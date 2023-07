Das Geschäftsklima der Soloselbstständigen und Kleinstunternehmen ist im Juni 2023 weiter ins Minus gerutscht. Außerdem wächst der Pessimismus der Selbstständigen mit Blick auf die kommenden Monate. Der Jimdo-ifo Geschäftsklimaindex für Selbstständige sinkt zum dritten Mal in Folge und liegt weit unter dem der Gesamtwirtschaft.

Der Jimdo-ifo Geschäftsklimaindex im Juni 2023 zeigt großen Pessimismus bei den kleinen Betrieben. - © Jimdo-ifo Geschäftsklimaindex

Am größten ist der Abstand der Soloselbstständigen und Kleinstunternehmen zur Gesamtwirtschaft, wenn man die aktuelle Geschäftslage betrachtet. Zwar geht diese auch dann deutlich nach unten, wenn man alle Unternehmen in Deutschland in die Berechnung miteinbezieht. Dennoch bleibt sie in der Gesamtbetrachtung im positiven Bereich bei 13,5 Punkten. Bei den Betrieben unter neun Mitarbeitern liegt sie dagegen bei minus 2,6 Punkten. Damit zeigt sich die wirtschaftliche Lage schon jetzt schwierig.

Jimdo-ifo Geschäftsklimaindex sinkt im Juni weiter

Und die Aussichten sind nicht gut bei den Soloselbstständigen und Kleinstunternehmen. Ihre Erwartungen, dass es in den nächsten Monaten wieder besser wird, sind gering. Das zeigt der Jimdo-ifo Geschäftsklimaindex im Juni 2023. Dafür haben die Wirtschaftsforscher des ifo Instituts im Auftrag des Internetdienstleisters Jimdo speziell Selbstständige befragt, die ansonsten meist nicht in die Statistik aufgenommen sind. Bei ihnen liegt der Geschäftsklimaindex im Juni bei minus 12,6 Punkten. Die Gesamtwirtschaft erreicht ein Minus von 6,6 Punkten.

Die Geschäftserwartungen zeigen aktuell, dass die Soloselbstständigen und Kleinstunternehmen davon ausgehen, dass sich die Lage noch weiter verschlechtert. Diese Erwartungen lassen den Geschäftsklimaindex im Juni zum dritten Mal in Folge sinken. Der Pessimismus der kleinen Betriebe zeigt sich allerdings angelehnt an die Gesamtwirtschaft – auch, wenn er etwas stärker ausfällt.

Sinkende Erwartungen der kleinen Betriebe zeigen strukturelles Problem

So spricht auch Matthias Henze, CEO und Mitgründer von Jimdo angesichts der neuen Zahlen von einer Rezession, die sich aber bei den Selbstständigen deutlicher zeigt – ähnlich wie während der Corona-Krise. "Der Jimdo-ifo Geschäftsklimaindex belegt seit anderthalb Jahren, wie viel schlechter die Lage der Selbstständigen gegenüber der Gesamtwirtschaft ist und zeigt damit ein strukturelles Problem auf", kommentiert er die Entwicklung.

Das strukturelle Problem sollte die Bundesregierung nun endlich angehen, mahnt auch Andreas Lutz, der Vorstandsvorsitzender des Verbands der Gründer und Selbstständigen Deutschland (VGSD). Er belegt es mit dem Hinweis auf sinkende Gründer- und Selbstständigenzahlen, die eine Benachteiligung bei politische Entscheidungen belegen würden: "Seit 2002 ist die Zahl der Gründungen in Deutschland um zwei Drittel gesunken, der Anteil der Solo-Selbstständigen an den Erwerbstätigen allein seit 2012 um mehr als 30 Prozent." jtw