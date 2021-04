Ob Reparatur-Anleitungen per YouTube-Video, Projektdokumentation per Smartphone-App oder digitale Fahrtenbücher und Zeiterfassungs-Apps: Handwerksbetriebe setzen im Arbeitsalltag zunehmend auf digitale Technologien. Das vereinfacht Abläufe und spart Zeit. Ein Beispiel aus der Praxis und sechs nützliche Apps für Handwerker.

Digitale Technologien spielen im Handwerkeralltag eine zunehmend wichtige Rolle. – © Bits and Splits – stock.adobe.com

Von Harald Czycholl

Wenn Kfz-Mechatroniker in Nutzfahrzeugwerkstätten einmal nicht weiter wissen, können sie ihr Smartphone zur Hand nehmen und auf YouTube die „TrailerBuddies“ aufrufen – zumindest wenn sie gerade ein Fahrzeug mit Komponenten von BPW Bergische Achsen vor sich haben.

Mit dem YouTube-Format sollen die Praktiker in den Werkstätten direkt angesprochen werden, indem konkrete Handgriffe gezeigt werden. „Wir beschäftigen uns mit den Herausforderungen der Spezialisten aus den Werkstätten und zeigen gemeinsam mit unseren Kollegen aus dem Kundendienst handfeste, montagefreundliche Lösungen und Anwendungstipps“, erklärt Aileen Seelheim von der BPW-Unternehmenskommunikation, die die YouTube-Videos moderiert. „Dynamik, Authentizität und Mehrwert stehen bei den TrailerBuddies im Vordergrund.“

Mobile Endgeräte im Werkstattalltag

So wird beispielsweise gezeigt, wie in Rekordzeit eine Radnaben-Einheit demontiert, überprüft und gefettet werden kann. Auch Reifendruckregelanlagen oder Lösungen für intelligente Ladungssicherung werden in den kurzen Videoclips aus Werkstattperspektive gezeigt.

Gedreht werden die Videos auf dem Firmengelände von BPW im nordrhein-westfälischen Wiehl. Wichtig ist dem Unternehmen dabei, dass die jeweiligen Handgriffe auch auf kleineren Bildschirmen deutlich zu erkennen sind. „Mobile Endgeräte gehören heute ganz selbstverständlich zum Werkstattalltag“, so Seelheim. So gibt es bei BPW neben den YouTube-Videos auch andere Formate wie etwa digitale Wartungshandbücher oder Online-Tools zur Ersatzteilidentifikation.

Digitale Technologien erleichtern den Alltag

Digitale Technologien spielen im Handwerkeralltag eine zunehmend wichtige Rolle. Laut einer Studie des Digitalverbands Bitkom und des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) setzt bereits jeder zweite Handwerksbetrieb hierzulande (53 Prozent) auf digitale Technologien. Denn schließlich könnten „digitale Technologien den Arbeitsalltag erleichtern, Zeit sparen und Abläufe in den Betrieben enorm vereinfachen“, so Bitkom-Geschäftsleiter Niklas Veltkamp. „Die Chancen sind riesig – jeder sollte sie ergreifen und die Potenziale der Digitalisierung für sein Unternehmen heben.“

Mit Digitalisierung am Markt bestehen

Es gebe mittlerweile viele positive Beispiele dafür, wie digitale Technologien erfolgreich im Handwerk eingesetzt werden können, sagt ZDH-Geschäftsführer Karl-Sebastian Schulte. „Wichtig ist, dass sich alle Betriebe mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen, um auch künftig am Markt bestehen zu können. Wir müssen und werden unsere Handwerksbetriebe noch stärker bei der Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen unterstützen.“

Mitunter ergeben sich daraus auch Chancen, neue Produkte und Dienstleistungen anzubieten. „Hier liegt noch großes Potenzial. Die Unternehmen können ihre Produkte und Dienstleistungen durch die Digitalisierung auf ganz neue Weise anbieten“, betont Schulte. „Dadurch werden sie nicht nur serviceorientierter, sie bleiben vor allem wettbewerbsfähig. Darüber muss sich jeder Handwerksbetrieb heute im Klaren sein.“

Fortbildung der Mitarbeiter

Dieser Entwicklung tragen die Betriebe Rechnung, indem sie zunehmend in die digitale Fortbildung ihrer Mitarbeiter investieren. „Die Digitalisierung verändert auch das Arbeitsumfeld im Handwerk. Neue Berufszweige entstehen, bestehende Berufe verändern sich. Dem müssen wir Rechnung tragen und digitale Aspekte in der Ausbildung stärker in den Fokus rücken“, sagt Schulte.

Dabei kommt den Betrieben zugute, dass gerade junge Menschen schon eine recht hohe Digitalkompetenz mitbringen und Smartphones, Tablets und Co. problemlos bedienen können. Dem wiederum tragen die Hersteller mit eigens entwickelten YouTube-Formaten wie etwa im Fall von BPW oder auch praktischen Apps Rechnung.