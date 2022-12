In einer Telefonaktion der Deutschen Handwerks Zeitung konnten Leser ihre Fragen zur Geldanlage und Finanzierung an Experten des Bankenverbands stellen. Die Antworten – hier zum Nachlesen.

Aktien sind trotz unruhiger Börsen immer noch attraktiv. - © James Thew - stock.adobe.com

Mehr als zehn Prozent Inflation nagen kräftig an den Ersparnissen. Was also tun mit dem Geld? Wie kann man in Zeiten mit viel Unsicherheiten ein Vermögen aufbauen und sichern? Leserfragen rund ums Geld beantworteten die Experten des Bundesverbandes deutscher Banken Frank Feuerer (Geldanlage) und Klaus Schmölzer (Finanzierung) Anfang November 2022 in einer Telefonaktion der Deutschen Handwerks Zeitung.

Lohnt es sich auch noch in höherem Alter, in einen ETF-Fondssparplan anzulegen?

Fondssparpläne eignen sich besonders in diesen volatilen Zeiten zur langfristigen Vermögensanlage, weil man dann von den Schwankungen profitiert. Bei niedrigen Kursen kaufen Sie mehr Anteile und so kann insgesamt ein guter Durchschnittskurs erzielt werden. Achten Sie darauf, dass der zugrunde liegende Index breit gestreut anlegt. Außerdem ist diese Form von Sparplänen sehr flexibel, so dass auch im Alter je nach Bedarf der Sparplan schnell den Bedürfnissen angepasst werden kann.

Ich bin 58-jähriger Schreiner und habe ein gut verteiltes Aktiendepot über 100.000 Euro. Weitere 50.000 Euro könnten für etwa zehn bis 15 Jahre angelegt werden – soll ich die in der aktuellen Situation noch investieren?

Ich würde eher dazu tendieren, die Liquidität zunächst im Wesentlichen zu halten, da die Unsicherheit im Markt doch noch relativ hoch ist und Sie auch bereits gut investiert sind. Es könnte sich jedoch lohnen, über einen Fondssparplan regelmäßig einen monatlichen Betrag zu investieren, um Ihre Anlagen noch breiter aufzustellen. Beispielsweise in Zukunftsthemen wie Infrastruktur, Healthscience oder Künstliche Intelligenz.

Welche Unterlagen möchte die Bank zur Finanzierung einer Firmenübernahme sehen?

In der Regel benötigen Sie einen Business Plan, mit dem Sie erläutern, wie Sie die Firma weiterführen werden und welche Veränderungen Sie planen. Außerdem müssen Sie die bisherige betriebswirtschaftliche Situation der Firma darlegen. Gut zu wissen: Im Bereich der Unternehmensnachfolge gibt es verschiedene öffentliche Fördermittel, beispielsweise von der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) oder Förderungen aus der Region. Dabei kann Sie Ihre Bank unterstützen und Ihnen auch gleich sagen, welche Unterlagen konkret benötigt werden.

Lohnt es sich in Gold und Silber zu investieren?

Für einen Teil des Geldes kann das unter dem Aspekt der Vermögenssicherung sinnvoll sein. Empfohlen werden in der Regel etwa fünf bis zehn Prozent des Gesamtvermögens. Bedenken Sie, dass Edelmetalle wie Gold keine regelmäßigen Erträge bringen. Für Gold gibt es verschiedene Anlageformen: physisch in Münzen wie zum Beispiel der Krügerrand und kleine Barren, oder aber als Wertpapiere, die physisch hinterlegt sind. Oder spekulativ auch Goldminenaktien.

Ich habe einen hohen Anteil meiner Ersparnisse in Aktien angelegt. Wann sollte ich vor dem Ruhestand mit dem "Entsparen" anfangen?

Gut, dass Sie jetzt schon daran denken, denn auch das Entsparen sollte man planen. Grundsätzlich ist es ratsam, mindestens zwei bis drei Jahre vor dem Ruhestand zumindest einen Teil der Aktienanlagen in defensivere Anlagen umzuschichten. Dadurch reduzieren Sie die Abhängigkeit von der Entwicklung der Börse und haben die nötige Sicherheit und Stabilität. Wieviel Sie zunächst umschichten ist abhängig davon, wieviel Geld sie in den ersten ein bis zwei Jahren voraussichtlich benötigen werden. Sprechen Sie Ihren Berater für weitere Details an.

Unser Geld liegt auf Sparbüchern und wir haben recht hohe Liquidität zur Seite gelegt. Was kann man damit tun?

Achten Sie grundsätzlich auf eine breite Streuung Ihres Vermögens über verschiedene Anlageformen und Laufzeiten. Dazu gehört natürlich auch eine Liquiditätsreserve für Notfälle. Bei über 10 Prozent Inflation kann die Kaufkraft jedoch nicht mit herkömmlich verzinsten Anlageprodukten wie Spareinlagen ausgeglichen werden. Nicht benötigte Liquidität sollten Sie daher längerfristig anlegen. Es hängt von Ihrer persönlichen Risikoneigung und Lebenssituation ab, welche Mischung für Sie am besten passt. Die besten langfristigen Renditechancen bieten nach wie vor breit gestreute Aktienanlagen. Aber auch andere Anlagen wie etwa Immobilien oder Anleihen sollten dazu genommen werden. Ihr Berater kann Sie bei der konkreten individuellen Aufteilung unterstützen.

Ich möchte Geld in einen ETF auf den MSCI World anlegen. Ist das eine gute Anlage?

Wenn Sie langfristig anlegen und mit Wertschwankungen gut leben können, bietet ein ETF auf den MSCI World als Basisanlage gute Renditechancen. Der MSCI World beinhaltet über 1.600 Aktien weltweit, wobei der Anteil an US-Aktien knapp 70 Prozent beträgt. Zusätzlich wäre eine noch breitere Aufstellung, etwa mit einem aktiv gemanagten, weltweiten Fond sinnvoll. Im Zweifel unterstützt Sie Ihr Bankberater bei der Auswahl möglicher ETF oder Fonds.

Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Geld in Aktien zu investieren? Einerseits sind die Kurse günstig, andererseits gibt es so viele Unsicherheiten – was meinen Sie?

Die berühmte Glaskugel hat leider niemand, auch wir nicht. Keiner kann heute sagen, wie sich die Kurse weiterentwickeln. Es ist durchaus möglich, dass die Kurse auch nochmal fallen. Mit Schwankungen sollte man grundsätzlich klarkommen, wenn man in Aktien anlegt und auch nur einen Teil seines gesamten Vermögens dafür verwenden. Doch langfristig gesehen sind Aktien nach wie vor die rentabelste Anlageform, wenn man international breit streut. Ratsam ist eine schrittweise Einzahlung, indem die gewünschte Anlagesumme beispielsweise auf sechs Monate zu gleichen Raten verteilt wird.

Was halten Sie von Daytrading-Depots?

Beim Daytrading werden Finanzinstrumente an der Börse innerhalb kürzester Zeit gekauft und wieder verkauft. Ziel von Daytradern ist, von den Kursschwankungen innerhalb eines Tages zu profitieren. Das ist aber hochspekulativ und sehr risikoreich, da Kurse bekanntlich auch fallen können. Daytrading eignet sich nicht zum Vermögensaufbau oder zur Sicherung des Vermögens und stellt keine Anlagestrategie dar. Falls Sie es trotzdem probieren möchten, dann nur mit kleinen Beträgen, die nicht benötigt werden. dhz