder eine Handwerksarbeit geht. Was sich so harmlos anhört, ist aber in der Regel der Auftakt für einen eklatanten Gesetzesverstoß, der im Extremfall mit fünf Jahren Haft bestraft werden kann. Denn es geht dabei meist um illegale Schwarzarbeit.

Der Anreiz ist ein höherer Gewinn für den, der die Arbeit ausführt und eine niedrigere Rechnung für den Auftraggeber. Ersterer führt weder Steuern noch Sozialabgaben an den Staat und seine Sozialkassen ab. Letzterer hinterzieht die eigentlich fällige Umsatzsteuer von 19 Prozent auf den Werklohn.

Das Ausmaß der Schwarzarbeit in Deutschland ist enorm. Experten vom Tübinger Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung und der Universität Linz gehen davon aus, dass der Anteil illegaler Beschäftigung an der Wirtschaftsleistung 2016 bei 10,8 Prozent liegt. Damit würden in der Schattenwirtschaft in diesem Jahr Leistungen im Wert von 336 Milliarden Euro erbracht. Der Studie zufolge liegen die staatlichen Einbußen bei jährlich etwa 60 Milliarden Euro.

Was ist Schwarzarbeit genau?

Eine Definition hat das Bundesfinanzministerium 2004 im Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und der illegalen Beschäftigung erstellt. Danach arbeitet jeder schwarz, der Dienst- oder Werkleistungen erbringt und dabei seine sozialversicherungsrechtlichen Pflichten nicht erfüllt, keine Steuern dafür entrichtet, seinen Betrieb nicht ordnungsgemäß angemeldet hat oder ohne Eintrag in der Handwerksrolle ein zulassungspflichtiges Handwerk betreibt.

Doch nicht jede Tätigkeit, für die keine Abgaben entrichtet werden, ist illegal und wird bestraft. Wenn mit der Leistung kein nachhaltiger Gewinn angestrebt wird, ist sie legal. Dazu gehören zum Beispiel Arbeiten für Angehörige, Gefälligkeiten für Freunde oder die Nachbarschaftshilfe. Ein Indiz für die Behörden ist dabei die Höhe des gezahlten Entgelts.

Der Begriff stammt historisch aus dem Handwerk und stand für Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen. Die Farbe symbolisiert den Schmutz, der mit unerlaubten Handlungen verbunden wird.

Wo wird besonders viel schwarz gearbeitet?

Insbesondere rund um den Bau werden die Fahnder der Zollverwaltung bei ihren Ermittlungen fündig. Daneben wird von Fachleuten auch die Gastronomie oder das Taxigewerbe als Branche genannt, in denen Schwarzarbeit verbreitet ist. Aber Bezieher von Arbeitslosengeld verdienen sich mitunter schwarz etwas dazu.

Warum ist Schwarzarbeit kein Kavaliersdelikt?

Es gibt viele Verlierer, wenn die illegale Beschäftigung nennenswerte Ausmaße einnimmt. So verzerrt Schwarzarbeit den Wettbewerb. Ehrliche Firmen können mit den viel günstigeren illegalen Angeboten nicht mithalten und verlieren Aufträge. Gerade bei kleinen und mittleren Handwerksbetrieben geraten Existenzen in Not, gehen Arbeitsplätze verloren.

Auch die Gesellschaft insgesamt wird geprellt. Die ihr zustehenden Steuereinnahmen bleiben aus und Schwarzarbeiter verweigern auch die Mitfinanzierung der sozialen Systeme, die sie aber selbst im Notfall gerne in Anspruch nehmen. wom