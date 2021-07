Überbrückungshilfe III Plus kann beantragt werden

Anträge für Hilfen für die Monate Juli bis September 2021 können ab sofort über prüfende Dritte gestellt werden. Die wichtigsten Infos im Überblick.

Von Karin Birk

Finanzspritze für Juli bis September kann beantragt werden - © Thomas - stock.adobe.com

Wer als Unternehmen von Corona-bedingten Schließungen und Beschränkungen auch im dritten Quartal 2021 stark betroffen ist, kann jetzt einen Antrag auf die Überbrückungshilfe III Plus stellen. "Diesen Unternehmen stehen wir weiter zur Seite", sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). "Zusätzlich erleichtern wir mit der neuen Restart-Prämie den Neustart und geben einen Anreiz, den Personalbestand und das Geschäft wieder hochzufahren", fügte er mit Blick auf eine Alternative zur bisherigen Personalkostenpauschale hinzu.

Anträge wie bisher über prüfende Dritte

Wie Altmaier weiter mitteilte, folgen die Förderbedingungen der Überbrückungshilfe III Plus weitgehend dem Muster der Überbrückungshilfe III. So können die Anträge auch wie bisher über prüfende Dritte wie Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer gestellt werden. Antragsberechtigt sind bei der gesamten Überbrückungshilfe III Plus nur Unternehmen mit einem Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent.

Hilfen auch für insolvenzabwendende Maßnahmen

Auch sollen Unternehmen, die von einer Pleite bedroht sind, leichter als bisher durch gezielte Stabilisierungs- und Restrukturierungsmaßnahmen eine Insolvenz vermeiden können. "Ersetzt werden Gerichtskosten von bis zu 20.000 Euro pro Monat für die insolvenzabwendende Restrukturierung von Unternehmen in einer drohenden Zahlungsunfähigkeit", teilte das Ministerium mit. Weiter gefördert würden auch bauliche Maßnahmen und andere Investitionen zur Umsetzung von Hygienekonzepten und Digitalisierung.

Neustarthilfe Plus bisher nur für natürliche Personen

Aktuell kann die Neustarthilfe Plus nur von natürlichen Personen beantragt werden. Sie können ihre Anträge seit ein paar Tagen direkt stellen. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass die Antragstellung auch für juristische Personen möglich ist", heißt es im Bundeswirtschaftsministerium. Hier sei noch etwas Geduld nötig.