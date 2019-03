05.03.2019

Checkliste für Arbeitsvertrag Arbeitsvertrag: Was muss und was sollte drinstehen?

Der Arbeitsvertag regelt die Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Betriebsinhaber, die Mitarbeiter einstellen, haben darüber hinaus gegenüber dem Gesetzgeber Nachweispflichten. Was im Arbeitsvertrag stehen muss.

Dieser Artikel ist Bestandteil des Themenpakets Kündigung: Tipps und Fallstricke

Vorstellungsgespräch, Verhandlungen, Arbeitsvertrag – das ist der typische Ablauf, wenn Betriebe Mitarbeiter einstellen. Sowohl für den Arbeitnehmer als auch für den Arbeitgeber ist der Vertrag wichtig. Mit ihm werden die Rechte und Pflichten beider Seiten festgelegt.

Der Arbeitsvertrag regelt das Arbeitsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Er muss dem geltenden Arbeitsrecht in Deutschland standhalten, das heißt bei der Gestaltung müssen Regeln und Bestimmungen eingehalten werden.

Beim unbefristeten Arbeitsvertrag besteht kein gesetzlicher Formzwang. Er kann mündlich oder schriftlich abgeschlossen werden. Aus Gründen der Beweissicherung und der Rechtssicherheit empfiehlt sich jedoch der Abschluss von schriftlichen Arbeitsverträgen. Die Befristung eines Arbeitsvertrages bedarf der Schriftform. Das gilt rechtlich bei einem befristeten Arbeitsvertrag.

Wird kein schriftlicher Vertrag abgeschlossen, hat der Arbeitgeber spätestens einen Monat nach dem vereinbarten Beginn des Arbeitsverhältnisses die wesentlichen Vertragsbedingungen schriftlich niederzulegen, die Niederschrift zu unterzeichnen und dem Arbeitnehmer auszuhändigen.

Bei der Gestaltung des Arbeitsvertrages gilt grundsätzlich Vertragsfreiheit. Das heißt, die Vertragsparteien bestimmen sowohl über den Abschluss als auch den Inhalt des Arbeitsvertragsverhältnisses. Grenzen der Vertragsfreiheit finden sich jedoch gegebenenfalls in Gesetzen und Vorschriften, im Arbeitnehmerschutzrecht, in Betriebsvereinbarungen, in Tarifverträgen oder in der Rechtsprechung. Eine weitere Einschränkung könnte sich zudem bei vorformulierten Arbeitsverträgen aus dem AGB-Recht ergeben.

Das Nachweisgesetz

Auch wenn der Arbeitsvertrag grundsätzlich formfrei ist, empfiehlt es sich aus Beweisgründen darauf zu achten, dass Arbeitnehmer eine Niederschrift der Vertragsbedingungen nach dem Nachweisgesetz bekommen. Denn das Nachweisgesetz verpflichtet den Arbeitgeber spätestens einen Monat nach dem vereinbarten Beginn des Arbeitsverhältnisses, die wesentlichen Vertragsbedingungen schriftlich niederzulegen, die Niederschrift zu unterzeichnen und dem Arbeitnehmer auszuhändigen. Ausgenommen sind nur die Arbeitnehmer, die vorübergehend zur Aushilfe von höchstens einem Monat eingestellt werden.

Nachweispflichten – Das muss im Arbeitsvertrag stehen In den Vertrag sind mindestens aufzunehmen: Name und Anschrift der Vertragsparteien,

der Zeitpunkt des Beginns des Arbeitsverhältnisses,

des Arbeitsverhältnisses, bei befristeten Arbeitsverhältnissen : die vorhersehbare Dauer des Arbeitsverhältnisses,

: die vorhersehbare Dauer des Arbeitsverhältnisses, den Arbeitsort oder, falls der Arbeitnehmer nicht nur auf einem bestimmten Arbeitsort tätig sein soll, ein Hinweis darauf, dass der Arbeitnehmer an verschiedenen Orten beschäftigt werden soll,

oder, falls der Arbeitnehmer nicht nur auf einem bestimmten Arbeitsort tätig sein soll, ein Hinweis darauf, dass der Arbeitnehmer an verschiedenen Orten beschäftigt werden soll, eine kurze Charakterisierung oder Beschreibung der vom Arbeitnehmer zu leistenden Tätigkeit,

der vom Arbeitnehmer zu leistenden Tätigkeit, die Zusammensetzung und die Höhe des Arbeitsentgelts einschließlich der Zuschläge, der Zulagen, der Prämien und Sonderzahlungen sowie anderer Bestandteile des Arbeitsentgelts und deren Fälligkeit,

einschließlich der Zuschläge, der Zulagen, der Prämien und Sonderzahlungen sowie anderer Bestandteile des Arbeitsentgelts und deren Fälligkeit, die vereinbarte Arbeitszeit ,

, die Dauer des jährlichen Erholungsurlaubs ,

, die Fristen für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses,

des Arbeitsverhältnisses, ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf Tarifverträge, Betriebs-oder Dienstvereinbarungen, die auf das Arbeitsverhältnis anzuwenden sind. In den Vertrag sind mindestens aufzunehmen: Eine Befristung des Arbeitsvertrages muss schriftlich vereinbart werden, sonst ist sie unwirksam.

Umfang des Arbeitsvertrages

Die konkrete Ausgestaltung und Formulierung des Arbeitsvertrages sollte unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles sorgfältig geprüft werden. Wie umfangreich ein Arbeitsvertrag letztlich gestaltet werden soll, wird unter anderem auch davon abhängen, welche Arbeit dem Arbeitnehmer übertragen wird.

Außerdem kann der Gestaltungsumfang auch davon abhängen, ob auf das Arbeitsverhältnis ein Tarifvertrag Anwendung findet. Gegebenenfalls reicht hier in den Arbeitsverträgen eine Bezugnahme auf den Tarifvertrag mit aufzunehmen.

Arbeitsvertrag: So vermeiden Sie rechtliche Fehler Im Video erläutert Kathja Sauer von "RA Rechtsanwälte 0711 Stuttgart", was bei der Gestaltung eines Arbeitsverhältnisses unbedingt geklärt sein muss, welche Folgen Fehler bei der Gestaltung haben und welche Fallstricke es bei einer Kündigung gibt.

Arbeitsvertrag: Urlaubsanspruch vereinbaren

Oft ist im Arbeitsvertrag auch eine Probezeit vereinbart, welche die ordentliche Kündigung für beide Seiten erleichtert. Das BGB regelt, dass während der Probezeit, längstens für die Dauer von sechs Monaten, das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden kann.

Was die Urlaubsansprüche angeht, besteht nach dem Bundesurlaubsgesetz ein jährlicher Urlaubsanspruch von mindestens 24 Werktagen bzw. von 20 Arbeitstagen bei einer fünf-Tage-Woche. Findet Tarifrecht Anwendung, können sich daraus Mindesturlaubsansprüche ergeben. Darüber hinaus können Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Zahl der Urlaubstage im Arbeitsvertrag vereinbaren.

Wir haben in einem weiteren Beitrag alles Wichtige zum Urlaubsrecht für Sie zusammengefasst.

Über Tarifvertrag informieren

Wechselt der Beschäftigte im laufenden Kalenderjahr den Arbeitgeber besteht grundsätzlich kein Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers, soweit dem Arbeitnehmer für das laufende Kalenderjahr bereits von einem früheren Arbeitgeber Urlaub gewährt worden ist. Es soll verhindert werden, dass der Arbeitnehmer für ein Urlaubsjahr zweimal für denselben Zeitraum Urlaub erhält. Arbeitgeber können daher eine Urlaubsbescheinigung verlangen, die der vorige Arbeitgeber dem Arbeitnehmer auszuhändigen hat.

Tarifverträge finden Anwendung, wenn sowohl Arbeitgeber wie auch Arbeitnehmer über eine Mitgliedschaft in den Tarifvertragsparteien an den Tarifvertrag gebunden sind oder dieser für allgemeinverbindlich erklärt worden ist. Außerdem gilt sein Inhalt, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf die Anwendung eines Tarifvertrags Bezug genommen haben.

Der Tarifvertrag enthält unter anderem Rechtsnormen über Abschluss, Inhalt und Beendigung von Arbeitsverhältnissen. Änderungen durch einen Einzelvertrag sind nur zulässig, wenn es der Tarifvertrag gestattet oder wenn die Regelung für den Arbeitnehmer günstiger ist. Arbeitnehmer sollten stets abklären, ob im konkreten Arbeitsverhältnis Tarifverträge Anwendung finden. Denn häufig sind in den Tarifverträgen andere Regelungen z. B. zu Arbeitszeiten, Urlaubsansprüchen oder Sonderzahlungen ausgehandelt worden.

Bei allgemeinen Fragen zum Arbeitsrecht können sich die Arbeitgeber und ihre Mitarbeiter an ihre Handwerkskammer wenden und entsprechenden Rat einholen.

Wer kann einen Arbeitsvertrag abschließen? Volljährige Personen

Minderjährige, wenn und soweit sie hierzu vom gesetzlichen Vertreter ermächtigt sind

Vereinbarungen, die für den Minderjährigen nicht verkehrsüblich und außergewöhnlich sind, bedürfen jedoch der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters Vertragsarten für Arbeitsverträge Arbeitsvertrag auf unbestimmte Zeit oder unbefristeter Arbeitsvertrag

Arbeitsvertrag auf bestimmte Zeit oder befristeter Arbeitsvertrag

Arbeitsvertrag zur Probe

Teilzeitarbeitsvertrag

Leiharbeitsvertrag Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz untersagt die Benachteiligung aus Gründen der Rasse

Ethnischen Herkunft

wegen des Geschlechts

wegen der Religion

wegen der Weltanschauung

wegen einer Behinderung

wegen des Alters

wegen der sexuellen Identität

Arbeitsvertrag: Rückzahlungskauseln müssen deutlich formuliert sein

Eine Klausel im Arbeitsvertrag, die die Rückzahlung von Zusatzleistungen an den Arbeitgeber im Falle einer Kündigung festschreibt, muss inhaltlich klar formuliert sein. Für Betriebsinhaber kann das sonst zu Problemen führen.

Wenn der Arbeitgeber nach einer Kündigung das bereits ausgezahlte Weihnachtsgeld zurückhaben will, muss eine entsprechende Passage im Arbeitsvertrag klar formuliert sein. Darauf weist der Deutsche Anwaltverein hin und bezieht sich auf eine Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Rheinland-Pfalz (Az: 3 Sa 574/14).

Im konkreten Fall hatte eine Frau als Bürokraft gearbeitet. Mit der Gehaltsabrechnung im November 2013 wurde ihr ein Weihnachtsgeld in Höhe von 900 Euro überwiesen. In der Folgezeit kam es jedoch nach Auseinandersetzungen mit dem Arbeitgeber zu einer fristgerechten Kündigung. In der Schlussabrechnung im Februar 2014 wurde die Summe abgezogen.

Klage gegen den Arbeitgeber

Begründet hatte das der Arbeitgeber mit einer Klausel im Arbeitsvertrag. Diese besagt, dass Gratifikationen dann zurückgefordert werden können, wenn der Mitarbeiter vor dem 31. März des Folgejahres aus dem Unternehmen ausscheidet und selbst den Grund dafür zu vertreten hat. Die Frau hingegen erachtete die Klausel als unwirksam, da sie den Arbeitnehmer benachteilige. Vor dem Landesarbeitsgericht reichte sie Klage ein.

Dieses folgte der Auffassung der Klägerin und bezweifelte, dass die Voraussetzungen der Rückzahlungsklausel gegeben waren. Die Frau sei ausgeschieden, weil ihr der Arbeitgeber nach einem Streit ordentlich gekündigt habe. Den Richtern erschloss sich nicht, weshalb dieser Sachverhalt ein in der Person der Mitarbeiterin liegender Grund hätte sein sollen. Zudem bleibe unklar, was mit der Formulierung "in der Person des Arbeitnehmers liegender Grund" gemeint sei. Die Regelung des Arbeitsvertrags sei unklar und daher unwirksam, so die Richter.

Arbeitgeber muss Arbeitsvertrag nicht übersetzen

Ein ausländischer Arbeitnehmer, der kein Deutsch spricht, kann nicht verlangen, dass sein Chef den Arbeitsvertrag auch in seiner Muttersprache bereitstellt. Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, den Arbeitsvertrag zu übersetzen, zeigt ein aktuelles Urteil.

Auch wenn ein Angestellter einer Firma erkennbar kein Deutsch spricht, muss er selbst dafür sorgen, dass er, wenn nötig, eine Übersetzung seines Arbeitsvertrags erhält. Der Arbeitgeber muss einen Arbeitsvertrag nicht in die Muttersprache eines Arbeitnehmers übersetzen. Das hat das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz entschieden (Az.: 11 Sa 569/11).

In dem Fall hatte sich ein portugiesischer LKW-Fahrer bei einer deutschen Spedition beworben. Da der Mann kein Deutsch sprach, führten die Parteien die Vertragsverhandlungen auf Portugiesisch. Den Arbeitsvertrag fasste der Arbeitgeber aber auf Deutsch ab.

Vertragsunterzeichnung bleibt eigenes Risiko

Als es zwischen den Parteien zum Streit kam, klagte der LKW-Fahrer auf Zahlung eines noch offenen Lohnes sowie auf die Erstattung von Reisekosten. Der Arbeitgeber lehnte das ab und verwies auf eine Verfallsklausel im Arbeitsvertrag. Danach müssen alle Ansprüche innerhalb von drei Monaten geltend gemacht werden. Der Kläger argumentierte, er habe den in deutscher Sprache abgefassten Vertrag nicht verstanden und die Klausel nicht gekannt.

Die Klage des LKW-Fahrers hatte jedoch keinen Erfolg. Der Arbeitgeber sei nicht verpflichtet, den Arbeitsvertrag zu übersetzen, urteilten die Richter. Unterzeichnen Mitarbeiter einen Vertrag, den sie nicht verstehen, sei das ihr eigenes Risiko. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Entscheidung ließ das Gericht jedoch die Revision zum Bundesarbeitsgericht zu. dhz/dpa