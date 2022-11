Akku-Geräte so leistungsstark wie kabelgebundene Werkzeuge, eine Tauchsäge mit Kickback-Stop-Funktion und ein neuer Akku-Drehschlagschrauber mit hohem Anzugmoment: Die Deutsche Handwerks Zeitung stellt eine Auswahl an Neuheiten auf dem Werkzeug-Markt vor.

Die komplett neue 22-Volt-Plattform Nuron bietet ein Leistungsniveau, das bisher nur mit Netzkabel oder Benzinmotor möglich waren. - © Hilti

filter_none WEITERE BEITRÄGE ZU DIESEM ARTIKEL Neue Werkzeuge für Handwerker: Fräsen, Sägen, Schleifen

Kabellose Baustelle: Hilti führt neues Akku-System ein

Hilti schraubt seine Akkutechnologie auf ein neues Level. Unter der Marke Nuron hat das Unternehmen eine 22-Volt-Plattform für Leistungsbereiche entwickelt, die bislang kabelgebundenen oder benzinbetriebenen Geräten vorbehalten waren. Die rund 70 Elektrowerkzeuge, die zur Markteinführung zur Verfügung stehen, sind laut Hersteller hinsichtlich Ergonomie, Ge­­wicht und Robustheit optimiert. Mit ihnen werden auch schwere Tätigkeiten auf Baustellen wie Abbrucharbeiten oder das Trennen von Stahlrohren möglich.

Die Nuron-Akkus gibt es in fünf Größen mit verschiedenen Leistungsstärken zwischen 55 und 255 Wattstunden (Wh). Für besonders harte Einsätze können die Akkus auch paarweise verwendet werden. Die Schnittstelle zwischen den Nuron Lithium-Ionen-Akkus und den kompatiblen Geräten verfügt über bis zu vier Powerkontakte plus zwei Kommunikationskontakte.

So überträgt sie mehr Leistung. Gleichzeitig lassen sich Geräte­daten auf der Batterie speichern, die sie beim Ladevorgang in die Cloud sendet. Die Informationen zur Gerätenutzung und -auslastung, Ladeort und Batteriezustand können jederzeit über die On-Track-Software via Smartphone oder einen stationären PC abgerufen werden. Das reduziert Ausfallzeiten und erhöht die Produktivität.

Scheibenbremse sorgt für mehr Sicherheit bei Winkelschleifern

In Zusammenarbeit mit Kunden hat Hilti nach eigenen Angaben zu­­dem zwei neue Technologien für mehr Sicherheit bei der Anwendung von Winkelschleifern entwickelt. Geräte mit dem Aufdruck 3D ATC verfügen über ein System, das die Scheibenbremse aktiviert, sobald es zu einer plötzlichen, unkontrollierten Bewegung in eine beliebige Richtung kommt. Dieselbe Schnellabschaltung löst auch das neue Sens-Tech-System aus, dessen Sensoren reagieren, wenn der Nutzer das Gerät versehentlich fallen lässt. Viele der Nuron-Geräte verfügen zudem über eine aktive Vibrationsreduktion.

Bosch stellt neuen Akku-Drehschlagschrauber vor

Akku-Drehschlagschrauber mit Connectivity-Funktionen. - © Bosch

Der neue Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-450 HC Professional von Bosch eignet sich dank seines hohen Anzugsmoments von 450 Nm erstmals für vorgebohrte Betonverschraubungen bis 8 mm. Somit können nun Balkon- oder Carportstützen direkt im Beton be­festigt werden. Ebenso lassen sich Träger von Kabelkanälen oder Verschalungselemente montieren.

Mit dem Elektrowerkzeug erweitert Bosch das 18-Volt-Akku-System der Amp-Share-Allianz. Vom kompakten Schrauber bis hin zur Kapp- und Gehrungssäge können kabellose Geräte verschiedener Hersteller mit demselben Akku und nur einem Ladegerät betrieben werden. Und das mit einer vergleichbaren Leistung wie bei einem Netzgerät mit 2.000 W.

Der GDS 18V-450 HC Professional richtet sich an Metall- und an Holzhandwerker. Fast doppelt so hoch wie das Anzugsmoment ist das Losbrechmoment von 800 Nm. Damit lassen sich zum Beispiel verrostete Schrauben an Transportern oder SUVs lösen. Das kompakte Gerät mit einer Kopflänge von 169 mm und einem Gewicht von nur 2,1 kg (in­­klusive Akku) verfügt über zwei Schraub-Modi, die sich via Smartphone modifizieren lassen.

Modus A ist für Metallschrauben voreingestellt und sorgt dafür, dass Schrauben und Muttern beim Festziehen nicht überdrehen bzw. beim Loslösen verloren gehen. Modus B für Holzschrauben beinhaltet eine Abschaltfunktion, um Schäden am Material beim Anziehen der Schrauben zu verhindern. Beide Modi können über die Bosch Toolbox App an spezielle Anwendungen angepasst und gespeichert werden.

Die unverbindliche Preisempfehlung für das nackte Gerät im Karton gibt Bosch mit 280,35 Euro an. In der L-Boxx mit Konnektivitätsmodul kostet der Schrauber 318,15 Euro und zusammen mit zwei Akkus und Ladegerät werden 533,40 Euro (jeweils netto) fällig.

Tauchsäge von Festool mit Kickback-Stop-Funktion

Durch das Ablegen der Säge auf der Seite vereinfacht sich der Sägeblattwechsel. - © Festool

Zu Beginn der 1980er-Jahre brachte Festool die erste Tauchsäge auf den Markt. Mit der TS 60 K, die seit Oktober im Fachhandel verfügbar ist, setzt der Hersteller aus Wendlingen wieder Maßstäbe. Die neue Kickback-Stop-Funktion erhöht die Arbeitssicherheit und schont das Werkstück.

Die Technologie entschärft den neuralgischen Punkt beim Tauch­sägen. Sollte sich das Sägeblatt beim Eintauchen ins Werkstück verhaken oder verkanten, sorgt die Kickback-Stop-Funktion dafür, dass die Maschine im Bruchteil einer Sekunde stoppt und einen Rückschlag verhindert. Anschließend ist die Säge sofort wieder einsatzfähig.

Die 4,6 kg schwere Tauchsäge verfügt über eine Schnitttiefe von 60 mm, die Gehrungsschnitte bis 45 Grad bei bis zu 40 mm dicken Massivholzplatten erlaubt. Der Drehzahlbereich zwischen 3.000 und 6.800 U/min sorgt laut Hersteller für einen mühelosen Vorschub und eine hohe Schnittqualität.

Die TS 60 K verfügt über einen einfachen Sägeblattwechsel, Splitterschutz, Winkel- und Parallelanschlag sowie eine exakte Tiefeneinstellung mit Doppelzeiger. Die Tauchsäge lässt sich mit allen Kappschienen kombinieren, was besonders bei Bodenlegern auf Interesse stoßen dürfte. Außerdem gibt es reichlich Zubehör.

Erste Fettpresse von Metabo mit 18 Volt Akku

Die neue Fettpresse erzeugt einen Druck von 690 bar. - © Metabo

Metabo erweitert sein Produktportfolio für die Akku-Allianz CAS um eine Fettpresse für Wartungsarbeiten an Fahrzeugen und Ma­schinen. Die FP 18 LTX schafft einen maximalen Betriebsdruck von 690 bar und verfügt über zwei Gänge. So können Mechaniker zwischen hohem Druck oder einer hohen Auspressmenge wählen.

Bei landwirtschaftlichen Geräten und Fahrzeugen, die unter rauen Bedingungen im Einsatz sind, eigne sich eher der erste Gang, erklärt Produktmanager Felix Kaiser. "Für die Gelenke solcher Fahrzeuge braucht es einen hohen Druck." Bei Industrieanlagen komme es hingegen eher auf die Auspressmenge an. Diese lässt sich über zehn Stufen einstellen. Damit können Anwender die Menge entsprechend der Füllkapazitäten der Fettlager regulieren. Über einen Verriegelungsknopf am Schalter lässt sich die Presse auf Dauerbetrieb umstellen.

Befüllt werden kann die mit einem Schultergurt ausgestattete Fettpresse über Kartuschen, Ge­binde oder direkt. Zwei LED-Lichter – eines davon kann individuell am 1,2 m langen Schlauch fixiert werden – sollen die Schmiernippel optimal ausleuchten. Das Gewicht liegt bei 4,4 kg, inklusive des 18-V- Akkupacks.