04.10.2016

Beliebte Lehrberufe Diese Ausbildungsberufe kommen am besten an

Der Ausbildungsberuf im Handwerk, den die meisten Jugendlichen wählen, ist und bleibt der Kfz-Mechatroniker. Dies bestätig auch eine aktuelle Befragung unter Azubis. Welche Ausbildungsberufe bei den Lehrlingen am besten ankommen.

Der Kfz-Mechatroniker bleibt der beliebteste Handwerksberuf.

In Sachen Ausbildungsberuf ist die Auswahl für angehende Azubis groß: Rein rechnerisch standen im vergangenen Jahr 100 ausbildungsplatzsuchenden Schulabgängern 103,7 Ausbildungsangebote gegenüber. Eine aktuelle Befragung zeigt , welche Ausbildungsberufe die Jugendlichen selbst am besten bewerten. Berücksichtig wurden Arbeitszeiten, Vergütung und die fachlichen Betreuung in den Betrieben.

Welche Ausbildungsberufe bewerten Jugendliche selbst am besten?

Mechatroniker Industriemechaniker Zerspanungsmechaniker Bankkaufmann Elektroniker für Betriebstechnik

Die Daten stammen aus dem Ausbildungsreport des Deutschen Gewerkschaftsbunds. Für die Umfrage wurden 13 603 Auszubildende aus den laut Bundesinstitut für Berufsbildung 25 häufigsten Ausbildungsberufen zwischen September 2015 und April 2016 schriftlich befragt.

Kfz-Mechatroniker bleibt der beliebteste Ausbildungsberuf im Handwerk

Das Handwerk ist nach wie vor ein sehr beliebter Ausbildungsbereich. Im vergangenen Jahr hat das Handwerk als einziger Wirtschaftsbereich ein Plus von 0,1 Prozent bei den abgeschlossenen Ausbildungsverträgen erzielt. Das sind die Top-Ten der Handwerksberufe.

Schaut man sich die Verteilung der Auszubildenden über die Berufe hinweg an, zeigt sich im Handwerk ein klarer Favorit: Kfz-Mechatroniker/in. In diesem Beruf wurden für das Ausbildungsjahr vom 1. Oktober 2014 bis zum 30. September 2015 insgesamt 19.479 neue Ausbildungsverträge geschlossen. Ein Jahr zuvor waren es nur 18.942 abgeschlossene Verträge, doch auch zu dieser Zeit lag der Beruf an der Spitze. Auf den Kfz-Mechatroniker/in folgen die Berufe Eletroniker/in mit 12.675 abgeschlossenen Verträgen und Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik mit 11.301 Verträgen.

Das sind die Top Ten der Handwerksberufe

Ausbildungsberuf abgeschlossene Verträge 2014/2015 abgeschlossene Verträge 2013/2014 1. Kraftfahrzeugmechatroniker/-in 19.479 18.942 2. Elektroniker/-in 12.675 12.099 3. Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 11.301 11.289 4. Friseur/-in 11.130 11.157 5. Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk 7.860 7.854 6. Tischler/-in 7.413 7.716 7. Maler/-in und Lackierer/-in 6.783 7.020 8. Metallbauer/-in 5.898 6.105 9. Zimmerer/ Zimmerin 4.191 3.474 10. Maurer/-in 3.564 3.456

Top Ten der Ausbildungsberufe nach Geschlecht

Aufgeteilt nach Geschlecht bleibt der Kfz-Mechatroniker bei den Männern auf Platz 1. Bei den Frauen ist und bleibt es der Beruf der Friseurin.

Männer

Ausbildungsberuf abgeschlossene Verträge 2014/2015 abgeschlossene Verträge 2013/2014 1. Kraftfahrzeugmechatroniker 18.720 18.243 2. Elektroniker 12.441 11.862 3. Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 11.157 11.145 4. Tischler 6.903 6.816 5. Metallbauer 5.784 5.991 6. Maler- und Lackierer 5.703 5.928 7. Zimmerer 3.492 3.432 8. Maurer 3.267 3.393 9. Dachdecker 3.042 3.180 10. Feinwerkmechaniker 2.622 2.646

Frauen

Friseurin (9.555 Neuabschlüsse) Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk, 6.417 Augenoptikerin, 1.884 Konditorin, 1.731 Zahntechnikerin, 1.158 Maler- und Lackiererin, 1.058 Tischlerin, 957 Kfz-Mechatronikerin, 888 Hörgeräteakustikerin, 753 Bäckerin, 711

Ausbildung passgenauer machen

Trotz der vielen abgeschlossenen Verträge und des großen Angebots an Lehrstellen gibt es Probleme, die sich darin zeigen, dass im Jahr 2015 über 13 Prozent der Jugendlichen ohne Ausbildungsstelle blieben. Das Bundesinstitut für Berufsbildung geht davon aus, dass dieser Trend auch in neuen Ausbildungsjahr anhalten wird. "Es wird offensichtlich von Jahr zu Jahr schwieriger, das betriebliche Ausbildungsangebot und die Nachfrage der Jugendlichen nach Ausbildungsplätzen zusammenzuführen", teilt das BIBB in Zusammenhang mit dem Datenreport zum aktuellen Berufsbildungsbericht mit.

Das sind die 10 beliebtesten Ausbildungsberufe

Kaufmann / Kauffrau für Büromanagement (28.977 Neuabschlüsse) Kaufmann / Kauffrau im Einzelhandel, 26.223 Verkäufer / Verkäuferin, 24.618 Kfz-Mechatroniker / Kfz-Mechatronikerin, 20.706 Industriekaufmann / Industriekauffrau, 18.057 Medizinische/r Fachangestellter / Fachangestellte, 14.589 Kaufmann / Kauffrau im Groß- und Außenhandel, 14.445 Industriemechaniker / Industriemechanikerin, 13.026 Elektroniker / Elektronikerin (alle Fachrichtungen), 12.675 Zahnmedizinische/r Fachangestellter / Fachangestellte, 12.228

Angebot und Nachfrage passen also nicht direkt zusammen. So haben auch nicht alle Jugendlichen in ihrer Region eine ausreichende Wahlmöglichkeit bei den Berufen, denn nicht überall gibt es passende Ausbildungsbetriebe. So kann von der Zahl der vertraglichen Neuabschlüsse auch nicht direkt auf die "Beliebtheit" eines Berufes geschlossen werden. Die Zahl der Ausbildungsbetriebe ist seit Jahren rückläufig. dhz