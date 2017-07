03.07.2017

Raus aus der Arbeitsfalle Burn-out: Immer mehr Handwerker betroffen

Keine Zeit mehr, keine Freude mehr, ständig erschöpft: Immer mehr Handwerker leiden unter dem enormen Druck in ihrer Branche, nur wenige reden offen darüber. Auch wenn die offizielle Zahl der psychischen Erkrankungen im Handwerk geringer ist als im Rest der Bevölkerung: Das Burn-out-Syndrom bedroht immer mehr Handwerker. Das zeigen die Erfahrungen eines Fliesenlegers.

Von Barbara Oberst

Zu viel Arbeit hat Jan Kempf krank gemacht. Heute nimmt sich der 31-Jährige regelmäßig Auszeiten. Das geht, weil er klare Strukturen geschaffen hat und ihm sein Team den Rücken freihält. - © Blick & Winkel Fotografie Weitere Beiträge zu diesem Artikel Stress und Burnout: Kleine Veränderungen wirken Wunder

Mit 29 Jahren war Jan Kempf am Ende. Sieben Jahre zuvor hatte sich der Fliesenleger selbstständig gemacht, erst als Solounternehmer, dann mit immer mehr Beschäftigten, zuletzt als Chef von 21 Mitarbeitern in zwei gut laufenden Unternehmen im mittelfränkischen Dietersheim.

Wenn Freunde ihn warnten, er solle einen Gang zurückschalten, lachte er: "Ich dachte: Ich bin doch jung, 20 Stunden am Tag zu arbeiten macht mir Spaß!“ Aufgaben abzugeben, auszulagern oder schlicht abzulehnen, kam für ihn nicht in Frage. Im Nachhinein erkennt er: "Das geht vielen Handwerkern so: Es gibt überall Schulungen zur Selbstentwicklung, aber vor lauter Arbeit investieren die Chefs zu wenig in sich selbst.“

Erstes Warnzeichen für einen Burn-out: Keine Zeit

Die erste n Warnzeichen seines Burn-outs übersah Kempf: keine Zeit mehr für Freunde oder Sport, kein Lachen mehr.

Dann kamen Kopfschmerzen , Verdacht auf Hirntumor, unerklärliche Allergien, Schlafstörungen, Verdacht auf Herzinfarkt. Und schließlich der Zusammenbruch. "Ich habe nur noch durchgeweint. Acht Wochen lang lag ich daheim auf dem Sofa und traute mich nicht einmal mehr aufzustehen.“ Sein Hausarzt überwies ihn schließlich in eine Depressionsklinik für weitere zehn ­Wochen.

"Wieder zu Hause ging der Horror erst los“, erinnert sich Kempf. Am ersten Tag in der Firma zeigten sich schon nach wenigen Minuten die Symptome wieder. Fünfminutenweise eroberte er sich den Weg zurück ins Arbeitsleben. Es dauerte ein ganzes Jahr, bis er 40 Stunden in der Woche durchhielt – immer noch ein Bruchteil seines früheren Pensums. "Ohne meine Frau, die hier zwei Jahre lang den Betrieb geschmissen hat, und ohne meinen Meister und die Mitarbeiter hätte ich alles verloren: den Betrieb, unser Privathaus, die ganze Existenz“, ist sich Kempf ­sicher.

Burn-out bedroht Existenz

Die Krankheit zwang ihn, seine bisherige Arbeitsweise zu überdenken; nicht nur, um sich selbst zu schützen, auch um der Mitarbeiter willen. "Im Betrieb sprachen alle nur noch von Stress, Spaß an der Arbeit hatte keiner mehr“, gesteht Kempf.

Nachrichtenflut gestoppt, konsequentes Zeitmanagement

Kempf ließ seinen Betrieb von Ulbrich unter die Lupe nehmen und hat einiges geändert. Heute ist er morgens nicht mehr der Erste in der Firma, mittags macht er immer eine Stunde Pause, statt im Auto telefonierend eine Leberkäsesemmel herunterzuschlingen. Hat er Abendtermine, nimmt er dafür den Nachmittag frei. An jedem Arbeitstag hat er eine Stunde im Kalender geblockt, um Dinge in Ruhe abzuarbeiten.

Mit am wichtigsten: Er hat die Nachrichtenflut gestoppt. Seine neue Handynummer haben nur enge Freunde, die Familie und die Mitarbeiter, nicht aber die Kunden oder Geschäftspartner; die automatische Weiterleitung von Firmenmails aufs Handy hat er abgestellt. "Früher war ich an sieben Tagen die Woche von früh bis spät erreichbar. Heute entscheide ich bewusst, wann ich reagiere.“

Kempf verlässt sich jetzt viel stärker auf seine Leute: Buchhaltung und Finanzen managt eine Mitarbeiterin, die Fliesenausstellung und Lagerbestellungen ein anderer. Die Baustellen teilen seine Meister selbstständig ein und wickeln sie ab. Kempf betreut nur noch ausgewählte Kunden, in erster Linie repräsentiert er und beschafft neue Aufträge.

Seine anfängliche Sorge, die Mitarbeiter könnten Probleme mit diesem "neuen“ Chef haben, war unbegründet. Das Team zieht mit, die Stimmung im Betrieb ist endlich wieder gut, freundschaftlich. "Früher habe ich mich als die Firma gesehen. Heute sehe ich mich nur noch als einen Teil von ihr. Ich habe gelernt, Verantwortung abzugeben.“