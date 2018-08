24.08.2018

Rechnet ein Handwerksbetrieb gegenüber einem Geschäftspartner für erhaltene Leistungen im Gutschriftverfahren ab, gibt es den Vorsteuerabzug nur dann, wenn das Abrechnungspapier tatsächlich als "Gutschrift" bezeichnet wird. Hier einige Besonderheiten und ein Abrechnungsmuster zu dieser Regelung.

Dass eine Gutschrift nicht mehr als Rechnung, Eigenfaktura oder Minusrechnung bezeichnet werden darf, ist im Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz in § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 10 UStG geregelt. Wer sich nicht an diese Vorgaben hält, bekommt die Vorsteuer aus dieser eigens erstellten Gutschrift vom Finanzamt nicht erstattet. Diese Regelung als Voraussetzung für den Vorsteuerabzug gilt seit dem 1. Januar 2014.

Beispiel: Handwerker Müller zahlt einem Geschäftspartner für die Vermittlung von Aufträgen Provisionen. Die Abrechnung erfolgt 14-tägig im Gutschriftverfahren. Herr Müller muss das Abrechnungspapier steuerlich unbedingt als "Gutschrift" bezeichnen, sonst droht der Verlust der Vorsteuererstattung.

Gutschrift über Provisionen für vermittelte Aufträge

Gutschriftnummer: 13

Steuernummer/USt-IdNr. des leistenden Unternehmers (Gutschriftempfängers): 123/125/21364

Sehr geehrte Frau …/Sehr geehrter Herr ….,

für die vermittelten Aufträge (siehe Anlage) in der Zeit vom ……. bis …… erhalten Sie vereinbarungsgemäß folgende Provisionszahlungen:

Provisionszahlungen ………….. Euro

USt …………… Euro

___________________________________________

Gesamter Rechnungsbetrag …………… Euro

Zwei Besonderheiten muss Herr Müller beachten, um seinen Vorsteuerabzug aus dieser Gutschrift zu retten:

Gutschrift: Sonderfall zur Umsatzsteuernummer

Bei Betriebs- und Umsatzsteuerprüfungen sind Gutschriften für den Prüfer des Finanzamts meist ein "gefundenes Fressen", um dem Handwerksbetrieb den Vorsteuerabzug zu kürzen. Hintergrund ist, dass in vielen Gutschriften die falsche Umsatzsteuernummer bzw. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) steht.

Dass der Aussteller in einer Rechnung seine Umsatzsteuernummer bzw. seine USt-IdNr. angeben muss, hat sich im Laufe der Jahre schon herumgesprochen. Denn der Rechnungsaussteller muss eindeutig identifizierbar sein, damit das Finanzamt die umsatz- und ertragsteuerliche Versteuerung des Rechnungsbetrags im Zweifel überprüfen kann.

Stellt nun ein Handwerker eine Gutschrift aus, muss er aber umdenken. Denn in die Gutschrift (Auftraggeber erstellt quasi Rechnung des leistenden Unternehmers) gehört die Umsatzsteuernummer bzw. die USt-IdNr. des leistenden Unternehmers (= Gutschriftenempfängers). Denn nur beim leistenden Unternehmer kann das Finanzamt im Zweifel prüfen, ob er die Umsätze brav versteuert hat.

Beispiel: Die selbständige Friseurin Huber beschäftigt zwei selbständige Aushilfen, die in mehreren ihrer Friseurfilialen aushelfen, wenn Not am Mann ist. Huber schreibt sich die Stunden auf, an denen die selbständigen Friseurinnen in ihrem Friseursalon eingesprungen sind. Sie stellt monatliche Gutschriften mit Umsatzsteuer aus und überweist den selbständigen Aushilfen den Gutschriftsbetrag. In den Gutschriften weist Huber a) ihre eigene Umsatzsteuernummer aus oder b) die Umsatzsteuernummern der selbständigen Aushilfen oder c) die eigene Steuernummer sowie die Steuernummer des leistenden Unternehmens .

Variante a Variante b Variante c Vorsteuerabzug aus Gutschriften nein ja ja

Praxistipp : Das Finanzamt darf Ihnen keinen Strick daraus drehen, wenn Sie das Wort Gutschrift in einer anderen Sprache schreiben. Welche Worte je nach Sprachgebrauch Gutschrift heißen, kann einer tabellarischen Übersicht in einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums entnommen werden (BMF, Schreiben v. 25.10.2013, Az. IV D 2 – S 7280/12/10002).